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В Крыму участники СВО могут пройти реабилитацию еще в одном госпитале - РИА Новости Крым, 19.09.2023
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В Крыму участники СВО могут пройти реабилитацию еще в одном госпитале
В Крыму участники СВО могут пройти реабилитацию еще в одном госпитале - РИА Новости Крым, 19.09.2023
В Крыму участники СВО могут пройти реабилитацию еще в одном госпитале
Новое отделение медицинской реабилитации открылось в Крымском республиканском клиническом госпитале для ветеранов войн. Проходить реабилитацию в нем смогут в... РИА Новости Крым, 19.09.2023
2023-09-19T17:18
2023-09-19T17:18
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здравоохранение в крыму и севастополе
новости крыма
ветераны сво
константин скорупский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Новое отделение медицинской реабилитации открылось в Крымском республиканском клиническом госпитале для ветеранов войн. Проходить реабилитацию в нем смогут в том числе и участники специальной военной операции, сообщил министр здравоохранения республики Константин Скорупский.Как пояснил чиновник, помощь в отделении смогут получить люди, страдающие от нарушений функции периферической нервной и костно-мышечной систем. В отделении на 15 коек с пациентами будет работать многопрофильная бригада врачей во главе со специалистом по физической и реабилитационной медицине.Министр также отметил, что в будущем году в рамках специальной региональной программы отделение реабилитации в госпитале для ветеранов будет дооснащено дорогостоящим специализированным оборудованием.Читайте также на РИА Новости Крым:Шаг к новой жизни: в Керчи начали протезировать коленные суставыВоины СВО могут бесплатно пройти реабилитацию в КрымуКак получить протезы участнику СВО: дорожная карта
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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минздрав крыма, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, новости крыма, ветераны сво, константин скорупский
В Крыму участники СВО могут пройти реабилитацию еще в одном госпитале

Госпиталь ветеранов войн в Крыму открыл новое отделение реабилитации

17:18 19.09.2023
 
© Пресс-служба минздрава РКНовое отделение реабилитации
Новое отделение реабилитации
© Пресс-служба минздрава РК
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Новое отделение медицинской реабилитации открылось в Крымском республиканском клиническом госпитале для ветеранов войн. Проходить реабилитацию в нем смогут в том числе и участники специальной военной операции, сообщил министр здравоохранения республики Константин Скорупский.
Как пояснил чиновник, помощь в отделении смогут получить люди, страдающие от нарушений функции периферической нервной и костно-мышечной систем. В отделении на 15 коек с пациентами будет работать многопрофильная бригада врачей во главе со специалистом по физической и реабилитационной медицине.

“В открытом отделении пациенты смогут восстановить жизненно необходимые функции после полученных травм, а также после протезирования коленных и тазобедренных суставов, оперативных вмешательств на позвоночнике”, – перечислили Скорупский.

Министр также отметил, что в будущем году в рамках специальной региональной программы отделение реабилитации в госпитале для ветеранов будет дооснащено дорогостоящим специализированным оборудованием.
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Минздрав КрымаЗдоровьеЗдравоохранение в Крыму и СевастополеНовости КрымаВетераны СВОКонстантин Скорупский
 
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