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В Госдуме похвалили Крым за программу переподготовки участников СВО

В Госдуме похвалили Крым за программу переподготовки участников СВО - РИА Новости Крым, 04.03.2024

В Госдуме похвалили Крым за программу переподготовки участников СВО

Депутат Госдумы Сергей Миронов оценил программу переподготовки участников СВО, которая реализуется в Крыму с прошлого года. В эфире радиостанции "Спутник в... РИА Новости Крым, 04.03.2024

2024-03-04T11:10

2024-03-04T11:10

2024-03-04T11:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Депутат Госдумы Сергей Миронов оценил программу переподготовки участников СВО, которая реализуется в Крыму с прошлого года. В эфире радиостанции "Спутник в Крыму" он поддержал эту инициативу, назвав ее хорошим начинанием.По его словам, именно из таких граждан будет формироваться "новая настоящая элита" страны."Те, кто убежали за границу и оттуда поливают грязью родину - это не элита. И СВО это проявила – показала, кто есть кто. А вот настоящей элите, действительно, нужна поддержка в области получения должного образования, и они потом будут работать на благо России, на благо всех граждан страны", - сказал Миронов.Как сообщалось, в Крымском республиканском институте постдипломного педагогического образования совместно с крымским филиалом Фонда "Защитники Отечества" реализуется программа обучения для участников спецоперации. После завершения программы участники СВО получают дипломы и могут преподавать в учебных заведениях.Читайте также на РИА Новости Крым:Немецких офицеров ждет трибунал – депутат ГосдумыВ Крыму участников СВО приглашают учиться и преподавать в школахПутин объявил о запуске специальной кадровой программы "Время героев"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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