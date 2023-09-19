https://crimea.ria.ru/20230919/v-krymu-uchastniki-svo-mogut-proyti-reabilitatsiyu-esche-v-odnom-gospitale-1131526560.html

В Крыму участники СВО могут пройти реабилитацию еще в одном госпитале

В Крыму участники СВО могут пройти реабилитацию еще в одном госпитале - РИА Новости Крым, 19.09.2023

В Крыму участники СВО могут пройти реабилитацию еще в одном госпитале

Новое отделение медицинской реабилитации открылось в Крымском республиканском клиническом госпитале для ветеранов войн. Проходить реабилитацию в нем смогут в... РИА Новости Крым, 19.09.2023

2023-09-19T17:18

2023-09-19T17:18

2023-09-19T17:18

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константин скорупский

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Новое отделение медицинской реабилитации открылось в Крымском республиканском клиническом госпитале для ветеранов войн. Проходить реабилитацию в нем смогут в том числе и участники специальной военной операции, сообщил министр здравоохранения республики Константин Скорупский.Как пояснил чиновник, помощь в отделении смогут получить люди, страдающие от нарушений функции периферической нервной и костно-мышечной систем. В отделении на 15 коек с пациентами будет работать многопрофильная бригада врачей во главе со специалистом по физической и реабилитационной медицине.Министр также отметил, что в будущем году в рамках специальной региональной программы отделение реабилитации в госпитале для ветеранов будет дооснащено дорогостоящим специализированным оборудованием.Читайте также на РИА Новости Крым:Шаг к новой жизни: в Керчи начали протезировать коленные суставыВоины СВО могут бесплатно пройти реабилитацию в КрымуКак получить протезы участнику СВО: дорожная карта

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минздрав крыма, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, новости крыма, ветераны сво, константин скорупский