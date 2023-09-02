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Шаг к новой жизни: в Керчи начали протезировать коленные суставы

Шаг к новой жизни: в Керчи начали протезировать коленные суставы - РИА Новости Крым, 02.09.2023

Шаг к новой жизни: в Керчи начали протезировать коленные суставы

Начать новую жизнь без болей в ногах помогают пациентам в Крыму с помощью высокотехнологичных операций по эндопротезированию коленных суставов. Но жители... РИА Новости Крым, 02.09.2023

2023-09-02T18:14

2023-09-02T18:14

2023-09-02T18:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Начать новую жизнь без болей в ногах помогают пациентам в Крыму с помощью высокотехнологичных операций по эндопротезированию коленных суставов. Но жители Керченского полуострова вынуждены были ждать своей очереди в Симферополе – такая помощь на востоке Крыма долгие годы была недоступна. И вот первые уникальные операции начали делать в Керчи. В чем их особенность, какие эндопротезы в нынешних условиях санкций ставят пациентам, насколько они безопасны и как долго служат, рассказал РИА Новости Крым главный внештатный специалист по травматологии и ортопедии Министерства здравоохранения РК Павел Федуличев.Шанс на жизнь без болиОпытный хирург приезжает в Керчь из Симферополя по субботам. В этот день в Керченской городской больнице №1 им. Н. И. Пирогова оперируют наиболее сложных пациентов, у которых давние проблемы с коленными суставами.Пациентке 67 лет, около десяти из них она постоянно принимает обезболивающие, противовоспалительные препараты, которые уже негативно сказываются на ее организме. Но без лекарств никак: у женщины практически отсутствует хрящ между костями сустава. Их трение друг о друга вызывает сильнейшую боль.Хирург уверенно приступает к операции, которая длится чуть более часа. Основное время занимает подготовка коленного сустава к установке импланта. Ставят примерочный протез, сгибают ногу женщины на операционном столе и определяют, какой имплант ей точно подойдет и избавит ее от многолетних мучений при ходьбе.По словам специалиста, после эндопротезирования пациенты встают на ноги уже на следующий день, начинают передвигаться с дозированной нагрузкой на конечности. В стационаре они проводит пять дней, далее десять дней реабилитации. Хороший результат операции – полное выпрямление ноги до 180 градусов и сгибание до 90 градусов.Если же пациент страдает ожирением, то сустав изнашивается в два-три раза быстрее. Поэтому врачи просят таких людей сразу садиться на диету.Востребованная уникальная операцияГлавный внештатный специалист по травматологии и ортопедии Министерства здравоохранения РК говорит, что протезирование коленных суставов, а также тазобедренных, в республике очень востребовано. И с каждым годом количество пациентов, которые нуждаются в этих протезах, растет. Сейчас в среднем в год жители Крыма делают порядка 4000 тысяч подобных операций, причем не только в местных государственных клиниках. На очереди стоит 1000 человек.Высокотехнологичные операции по протезированию коленных и тазобедренных суставов делают в Симферополе, Ялте, Евпатории. Также сотни пациентов каждый год спасают от болей в конечностях в Севастополе. С конца августа этого года такая возможность появилась и у жителей востока Крыма.С конца августа в Керчи уже проведено шесть операций, четыре пациента находятся на подготовке. В будущем здесь также планируют протезировать и тазобедренные суставы.Во время операции Павел Федуличев рассказал, что пациентке ставят трехкомпонентный протез: он состоит из металлического наконечника на бедренную кость, на большеберцовую кость, и полиэтиленового вкладыша. Эти материалы прошли все необходимые обследования, получили разрешения в Росстандарте, в Минздраве. Произведен протез в Китае.Читайте также на РИА Новости Крым:Отключили печень и ударили "химией": в Крыму провели уникальную операциюКиста размером с живот: врачи КФУ удалили гигантское образование Сильный и послушный: в Крыму придумали робота - ассистента хирурга

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, здравоохранение в крыму и севастополе, керчь, здоровье, павел федуличев, минздрав крыма, севастополь, общество