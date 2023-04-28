https://crimea.ria.ru/20230428/tsentry-ambulatornoy-onkologicheskoy-pomoschi-razvernuli-v-pyati-gorodakh-kryma-1128403027.html

Центры амбулаторной онкологической помощи развернули в пяти городах Крыма

Центры амбулаторной онкологической помощи развернули в пяти городах Крыма - РИА Новости Крым, 28.04.2023

Центры амбулаторной онкологической помощи развернули в пяти городах Крыма

В Республике Крым функционируют центры амбулаторной онкологической помощи, которые позволяют пациентам проходить диагностические обследования и получать... РИА Новости Крым, 28.04.2023

2023-04-28T07:39

2023-04-28T07:39

2023-04-28T07:39

онкология

здравоохранение в крыму и севастополе

здравоохранение в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр — РИА Новости Крым. В Республике Крым функционируют центры амбулаторной онкологической помощи, которые позволяют пациентам проходить диагностические обследования и получать необходимую медпомощь ближе к месту проживаниях. Об этом рассказала председатель комитета по здравоохранению и социальной политике Госсовета РК Анна Рубель в эфире радио "Спутник в Крыму".Где открыты амбулатории для онкобольныхТакие центры уже организованы на базе Симферопольской поликлиники №2, Евпаторийской городской больницы, Джанкойской и Феодосийской районных больниц, ялтинского филиала ФМБА России в Крыму. В них проводится противоопухолевая лекарственная терапия. За пациентами с онкологическими заболеваниями, получающими лекарства, проводится динамическое наблюдение."Все лечение назначается консилиумом в онкодиспансере в Симферополе с учетом всех обстоятельств, а задача центра амбулаторной помощи – ввести этот препарат. Там есть специальные доктора, которые наблюдают за динамикой, и если они видят, что улучшений нет или препарат не подходит, то они консультируются и лечение корректируется специалистами в Симферополе. То есть по сути это маленькие филиалы онкодиспансера, которые просто находятся ближе", - пояснила она.Центры амбулаторной онкологической помощи организованы в рамках реализации регионального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" нацпроекта "Здравоохранение".Ситуация с онкологией в КрымуГлавный внештатный специалист-онколог Крыма Елена Чирва ранее сообщила, что в Крыму за прошлый год выявили более шести тысяч онкологических больных, при этом почти в 40 процентах случаев рак был обнаружен на поздних стадиях.По статистике, у женщин в Крыму чаще всего диагностируют рак молочной железы, у мужчин – рак легких и желудка. Поэтому врач рекомендует первым периодически проходить маммографию и обследоваться у гинеколога, а вторым, кроме флюорографии, позволяющей выявить новообразования в легких, – делать скрининг предстательной железы. Все эти исследования входят в программу диспансеризации.В целом в Крыму под наблюдением профильных специалистов находится около 60 тысяч онкобольных.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму построят новый корпус онкодиспансера за 120 млн рублейВ Севастополе подорожает строительство онкодиспансера и больницыОнкология в Крыму: врач назвала самые распространенные виды рака

https://crimea.ria.ru/20230427/gde-v-krymu-postroyat-novyy-korpus-onkodispansera-1128399325.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

онкология, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, здоровье, анна рубель, крым, новости крыма