Семьи участников СВО поправляют здоровье в Крыму по льготной программе
Около 300 семей бойцов СВО смогли отдохнуть и оздоровиться в Крыму по льготной программе
16:09 04.06.2024 (обновлено: 16:11 04.06.2024)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПарк санатория "Айвазовское"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Около трехсот семей участников спецоперации смогли поправить здоровье в Крыму по программе комплексного оздоровления в рамках соглашения, подписанного региональным отделением фонда "Защитники Отечества" и минкурортов Крыма. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал руководитель госфонда Владимир Трегуб.
"Более 300 человек прошли оздоровление в ряде гостиниц и отелей, в основном это государственное унитарное предприятие "Солнечная Таврика", где участникам СВО по льготной стоимости предоставляется возможность отдохнуть", – сказал он.
Кроме того, госфонд заключил ряд соглашений с коммерческими организациями, которые также предоставляют скидки семьям героев. Есть и партнеры, которые на бесплатной основе для семей погибших бойцов предоставляют номера в гостевых домах, чтобы семьи прошли оздоровление, рассказал Трегуб.
"В ближайшие дни, с 12 по 15 июня, еще 10 семей участников СВО благодаря поддержке благотворительного фонда "Свои" смогут пройти оздоровление в рамках так называемого тура выходного дня", - анонсировал руководитель.
Ранее сообщалось, что льготная стоимость отдыха для семей участников СВО в составляет 1650 рублей в сутки, трехразовое питание предусмотрено.
По словам Трегуба, подопечные госфонда "Защитники Отечества" могут отдыхать по льготной программе не только в межсезонье, но и летом.
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