https://crimea.ria.ru/20240619/v-gipse-i-s-apparatom-ilizarova-v-krymu-shyut-adaptivku-dlya-boytsov-svo-1138225579.html

В гипсе и с аппаратом Илизарова: в Крыму шьют "адаптивку" для бойцов СВО

В гипсе и с аппаратом Илизарова: в Крыму шьют "адаптивку" для бойцов СВО - РИА Новости Крым, 19.06.2024

В гипсе и с аппаратом Илизарова: в Крыму шьют "адаптивку" для бойцов СВО

РИА Новости Крым, 19.06.2024

2024-06-19T20:32

2024-06-19T20:32

2024-06-19T20:32

крым

эксклюзивы риа новости крым

новости

новости крыма

волонтеры

волонтеры крыма

симферополь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/13/1138211880_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_2801e8e9f0825564c5ef1c1dd952ec4f.jpg

СИМЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева.Аппарат Илизарова – это такое компрессионно-дистракционное устройство, которое применяют для жесткой фиксации кости. С ним даже при сложных переломах с осколками кости срастаются быстрее и правильнее. Уже через один-два дня после фиксации аппарата пациент может начинать увеличивать нагрузку на травмированную конечность. Например, при переломе костей ноги свободное хождение возможно уже через 7-10 дней. Вот только натянуть на такую конечность обычные штаны бывает крайне проблематично. Здесь нужна адаптированная одежда. В Симферополе пошивом такой одежды для пациентов военных госпиталей, где с аппаратом Илизарова или в "гипсе", что называется, каждый второй, занимаются волонтеры – сотрудники и учащиеся Симферопольского колледжа сферы обслуживания и дизайна.Для тех, кто в гипсе и со спицамиСтарший мастер вертит в руках тряпичные тапочки, похожие на пинетки – с яркой цветной оторочкой, на завязочках. Это – бахилы для загипсованных ног.Бахилы на загипсованную ногу стали первым адаптированным изделием, которые пошили швеи-волонтеры, затем им стали поступать запросы на пошив штанов, шортов, рубашек. Тоже адаптированных.У штанов или шортов одна из штанин (или обе) фиксируются липучками или завязочками по всей длине, а у рубашек такое же проделывают с рукавом, что облегчает доступ доктора к травмированной конечности."Сейчас жарко – шьем шорты, а когда прохладно было – шили рубашки потеплее, брюки и бахилы поплотнее – из драпа и сукна", – говорит она.Замечаю, что шорты яркие: желтые, цветные или белые в мелкий цветочек."Шьем из той ткани, что есть, что люди приносят", – говорит старший мастер.В месяц сотрудники и студенты колледжа изготавливают до 600 единиц адаптированной одежды.Сотрудники колледжа сами придумали и разработали дизайн адаптированной одежды, и помогают госпиталям вот уже больше полутора лет."Когда волонтеры из госпиталей услышали, что мы шьем для фронта, то обратились к нам. Сначала мы шили постельное белье для госпиталей, а затем балаклавы, плащ-палатки, позже – адаптированную одежду", – говорит Шостак.Старший мастер признается, что для нее вся эта история пропитана трепетом, болью и тревогой."Сидишь, шьешь, думаешь о ребятах, думаешь с добротой, любовью материнской, и силы появляются", – говорит она.Нередко мастерицам сложно сдерживать слезы, когда ребята сбрасывают им видео с благодарностями, делают фотографии – в новых бахилах, штанах и шортах на завязках и липучках.Так, однажды они пошили для парня с обожженными руками специальную жилетку, боец был очень рад, его фотография до сих пор хранится в их телефонах. Бывает, что швеям поступает заказ пошить, например, бандаж, под высоту шурупов, которые выступают из травмированной руки, чтобы "мягкий, удобный, чтобы и штыри прикрывал, и ткать не рвал". А как-то в один из госпиталей отправили шорты на липучках на парня-колясочника – высокого и крупного. Шили, что называется, по спецзаказу.Самые ходовое размеры – 52-й и 54-й, совсем щупленьких ребят немного, добавляет с улыбкой Шостак.Передают в госпитали из колледжа также чехлы на ампутированные конечности. Такие изделия мастерицы шьют под конкретные размеры. Чехлы должны быть из мягкой трикотажной ткани, приятными на ощупь. Без веревочек и резинок, и надеваться просто, как носочек."Конечно, грустно, когда приходят запросы на валики под культи, мы шьем и такое. Валики эти подкладывают под ампутированные конечности, приподнимают для налаживания кровоснабжения", – рассказывает Надежда Анатольевна."Адаптивка" от крымских швей и закройщиц расходится не только в госпитали по Крыму, но также отправляется в Луганск и Донецк.Сотрудники колледжа помогают фронтуВ волонтерской группе колледжа состоят почти все сотрудники учреждения, больше тысячи человек. Волонтеры передают на фронт одежду, продукты питания, медикаменты. Повара регулярно пекут для участников СВО пироги и булки, швеи и закройщицы – кроят и шьют для своих героев не только адаптированную одежду, но и баффы, балаклавы, плащ-палатки, а также постельное белье для госпиталей. Старшекурсницы пишут солдатам письма. "Возвращайтесь живыми, любимые, мы замуж хотим", – пишут девчонки.Учащиеся колледжа помогают фронту в свободное от основной программы обучения время, дополнительно и добровольно. Но откликаются все с удовольствием. Так, на пошив одного изделия у начинающих швей и закройщиц может уйти от 30 минут до целой рабочей смены, которая длится шесть часов, рассказывает преподаватель.Читайте также на РИА Новости Крым:Соседи по палате: истории пациентов военного госпиталя СимферополяНе считаю себя раненым: почему солдаты возвращаются на фронтУвольняться не собирается: боец из Крыма с ампутацией вернулся на фронт

https://crimea.ria.ru/20231125/boevaya-morkovka-v-deystvii-kolyasochnik-iz-kryma-ezdit-v-zonu-svo-1132946057.html

крым

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости, новости крыма, волонтеры, волонтеры крыма, симферополь