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В Госдуме похвалили Крым за программу переподготовки участников СВО - РИА Новости Крым, 04.03.2024
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В Госдуме похвалили Крым за программу переподготовки участников СВО
В Госдуме похвалили Крым за программу переподготовки участников СВО - РИА Новости Крым, 04.03.2024
В Госдуме похвалили Крым за программу переподготовки участников СВО
Депутат Госдумы Сергей Миронов оценил программу переподготовки участников СВО, которая реализуется в Крыму с прошлого года. В эфире радиостанции "Спутник в... РИА Новости Крым, 04.03.2024
2024-03-04T11:10
2024-03-04T11:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Депутат Госдумы Сергей Миронов оценил программу переподготовки участников СВО, которая реализуется в Крыму с прошлого года. В эфире радиостанции "Спутник в Крыму" он поддержал эту инициативу, назвав ее хорошим начинанием.По его словам, именно из таких граждан будет формироваться "новая настоящая элита" страны."Те, кто убежали за границу и оттуда поливают грязью родину - это не элита. И СВО это проявила – показала, кто есть кто. А вот настоящей элите, действительно, нужна поддержка в области получения должного образования, и они потом будут работать на благо России, на благо всех граждан страны", - сказал Миронов.Как сообщалось, в Крымском республиканском институте постдипломного педагогического образования совместно с крымским филиалом Фонда "Защитники Отечества" реализуется программа обучения для участников спецоперации. После завершения программы участники СВО получают дипломы и могут преподавать в учебных заведениях.Читайте также на РИА Новости Крым:Немецких офицеров ждет трибунал – депутат ГосдумыВ Крыму участников СВО приглашают учиться и преподавать в школахПутин объявил о запуске специальной кадровой программы "Время героев"
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4.7
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крым, новости крыма, новости, новости сво, сергей миронов, ветераны сво, помощь бойцам сво, образование в крыму и севастополе
В Госдуме похвалили Крым за программу переподготовки участников СВО

Депутат Госдумы Миронов похвалил Крым за программу переподготовки участников СВО

11:10 04.03.2024 (обновлено: 11:16 04.03.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСергей Миронов
Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Депутат Госдумы Сергей Миронов оценил программу переподготовки участников СВО, которая реализуется в Крыму с прошлого года. В эфире радиостанции "Спутник в Крыму" он поддержал эту инициативу, назвав ее хорошим начинанием.
"Это очень хорошее начинание. Это люди с опытом участия в военных действий, они защитники Родины и знают цену дружеского плеча, настоящего боевого командира, умеют выполнять приказы. И главное - они патриоты родины, и любовь к родине им не нужно доказывать", - подчеркнул он.
По его словам, именно из таких граждан будет формироваться "новая настоящая элита" страны.
"Те, кто убежали за границу и оттуда поливают грязью родину - это не элита. И СВО это проявила – показала, кто есть кто. А вот настоящей элите, действительно, нужна поддержка в области получения должного образования, и они потом будут работать на благо России, на благо всех граждан страны", - сказал Миронов.
Как сообщалось, в Крымском республиканском институте постдипломного педагогического образования совместно с крымским филиалом Фонда "Защитники Отечества" реализуется программа обучения для участников спецоперации. После завершения программы участники СВО получают дипломы и могут преподавать в учебных заведениях.
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