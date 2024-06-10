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В России повысят качество медобслуживания военных - РИА Новости Крым, 10.06.2024
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В России повысят качество медобслуживания военных
В России повысят качество медобслуживания военных - РИА Новости Крым, 10.06.2024
В России повысят качество медобслуживания военных
Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко обсудили вопросы медицинского обеспечения участников... РИА Новости Крым, 10.06.2024
2024-06-10T18:32
2024-06-10T18:52
андрей белоусов
министерство обороны рф
медицина
здравоохранение в россии
михаил мурашко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко обсудили вопросы медицинского обеспечения участников специальной военной операции. Видео встречи опубликовано в Telegram-канале Минобороны.Андрей Белоусов отметил особую важность взаимодействия военного и гражданского сегментов в общей системе здравоохранения.Также на совещании обсуждались, в частности, вопросы реабилитации и протезирования военнослужащих.Глава Минобороны подчеркнул необходимость выстроить систему взаимоотношений между ведомствами так, "чтобы задача качественного лечения военнослужащих выполнялась наиболее эффективным образом".Новое отделение медицинской реабилитации ранее открылось в Крымском республиканском клиническом госпитале для ветеранов войн. Проходить реабилитацию в нем смогут, в том числе, и участники специальной военной операции. Кроме того, в Крыму разрабатывают программы комплексного оздоровления участников СВО.Читайте также на РИА Новости Крым:Задача – остановить кровь: как выжить после ранения в "красной" зонеВоины СВО могут бесплатно пройти реабилитацию в КрымуКак получить протезы участнику СВО: дорожная карта
https://crimea.ria.ru/20240610/unikalnaya-gibridnaya-operatsionnaya-spasla-bolee-300-serdets-voennykh-1137999941.html
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андрей белоусов, министерство обороны рф, медицина, здравоохранение в россии, михаил мурашко, минздрав рф, новости сво, новости
В России повысят качество медобслуживания военных

Белоусов обсудил вопросы реабилитации и протезирования военнослужащих

18:32 10.06.2024 (обновлено: 18:52 10.06.2024)
 
© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкРассмотрение кандидатур на пост глав силовых ведомств и МИД в Совете Федерации
Рассмотрение кандидатур на пост глав силовых ведомств и МИД в Совете Федерации
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко обсудили вопросы медицинского обеспечения участников специальной военной операции. Видео встречи опубликовано в Telegram-канале Минобороны.
Андрей Белоусов отметил особую важность взаимодействия военного и гражданского сегментов в общей системе здравоохранения.
"Хочу подчеркнуть, что система оказания помощи участникам СВО должна быть общей. Военнослужащие имеют дополнительные обязанности, связанные с риском для жизни, получают ранения и травмы", — сказал глава российского военного ведомства.
Также на совещании обсуждались, в частности, вопросы реабилитации и протезирования военнослужащих.
Глава Минобороны подчеркнул необходимость выстроить систему взаимоотношений между ведомствами так, "чтобы задача качественного лечения военнослужащих выполнялась наиболее эффективным образом".
Новое отделение медицинской реабилитации ранее открылось в Крымском республиканском клиническом госпитале для ветеранов войн. Проходить реабилитацию в нем смогут, в том числе, и участники специальной военной операции. Кроме того, в Крыму разрабатывают программы комплексного оздоровления участников СВО.
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