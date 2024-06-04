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Семьи участников СВО поправляют здоровье в Крыму по льготной программе

Семьи участников СВО поправляют здоровье в Крыму по льготной программе - РИА Новости Крым, 04.06.2024

Семьи участников СВО поправляют здоровье в Крыму по льготной программе

Около трехсот семей участников спецоперации смогли поправить здоровье в Крыму по программе комплексного оздоровления в рамках соглашения, подписанного... РИА Новости Крым, 04.06.2024

2024-06-04T16:09

2024-06-04T16:09

2024-06-04T16:11

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владимир трегуб

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Около трехсот семей участников спецоперации смогли поправить здоровье в Крыму по программе комплексного оздоровления в рамках соглашения, подписанного региональным отделением фонда "Защитники Отечества" и минкурортов Крыма. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал руководитель госфонда Владимир Трегуб.Кроме того, госфонд заключил ряд соглашений с коммерческими организациями, которые также предоставляют скидки семьям героев. Есть и партнеры, которые на бесплатной основе для семей погибших бойцов предоставляют номера в гостевых домах, чтобы семьи прошли оздоровление, рассказал Трегуб.Ранее сообщалось, что льготная стоимость отдыха для семей участников СВО в составляет 1650 рублей в сутки, трехразовое питание предусмотрено.По словам Трегуба, подопечные госфонда "Защитники Отечества" могут отдыхать по льготной программе не только в межсезонье, но и летом.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму участников СВО учат проводить уроки мужества и вести бизнесБойцы спецоперации смогут получить средства реабилитации без заявленияВ Крыму 8 ветеранов СВО с инвалидностью хотят адаптировать свое жилье

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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