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Крымчане могут пройти диспансеризацию прямо на работе - РИА Новости Крым, 06.06.2023
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Крымчане могут пройти диспансеризацию прямо на работе
Крымчане могут пройти диспансеризацию прямо на работе - РИА Новости Крым, 06.06.2023
Крымчане могут пройти диспансеризацию прямо на работе
Как пройти диспансеризацию или профилактический осмотр прямо на рабочем месте, в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал заместитель министра здравоохранения... РИА Новости Крым, 06.06.2023
2023-06-06T07:01
2023-06-06T07:01
диспансеризация
крым
симферополь
здравоохранение в крыму и севастополе
минздрав рф
минздрав крыма
антон лясковский
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Как пройти диспансеризацию или профилактический осмотр прямо на рабочем месте, в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал заместитель министра здравоохранения Республики Крым Антон Лясковский. По его словам, крымский минздрав в этом году делает большой акцент именно на выездных формах работы."Наши медицинские организации полностью к этому формату готовы, и мы их уже активно начали применять. Осуществлено на сегодняшний день уже более 130 выездов в организованные коллективы, это и крупные предприятия, и филиалы. Хочу выразить благодарность руководителям и "Почты Крыма", и "Воды Крыма", и "Крымгазсети", и "Крымтеплокоммунэнерго", и "Крымэнерго", и налоговой службы. Много очень предприятий откликнулись", - сказал Лясковский.Более 160 выездов было осуществлено в детские школьные и дошкольные учреждения.Работодатели заинтересованы в том, чтобы сотрудники вовремя проходили обследования и своевременно получали необходимую медицинскую помощь, считает глава регионального минздрава.В этом году более миллиона крымчан должны пройти профосмотр &gt;&gt;"Для работодателя это очень удобно, потому что не надо будет предоставлять дополнительный день отдыха. Он может обратиться в ближайшую поликлинику, они назначают ответственных лиц, и организовывается выездной прием. Согласовываются списки заранее, оформляются договоры согласия, чек-листы на каждого пациента. Разрабатывается график приема, и при нормальном взаимодействии одна бригада может пропустить 60, а то и более человек", - заверил заместитель министра.В процессе диспансеризации происходит опрос пациента, анкетирование, ему измеряют температуру, давление, с определенного возраста - внутриглазное давление, делают электрокардиографию, флюорографию или маммографию для женщин. Врачи стараются проводить профосмотры в один день, чтобы человек уже больше никуда не ходил. Но при необходимости могут быть назначены дополнительные исследования.В селах для проведения профилактических мероприятий используются мобильные ФАПы. Недавно в Крым поступили семь новых мобильных фельдшерско-акушерских пунктов, которые будут обслуживать население отдаленных районов полуострова.Профилактикой многих заболеваний человек может озаботиться самостоятельно и регулярно проходить обследования у врача. Как предотвратить развитие меланомы, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала главный внештатный специалист-онколог крымского Минздрава Елена Чирва.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские врачи вновь отправятся в новые регионыЦентры амбулаторной онкологической помощи развернули в пяти городах КрымаОн врачует до сих пор: век назад Лука Крымский получил сан епископа
https://crimea.ria.ru/20230112/besplatnaya-dispanserizatsiya-v-krymu-pamyatka-ot-minzdrava-1126340740.html
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диспансеризация, крым, симферополь, здравоохранение в крыму и севастополе, минздрав рф, минздрав крыма, антон лясковский, новости крыма
Крымчане могут пройти диспансеризацию прямо на работе

Пройти медосмотр, не отходя от кассы: что такое выездная диспансеризация

07:01 06.06.2023
 
© © Fotolia/ Picture-FactoryВрач
Врач
© © Fotolia/ Picture-Factory
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Как пройти диспансеризацию или профилактический осмотр прямо на рабочем месте, в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал заместитель министра здравоохранения Республики Крым Антон Лясковский. По его словам, крымский минздрав в этом году делает большой акцент именно на выездных формах работы.
"Наши медицинские организации полностью к этому формату готовы, и мы их уже активно начали применять. Осуществлено на сегодняшний день уже более 130 выездов в организованные коллективы, это и крупные предприятия, и филиалы. Хочу выразить благодарность руководителям и "Почты Крыма", и "Воды Крыма", и "Крымгазсети", и "Крымтеплокоммунэнерго", и "Крымэнерго", и налоговой службы. Много очень предприятий откликнулись", - сказал Лясковский.
Более 160 выездов было осуществлено в детские школьные и дошкольные учреждения.
Работодатели заинтересованы в том, чтобы сотрудники вовремя проходили обследования и своевременно получали необходимую медицинскую помощь, считает глава регионального минздрава.
В этом году более миллиона крымчан должны пройти профосмотр >>
"Для работодателя это очень удобно, потому что не надо будет предоставлять дополнительный день отдыха. Он может обратиться в ближайшую поликлинику, они назначают ответственных лиц, и организовывается выездной прием. Согласовываются списки заранее, оформляются договоры согласия, чек-листы на каждого пациента. Разрабатывается график приема, и при нормальном взаимодействии одна бригада может пропустить 60, а то и более человек", - заверил заместитель министра.
В процессе диспансеризации происходит опрос пациента, анкетирование, ему измеряют температуру, давление, с определенного возраста - внутриглазное давление, делают электрокардиографию, флюорографию или маммографию для женщин. Врачи стараются проводить профосмотры в один день, чтобы человек уже больше никуда не ходил. Но при необходимости могут быть назначены дополнительные исследования.
В селах для проведения профилактических мероприятий используются мобильные ФАПы. Недавно в Крым поступили семь новых мобильных фельдшерско-акушерских пунктов, которые будут обслуживать население отдаленных районов полуострова.
Профилактикой многих заболеваний человек может озаботиться самостоятельно и регулярно проходить обследования у врача. Как предотвратить развитие меланомы, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала главный внештатный специалист-онколог крымского Минздрава Елена Чирва.
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