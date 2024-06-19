В гипсе и с аппаратом Илизарова: в Крыму шьют "адаптивку" для бойцов СВО

СИМЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева.Аппарат Илизарова – это такое компрессионно-дистракционное устройство, которое применяют для жесткой фиксации кости. С ним даже при сложных переломах с осколками кости срастаются быстрее и правильнее. Уже через один-два дня после фиксации аппарата пациент может начинать увеличивать нагрузку на травмированную конечность. Например, при переломе костей ноги свободное хождение возможно уже через 7-10 дней. Вот только натянуть на такую конечность обычные штаны бывает крайне проблематично. Здесь нужна адаптированная одежда. В Симферополе пошивом такой одежды для пациентов военных госпиталей, где с аппаратом Илизарова или в "гипсе", что называется, каждый второй, занимаются волонтеры – сотрудники и учащиеся Симферопольского колледжа сферы обслуживания и дизайна.Для тех, кто в гипсе и со спицамиСтарший мастер вертит в руках тряпичные тапочки, похожие на пинетки – с яркой цветной оторочкой, на завязочках. Это – бахилы для загипсованных ног.Бахилы на загипсованную ногу стали первым адаптированным изделием, которые пошили швеи-волонтеры, затем им стали поступать запросы на пошив штанов, шортов, рубашек. Тоже адаптированных.У штанов или шортов одна из штанин (или обе) фиксируются липучками или завязочками по всей длине, а у рубашек такое же проделывают с рукавом, что облегчает доступ доктора к травмированной конечности."Сейчас жарко – шьем шорты, а когда прохладно было – шили рубашки потеплее, брюки и бахилы поплотнее – из драпа и сукна", – говорит она.Замечаю, что шорты яркие: желтые, цветные или белые в мелкий цветочек."Шьем из той ткани, что есть, что люди приносят", – говорит старший мастер.В месяц сотрудники и студенты колледжа изготавливают до 600 единиц адаптированной одежды.Сотрудники колледжа сами придумали и разработали дизайн адаптированной одежды, и помогают госпиталям вот уже больше полутора лет."Когда волонтеры из госпиталей услышали, что мы шьем для фронта, то обратились к нам. Сначала мы шили постельное белье для госпиталей, а затем балаклавы, плащ-палатки, позже – адаптированную одежду", – говорит Шостак.Старший мастер признается, что для нее вся эта история пропитана трепетом, болью и тревогой."Сидишь, шьешь, думаешь о ребятах, думаешь с добротой, любовью материнской, и силы появляются", – говорит она.Нередко мастерицам сложно сдерживать слезы, когда ребята сбрасывают им видео с благодарностями, делают фотографии – в новых бахилах, штанах и шортах на завязках и липучках.Так, однажды они пошили для парня с обожженными руками специальную жилетку, боец был очень рад, его фотография до сих пор хранится в их телефонах. Бывает, что швеям поступает заказ пошить, например, бандаж, под высоту шурупов, которые выступают из травмированной руки, чтобы "мягкий, удобный, чтобы и штыри прикрывал, и ткать не рвал". А как-то в один из госпиталей отправили шорты на липучках на парня-колясочника – высокого и крупного. Шили, что называется, по спецзаказу.Самые ходовое размеры – 52-й и 54-й, совсем щупленьких ребят немного, добавляет с улыбкой Шостак.Передают в госпитали из колледжа также чехлы на ампутированные конечности. Такие изделия мастерицы шьют под конкретные размеры. Чехлы должны быть из мягкой трикотажной ткани, приятными на ощупь. Без веревочек и резинок, и надеваться просто, как носочек."Конечно, грустно, когда приходят запросы на валики под культи, мы шьем и такое. Валики эти подкладывают под ампутированные конечности, приподнимают для налаживания кровоснабжения", – рассказывает Надежда Анатольевна."Адаптивка" от крымских швей и закройщиц расходится не только в госпитали по Крыму, но также отправляется в Луганск и Донецк.Сотрудники колледжа помогают фронтуВ волонтерской группе колледжа состоят почти все сотрудники учреждения, больше тысячи человек. Волонтеры передают на фронт одежду, продукты питания, медикаменты. Повара регулярно пекут для участников СВО пироги и булки, швеи и закройщицы – кроят и шьют для своих героев не только адаптированную одежду, но и баффы, балаклавы, плащ-палатки, а также постельное белье для госпиталей. Старшекурсницы пишут солдатам письма. "Возвращайтесь живыми, любимые, мы замуж хотим", – пишут девчонки.Учащиеся колледжа помогают фронту в свободное от основной программы обучения время, дополнительно и добровольно. Но откликаются все с удовольствием. Так, на пошив одного изделия у начинающих швей и закройщиц может уйти от 30 минут до целой рабочей смены, которая длится шесть часов, рассказывает преподаватель.Читайте также на РИА Новости Крым:Соседи по палате: истории пациентов военного госпиталя СимферополяНе считаю себя раненым: почему солдаты возвращаются на фронтУвольняться не собирается: боец из Крыма с ампутацией вернулся на фронт
СИМЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева.
Аппарат Илизарова – это такое компрессионно-дистракционное устройство, которое применяют для жесткой фиксации кости. С ним даже при сложных переломах с осколками кости срастаются быстрее и правильнее. Уже через один-два дня после фиксации аппарата пациент может начинать увеличивать нагрузку на травмированную конечность. Например, при переломе костей ноги свободное хождение возможно уже через 7-10 дней. Вот только натянуть на такую конечность обычные штаны бывает крайне проблематично. Здесь нужна адаптированная одежда. В Симферополе пошивом такой одежды для пациентов военных госпиталей, где с аппаратом Илизарова или в "гипсе", что называется, каждый второй, занимаются волонтеры – сотрудники и учащиеся Симферопольского колледжа сферы обслуживания и дизайна.
