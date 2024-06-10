https://crimea.ria.ru/20240610/belousov-provel-soveschanie-po-voprosam-medobespecheniya-uchastnikov-svo-1138005834.html

В России повысят качество медобслуживания военных

В России повысят качество медобслуживания военных - РИА Новости Крым, 10.06.2024

В России повысят качество медобслуживания военных

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко обсудили вопросы медицинского обеспечения участников... РИА Новости Крым, 10.06.2024

2024-06-10T18:32

2024-06-10T18:32

2024-06-10T18:52

андрей белоусов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко обсудили вопросы медицинского обеспечения участников специальной военной операции. Видео встречи опубликовано в Telegram-канале Минобороны.Андрей Белоусов отметил особую важность взаимодействия военного и гражданского сегментов в общей системе здравоохранения.Также на совещании обсуждались, в частности, вопросы реабилитации и протезирования военнослужащих.Глава Минобороны подчеркнул необходимость выстроить систему взаимоотношений между ведомствами так, "чтобы задача качественного лечения военнослужащих выполнялась наиболее эффективным образом".Новое отделение медицинской реабилитации ранее открылось в Крымском республиканском клиническом госпитале для ветеранов войн. Проходить реабилитацию в нем смогут, в том числе, и участники специальной военной операции. Кроме того, в Крыму разрабатывают программы комплексного оздоровления участников СВО.Читайте также на РИА Новости Крым:Задача – остановить кровь: как выжить после ранения в "красной" зонеВоины СВО могут бесплатно пройти реабилитацию в КрымуКак получить протезы участнику СВО: дорожная карта

https://crimea.ria.ru/20240610/unikalnaya-gibridnaya-operatsionnaya-spasla-bolee-300-serdets-voennykh-1137999941.html

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