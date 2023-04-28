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Центры амбулаторной онкологической помощи развернули в пяти городах Крыма
Центры амбулаторной онкологической помощи развернули в пяти городах Крыма - РИА Новости Крым, 28.04.2023
Центры амбулаторной онкологической помощи развернули в пяти городах Крыма
В Республике Крым функционируют центры амбулаторной онкологической помощи, которые позволяют пациентам проходить диагностические обследования и получать... РИА Новости Крым, 28.04.2023
2023-04-28T07:39
2023-04-28T07:39
2023-04-28T07:39
онкология
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здоровье
анна рубель
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр — РИА Новости Крым. В Республике Крым функционируют центры амбулаторной онкологической помощи, которые позволяют пациентам проходить диагностические обследования и получать необходимую медпомощь ближе к месту проживаниях. Об этом рассказала председатель комитета по здравоохранению и социальной политике Госсовета РК Анна Рубель в эфире радио "Спутник в Крыму".Где открыты амбулатории для онкобольныхТакие центры уже организованы на базе Симферопольской поликлиники №2, Евпаторийской городской больницы, Джанкойской и Феодосийской районных больниц, ялтинского филиала ФМБА России в Крыму. В них проводится противоопухолевая лекарственная терапия. За пациентами с онкологическими заболеваниями, получающими лекарства, проводится динамическое наблюдение."Все лечение назначается консилиумом в онкодиспансере в Симферополе с учетом всех обстоятельств, а задача центра амбулаторной помощи – ввести этот препарат. Там есть специальные доктора, которые наблюдают за динамикой, и если они видят, что улучшений нет или препарат не подходит, то они консультируются и лечение корректируется специалистами в Симферополе. То есть по сути это маленькие филиалы онкодиспансера, которые просто находятся ближе", - пояснила она.Центры амбулаторной онкологической помощи организованы в рамках реализации регионального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" нацпроекта "Здравоохранение".Ситуация с онкологией в КрымуГлавный внештатный специалист-онколог Крыма Елена Чирва ранее сообщила, что в Крыму за прошлый год выявили более шести тысяч онкологических больных, при этом почти в 40 процентах случаев рак был обнаружен на поздних стадиях.По статистике, у женщин в Крыму чаще всего диагностируют рак молочной железы, у мужчин – рак легких и желудка. Поэтому врач рекомендует первым периодически проходить маммографию и обследоваться у гинеколога, а вторым, кроме флюорографии, позволяющей выявить новообразования в легких, – делать скрининг предстательной железы. Все эти исследования входят в программу диспансеризации.В целом в Крыму под наблюдением профильных специалистов находится около 60 тысяч онкобольных.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму построят новый корпус онкодиспансера за 120 млн рублейВ Севастополе подорожает строительство онкодиспансера и больницыОнкология в Крыму: врач назвала самые распространенные виды рака
https://crimea.ria.ru/20230427/gde-v-krymu-postroyat-novyy-korpus-onkodispansera-1128399325.html
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онкология, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, здоровье, анна рубель, крым, новости крыма
Центры амбулаторной онкологической помощи развернули в пяти городах Крыма
Рубель: центры амбулаторной онкопомощи развернуты в пяти городах Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр — РИА Новости Крым.
В Республике Крым функционируют центры амбулаторной онкологической помощи, которые позволяют пациентам проходить диагностические обследования и получать необходимую медпомощь ближе к месту проживаниях. Об этом рассказала председатель комитета по здравоохранению и социальной политике Госсовета РК Анна Рубель в эфире радио "Спутник в Крыму".
"Как и на территории всей России, у нас открываются и работают центры амбулаторной онкологической помощи. Благодаря им пациенту не нужно на период, например, химиотерапии госпитализироваться в онкодиспансер, отрываться от дома. Они смогут оперативно получить лечение, откапаться и спокойно вернуться домой, в комфортные условия, - пояснила она. – Благодаря добавлению этих коек, большее количество людей в Крыму сможет получить специализированную помощь".
Где открыты амбулатории для онкобольных
Такие центры уже организованы на базе Симферопольской поликлиники №2, Евпаторийской городской больницы, Джанкойской и Феодосийской районных больниц, ялтинского филиала ФМБА России в Крыму. В них проводится противоопухолевая лекарственная терапия. За пациентами с онкологическими заболеваниями, получающими лекарства, проводится динамическое наблюдение.
"Все лечение назначается консилиумом в онкодиспансере в Симферополе с учетом всех обстоятельств, а задача центра амбулаторной помощи – ввести этот препарат. Там есть специальные доктора, которые наблюдают за динамикой, и если они видят, что улучшений нет или препарат не подходит, то они консультируются и лечение корректируется специалистами в Симферополе. То есть по сути это маленькие филиалы онкодиспансера, которые просто находятся ближе", - пояснила она.
Центры амбулаторной онкологической помощи организованы в рамках реализации регионального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" нацпроекта "Здравоохранение".
Ситуация с онкологией в Крыму
Главный внештатный специалист-онколог Крыма Елена Чирва ранее сообщила, что в Крыму за прошлый год выявили более шести тысяч онкологических больных
, при этом почти в 40 процентах случаев рак был обнаружен на поздних стадиях.
По статистике, у женщин в Крыму чаще всего диагностируют рак молочной железы, у мужчин – рак легких и желудка. Поэтому врач рекомендует первым периодически проходить маммографию и обследоваться у гинеколога, а вторым, кроме флюорографии, позволяющей выявить новообразования в легких, – делать скрининг предстательной железы. Все эти исследования входят в программу диспансеризации.
В целом в Крыму под наблюдением профильных специалистов находится около 60 тысяч онкобольных.
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