https://crimea.ria.ru/20230721/otklyuchili-pechen-i-udarili-khimiey-v-krymu-proveli-unikalnuyu-operatsiyu-1130223791.html

Отключили печень и ударили "химией": в Крыму провели уникальную операцию

Отключили печень и ударили "химией": в Крыму провели уникальную операцию - РИА Новости Крым, 21.07.2023

Отключили печень и ударили "химией": в Крыму провели уникальную операцию

Если объяснять просто и понятно, без использования медицинских терминов, то врачи вынули из пациента печень, подключили ее к аппарату искусственного... РИА Новости Крым, 21.07.2023

2023-07-21T20:20

2023-07-21T20:20

2023-07-21T20:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. Если объяснять просто и понятно, без использования медицинских терминов, то врачи вынули из пациента печень, подключили ее к аппарату искусственного кровообращения и "ударили" по органу максимально допустимой дозой агрессивных химиопрепаратов. Затем, "отмыв" печень от "химии" вернули ее хозяину.Такой инновационный способ лечения онкологических заболеваний называется изолированной химиоперфузией. В Крыму его внедрили впервые. Уже прооперированы двое пациентов с увеальной меланомой с метастазами в печень. Все прошло успешно. Работу провела совместная команда врачей Крымского республиканского онкологического клинического диспансера им. В.М. Ефетова и Республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко.История одного пациентаНесколько лет назад 27-летний Эдем Азизов из Джанкоя был на заработках в Москве. В какой-то момент он стал плохо видеть. За помощью обратился к московским врачам. Оказалось, что в глазу у него злокачественное новообразование. Врачи диагностировали увеальную меланому.Операцию провели неделю назад, в прошлую пятницу. Но молодой мужчина не лежит в палате, а гуляет по территории больницы, улыбается, иронизирует. "Уже лучше себя чувствую. Температурю только и сил нету, а так нормально. Хожу потихоньку, пусть и не бегаю. Прогнозы, говорят, хорошие. Буду жить и бегать".На вопрос о планах на будущее он с улыбкой отвечает: "хочу поскорее жениться".Еще через полчаса он отправится в отделение химеотерапии, под капельницу. После операции необходима иммунотерапия.Надо беречь глазаОбщеизвестный факт: меланома в России чаще всего встречаемся на территории ЮФО. Все из-за того, что на юге больше солнечных дней и ультрафиолета.Увеальная меланома считается очень агрессивным заболеванием и в 90% случаев метастазирует в печень.Пациентов с увеальной меланомой и метастазами врачи называют некурабельными, то есть не поддающимися общепринятым методам системного лечения. Как раз таким пациентам и необходим новый метод лечения, инновационный.Как работает новая технология"Новая технология появилась благодаря развитию кардиохирургии, анестезиологии, сосудистой хирургии и онкологии. Применяется на пациентах, для которых системное лекарственное лечение является неэффективным. Так, если пациентам с увеальной меланомой не проводить таких методов лечения, они живут шесть месяцев", - говорит доктор.Бабич убежден, что применение изолированной химиоперфузии позволяет в разы увеличить продолжительность жизни таких больных. И эта трудоемкая технология является очень перспективной.Инновационная операция может длиться от двух до шести часов. На восьмой-девятый день после вмешательства человека отправляют домой.В мире такая технология применяется в Голландии, в Швеции, в США. В России эту процедуру впервые провели в 2017 году в Военно-Медицинской Академии им. С. И. Кирова в Санкт-Петербурге. Тогда еще петербуржец Бабич работал в команде других специалистов. Но вот уже пять лет он живет и работает в Крыму.Аппарат для сердца и других органовКрючочки, трубочки, тумблеры, монитор и черный ящик, а сверху металлическая полочка – примерно так можно описать аппарат искусственного кровообращения.Доктор также уточняет, что во время операции изъятый орган функционирует именно благодаря аппарату искусственного кровообращения, а прежде чем вернуть его на место, в естественный кровоток, его хорошенько промывают.Работают в операционной анестезиолог, хирург, перфузиолог (специалист по искусственному кровообращению – ред.), пациенту , кроме всего прочего, требуется расширенный гемодинамический мониторинг, это когда катетер вставляется в лучевую артерию и давление изменяется не манжеткой, а напрямую, объясняет он.Доктор Сницер – коренной крымчанин, признается, что на работу в другие регионы страны, даже если поступят привлекательные предложения, не поедет. Хочет бороться с онкологическими заболевания в родном Крыму, потому что "уровень онкологии на полуострове растет", надо поднимать уровень местной медицины.Здравоохранение становится лучше"Теперь онкологическим пациентам Крыма стал доступен новый вид оказания высокотехнологической медицинской помощи. Крымские врачи продолжают осваивать и внедрять инновационные методы лечения", - прокомментировал министр здравоохранения республики Константин Скорупский.По его словам, в регионе продолжается модернизация здравоохранения — в медучреждениях проводится ремонт, покупается новое высокотехнологичное медицинское оборудование. Также проводится работа по привлечению молодых квалифицированных кадров и внедрению инновационных методов лечения.Уникальный пациент в онкологииЕще одной уникальной пациенткой, которую прооперировала команда врачей Крымского республиканского онкологического клинического диспансера имени В.М. Ефетова и Республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко, стала жительница Симферополя Оксана Бабич, однофамилица хирурга, ее прооперировавшего.Врачи удалили всю полую вену. Операция была тяжелая, длилась четыре часа. Проводилась двумя бригадами врачей.Случай Оксаны Бабич очень редкий. Ежегодно в России проводится всего лишь 25-30 подобных вмешательств. Как правило, такие операции делают в больших федеральных центрах, это связано с тем, что для выполнения данного вмешательства требуются мультидисциплинарные команды. И такие в Крыму теперь есть.Позже, на УЗИ брюшной полости, обнаружилась опухоль, сделали КТ с контрастным веществом. Еще через пять дней ее прооперировали."Меня прооперировали в четверг, 22 июня. Доверилась своему доктору. Теперь вот вычухиваюсь потихоньку. Вообще, я боец по жизни. Сейчас меня беспокоить только шов", — признается Оксана.Дома она уже три недели, говорит, что чувствует себя прекрасно. Вернулась к любимой работе: печет булочки и торты на заказ. Ее рабочий день начинается в четыре утра. И она верит, что неспроста доктор, который спас ее от неминуемой смерти, является ее однофамильцем.Читайте также на РИА Новости:Киста размером с живот: врачи КФУ удалили гигантское образованиКрымчане могут пройти диспансеризацию прямо на работеВыбрался из серой зоны: в Симферополе выходили малыша весом в 617 граммов

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2023

Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_5b1a4c0faed0826196e7e2febfd61084.jpg.webp

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_5b1a4c0faed0826196e7e2febfd61084.jpg.webp

новости крыма, здравоохранение в крыму и севастополе, здоровье, онкология, общество, александр бабич, анатолий сницер, константин скорупский