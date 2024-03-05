https://crimea.ria.ru/20240305/v-krymu-uchastnikov-svo-uchat-provodit-uroki-muzhestva-i-vesti-biznes-1135403185.html

В Крыму участников СВО учат проводить уроки мужества и вести бизнес

В Крыму участников СВО учат проводить уроки мужества и вести бизнес - РИА Новости Крым, 05.03.2024

В Крыму участников СВО учат проводить уроки мужества и вести бизнес

В конце марта в Крыму стартует второй набор на курс обучения для демобилизованных бойцов, которые хотят проводить Уроки мужества в учебных заведениях. Об этом... РИА Новости Крым, 05.03.2024

2024-03-05T07:38

2024-03-05T07:38

2024-03-05T07:38

владимир трегуб

татьяна гудилко

новости

новости крыма

ветераны сво

центр занятости

минтруд рф

государственный фонд поддержки участников сво "защитники отечества"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. В конце марта в Крыму стартует второй набор на курс обучения для демобилизованных бойцов, которые хотят проводить Уроки мужества в учебных заведениях. Об этом на пресс-конференции РИА Новости Крым сообщил руководитель регионального отделения госфонда "Защитники Отечества" Владимир Трегуб.Бойцы СВО учатся преподаватьТрегуб напомнил, что обучение для демобилизованных бойцов, которые хотят проводить уроки мужества в учебных заведениях, уже проводилось совместно с КФУ им. В.И. Вернадского. По итогам были выданы сертификаты о прохождении обучения.По его словам, потребность в таком обучении есть, уже приняты новые заявки от демобилизованных участников СВО."И мы запустим в конце марта второй курс обучения", – пообещал руководитель регионального отделения госфонда.Кроме того, два обучающих семинара для участников СВО и членов их семей уже были проведены совместно с крымским отделением Союза журналистов России, добавил Трегуб.Также он напомнил, что с 1 марта ветераны специальной операции могут подать заявление на участие в первом потоке специальной кадровой программы "Время героев", о чем заявил в послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин.Основные требования для участия в новой кадровой программе – это наличие высшего образования, отсутствие судимости, быть ветераном боевых действий и иметь опыт управления, перечислил Трегуб. Собранные пакеты документов и лучшие эссе, загруженные на портал, далее будет отбирать специальная комиссия.Переобучение по линии минтруда"Центр занятости (Государственное казенное учреждение Республики Крым "Центр занятости населения"– ред.) очень активно сотрудничает и работает с участниками СВО и членами их семей. На сегодняшний момент к нам обратились 15 человек – это сами демобилизованные участники СВО, из них семеро проходят переобучение, а также 121 член семьи, из которых 63 человека уже трудоустроены", – рассказала в ходе пресс-конференции РИА Новости Крым первый заместитель министра труда и социальной защиты Республики Крым Татьяна Гудилко.Кроме того, по ее словам, Фонд поддержки предпринимательства Крыма оказывает поддержку демобилизованным участникам СВО, проводит консультации, рассказывает, как начать собственное дело, вести бизнес."Четыре человека уже прошли переобучение в фонде поддержки предпринимательства", – уточнила Гудилко.Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов оценил программу переподготовки участников СВО, которая реализуется в Крыму с прошлого года. Как сообщалось, в Крымском республиканском институте постдипломного педагогического образования совместно с крымским филиалом Фонда "Защитники Отечества" реализуется программа обучения для участников спецоперации. После завершения программы участники СВО получают дипломы и могут преподавать в учебных заведениях.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин объявил о запуске специальной кадровой программы "Время героев"Программа "Время героев" изменит представление об элите России – экспертКак участнику СВО получить бесплатную юридическую помощь в Крыму

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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