Для тех, кто в гипсе и со спицами
Старший мастер вертит в руках тряпичные тапочки, похожие на пинетки – с яркой цветной оторочкой, на завязочках. Это – бахилы для загипсованных ног.
"Низ мы делаем из уплотненного материла, из кожи, например. Также это может быть любая непромокаемая ткань, плотная или плащевка. Верх – хлопковый, например, джинсовый, стелька обязательно – мягкая "хэбэшечка", – объясняет старший мастер Надежда Шостак. И добавляет: по размеру бахилы универсальные.
Бахилы на загипсованную ногу стали первым адаптированным изделием, которые пошили швеи-волонтеры, затем им стали поступать запросы на пошив штанов, шортов, рубашек. Тоже адаптированных.
У штанов или шортов одна из штанин (или обе) фиксируются липучками или завязочками по всей длине, а у рубашек такое же проделывают с рукавом, что облегчает доступ доктора к травмированной конечности.
"Сейчас жарко – шьем шорты, а когда прохладно было – шили рубашки потеплее, брюки и бахилы поплотнее – из драпа и сукна", – говорит она.
Замечаю, что шорты яркие: желтые, цветные или белые в мелкий цветочек.
"Шьем из той ткани, что есть, что люди приносят", – говорит старший мастер.
В месяц сотрудники и студенты колледжа изготавливают до 600 единиц адаптированной одежды.
"Когда ребята поступают в госпитали, одежду с них срезают, она уже непригодна для носки. А после операции и реабилитации парням уже не хочется лежать под простыней, или же ходить, в нее укутавшись. Им хочется и по коридору пройтись, и на улицу выйти", – говорит Надежда Анатольевна, демонстрируя на манекенах готовые адаптированные изделия.
Надежда Анатольевна демонстрирует на манекенах готовые адаптированные изделия
Сотрудники колледжа сами придумали и разработали дизайн адаптированной одежды, и помогают госпиталям вот уже больше полутора лет.
"Когда волонтеры из госпиталей услышали, что мы шьем для фронта, то обратились к нам. Сначала мы шили постельное белье для госпиталей, а затем балаклавы, плащ-палатки, позже – адаптированную одежду", – говорит Шостак.
Старший мастер признается, что для нее вся эта история пропитана трепетом, болью и тревогой.
"Сидишь, шьешь, думаешь о ребятах, думаешь с добротой, любовью материнской, и силы появляются", – говорит она.
Нередко мастерицам сложно сдерживать слезы, когда ребята сбрасывают им видео с благодарностями, делают фотографии – в новых бахилах, штанах и шортах на завязках и липучках.
Так, однажды они пошили для парня с обожженными руками специальную жилетку, боец был очень рад, его фотография до сих пор хранится в их телефонах. Бывает, что швеям поступает заказ пошить, например, бандаж, под высоту шурупов, которые выступают из травмированной руки, чтобы "мягкий, удобный, чтобы и штыри прикрывал, и ткать не рвал". А как-то в один из госпиталей отправили шорты на липучках на парня-колясочника – высокого и крупного. Шили, что называется, по спецзаказу.
Самые ходовое размеры – 52-й и 54-й, совсем щупленьких ребят немного, добавляет с улыбкой Шостак.
"Где-то в интернете попалась статья о концерте Шамана, который выступал перед бойцами СВО. Так ребята сидят, поглядите, на их загипсованных и забинтованных ножках – ничего, а ребята из наших госпиталей уезжают в бахилах, хоть чуть-чуть, но обутые", – говорит она, показывая фотографию с того самого концерта. Грустно улыбается.
Передают в госпитали из колледжа также чехлы на ампутированные конечности. Такие изделия мастерицы шьют под конкретные размеры. Чехлы должны быть из мягкой трикотажной ткани, приятными на ощупь. Без веревочек и резинок, и надеваться просто, как носочек.
"Конечно, грустно, когда приходят запросы на валики под культи, мы шьем и такое. Валики эти подкладывают под ампутированные конечности, приподнимают для налаживания кровоснабжения", – рассказывает Надежда Анатольевна.
"Адаптивка" от крымских швей и закройщиц расходится не только в госпитали по Крыму, но также отправляется в Луганск и Донецк.
"У одной из наших сотрудниц, инициатора волонтерской группы Елены Триголовой, родня в Донецкой области жила, так что для нее это все личная история, ей важно, чтобы наша помощь и на новых территориях была", – рассказывает Шостак.
Сотрудники колледжа помогают фронту
В волонтерской группе колледжа состоят почти все сотрудники учреждения, больше тысячи человек. Волонтеры передают на фронт одежду, продукты питания, медикаменты. Повара регулярно пекут для участников СВО пироги и булки, швеи и закройщицы – кроят и шьют для своих героев не только адаптированную одежду, но и баффы, балаклавы, плащ-палатки, а также постельное белье для госпиталей. Старшекурсницы пишут солдатам письма. "Возвращайтесь живыми, любимые, мы замуж хотим", – пишут девчонки.
Учащиеся колледжа помогают фронту в свободное от основной программы обучения время, дополнительно и добровольно. Но откликаются все с удовольствием. Так, на пошив одного изделия у начинающих швей и закройщиц может уйти от 30 минут до целой рабочей смены, которая длится шесть часов, рассказывает преподаватель.
"В Крыму мы единственные, кто шьет адаптированную одежду для пациентов с фронта. Да и "швейников" у нас не так много, в смысле, учреждений и организаций, которые учат. Мы – единственное такое крупное швейное предприятие", – говорит Шостак.
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