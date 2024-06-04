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Семьи участников СВО поправляют здоровье в Крыму по льготной программе - РИА Новости Крым, 04.06.2024
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Семьи участников СВО поправляют здоровье в Крыму по льготной программе
Семьи участников СВО поправляют здоровье в Крыму по льготной программе - РИА Новости Крым, 04.06.2024
Семьи участников СВО поправляют здоровье в Крыму по льготной программе
Около трехсот семей участников спецоперации смогли поправить здоровье в Крыму по программе комплексного оздоровления в рамках соглашения, подписанного... РИА Новости Крым, 04.06.2024
2024-06-04T16:09
2024-06-04T16:11
крым
ветераны сво
герои сво
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отдых
туризм в крыму
владимир трегуб
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Около трехсот семей участников спецоперации смогли поправить здоровье в Крыму по программе комплексного оздоровления в рамках соглашения, подписанного региональным отделением фонда "Защитники Отечества" и минкурортов Крыма. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал руководитель госфонда Владимир Трегуб.Кроме того, госфонд заключил ряд соглашений с коммерческими организациями, которые также предоставляют скидки семьям героев. Есть и партнеры, которые на бесплатной основе для семей погибших бойцов предоставляют номера в гостевых домах, чтобы семьи прошли оздоровление, рассказал Трегуб.Ранее сообщалось, что льготная стоимость отдыха для семей участников СВО в составляет 1650 рублей в сутки, трехразовое питание предусмотрено.По словам Трегуба, подопечные госфонда "Защитники Отечества" могут отдыхать по льготной программе не только в межсезонье, но и летом.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму участников СВО учат проводить уроки мужества и вести бизнесБойцы спецоперации смогут получить средства реабилитации без заявленияВ Крыму 8 ветеранов СВО с инвалидностью хотят адаптировать свое жилье
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РИА Новости Крым
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крым, ветераны сво, герои сво, помощь бойцам сво, семья, общество, отдых в крыму, отдых, туризм в крыму, владимир трегуб, фонд "защитники отечества", минкурортов крыма, новости крыма
Семьи участников СВО поправляют здоровье в Крыму по льготной программе

Около 300 семей бойцов СВО смогли отдохнуть и оздоровиться в Крыму по льготной программе

16:09 04.06.2024 (обновлено: 16:11 04.06.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПарк санатория "Айвазовское"
Парк санатория Айвазовское - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Около трехсот семей участников спецоперации смогли поправить здоровье в Крыму по программе комплексного оздоровления в рамках соглашения, подписанного региональным отделением фонда "Защитники Отечества" и минкурортов Крыма. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал руководитель госфонда Владимир Трегуб.

"Более 300 человек прошли оздоровление в ряде гостиниц и отелей, в основном это государственное унитарное предприятие "Солнечная Таврика", где участникам СВО по льготной стоимости предоставляется возможность отдохнуть", – сказал он.

Кроме того, госфонд заключил ряд соглашений с коммерческими организациями, которые также предоставляют скидки семьям героев. Есть и партнеры, которые на бесплатной основе для семей погибших бойцов предоставляют номера в гостевых домах, чтобы семьи прошли оздоровление, рассказал Трегуб.
"В ближайшие дни, с 12 по 15 июня, еще 10 семей участников СВО благодаря поддержке благотворительного фонда "Свои" смогут пройти оздоровление в рамках так называемого тура выходного дня", - анонсировал руководитель.
Ранее сообщалось, что льготная стоимость отдыха для семей участников СВО в составляет 1650 рублей в сутки, трехразовое питание предусмотрено.
По словам Трегуба, подопечные госфонда "Защитники Отечества" могут отдыхать по льготной программе не только в межсезонье, но и летом.
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