https://crimea.ria.ru/20230203/onkologiya-v-krymu-vrach-nazvala-samye-rasprostranennye-vidy-raka-1126744222.html

Онкология в Крыму: врач назвала самые распространенные виды рака

Онкология в Крыму: врач назвала самые распространенные виды рака - РИА Новости Крым, 03.02.2023

Онкология в Крыму: врач назвала самые распространенные виды рака

В Крыму за прошлый год выявили более шести тысяч онкологических больных, при этом почти в 40 процентах случаев рак был обнаружен на поздних стадиях, сообщает... РИА Новости Крым, 03.02.2023

2023-02-03T08:24

2023-02-03T08:24

2023-02-03T08:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. В Крыму за прошлый год выявили более шести тысяч онкологических больных, при этом почти в 40 процентах случаев рак был обнаружен на поздних стадиях, сообщает пресс-служба республиканского минздрава со ссылкой на главного внештатного специалиста-онколога Елену Чирву. Онкология в Крыму"Более шести тысяч онкологических заболеваний было впервые выявлено в Республике Крым за 2022 год. Доля выявленных злокачественных новообразований на ранних стадиях за прошлый год составила порядка 61%", – привела данные врач.В целом, по словам Чирвы, чаще всего крымчане страдают от онкологии кожи. Это связано с большой активностью южного солнца, отметила специалист.Найти и обезвредитьПо статистике, у женщин в Крыму чаще всего диагностируют рак молочной железы, у мужчин – рак легких и желудка. Поэтому врач рекомендует первым периодически проходить маммографию и обследоваться у гинеколога, а вторым, кроме флюорографии, позволяющей выявить новообразования в легких, – делать скрининг предстательной железы. Все эти исследования входят в программу диспансеризации.Для эффективной борьбы с онкологическими заболеваниями в России необходимо наращивать производство отечественной медицинской техники и препаратов. Такое мнение ранее выразил главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ, президент Ассоциации онкологов России Андрей Каприн.Он подчеркнул, что медицина всегда нуждается в государственной поддержке, в том числе по производству и обслуживанию техники – аппаратов магнитно-резонансной томографии, компьютерной томографии и линейных ускорителей для облучения злокачественных новообразований.В то же время, отметил Каприн, в России уже ведется разработка радиофармпрепаратов по государственному заказу. Клинические испытания показали хорошие результаты у больных, чьи заболевания считались не излечимыми.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе появился новый стационар для онкобольныхПаллиативная помощь в Крыму: открыты первые выездные отделенияКогда соцработник может отказать в помощи - новый закон

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крым, здравоохранение в крыму и севастополе, общество, здоровье, новости крыма, минздрав крыма, елена чирва