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Главный онколог назвал условия прорыва в борьбе с раком в России - РИА Новости Крым, 14.09.2022
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Главный онколог назвал условия прорыва в борьбе с раком в России
Главный онколог назвал условия прорыва в борьбе с раком в России - РИА Новости Крым, 14.09.2022
Главный онколог назвал условия прорыва в борьбе с раком в России
Для эффективной борьбы с онкологическими заболеваниями в России необходимо наращивать производство отечественной медицинской техники и препаратов. Такое мнение... РИА Новости Крым, 14.09.2022
2022-09-14T17:49
2022-09-14T17:49
здравоохранение в россии
здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Для эффективной борьбы с онкологическими заболеваниями в России необходимо наращивать производство отечественной медицинской техники и препаратов. Такое мнение выразил главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ, президент Ассоциации онкологов России Андрей Каприн на пресс-конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня".По словам Каприна, медицина не является коммерческой самоокупаемой отраслью, поэтому всегда нуждается в государственной поддержке, в том числе по производству и обслуживанию техники – аппаратов магнитно-резонансной томографии, компьютерной томографии и линейных ускорителей для облучения злокачественных новообразований.Каприн отметил, что в России уже ведется разработка радиофармпрепаратов по государственному заказу. Клинические испытания показали хорошие результаты у больных, чьи заболевания считались не излечимыми. Также создано три образца аппаратов для терапии онкологии – линейный ускоритель "Оникс", нейронный генератор и протонная установка Балакина.Крымские ученые нашли способ лечения побочного эффекта онкотерапии &gt;&gt;"По трем тяжелым машинам мы уже выходим в прорыв, но чтобы его закрепить, необходимо мощное производство. Здесь нужна помощь государства, инвесторы, наверное, сюда не пойдут – это очень длинные деньги, нужны субсидии государства", – подвел итог президент Ассоциации онкологов России.Ранее сообщалось, что для оказания онкологической помощи в России будут применять комплексы лучевой терапии от "Росатома".
https://crimea.ria.ru/20210328/V-Krymu-onkologiyu-stali-chasche-vyyavlyat-u-detey--vrach-1119405582.html
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Новости
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здравоохранение в россии, здоровье, российская федерация (россия, рф)
Главный онколог назвал условия прорыва в борьбе с раком в России

Главный онколог призвал к производству российских препаратов и медтехники

17:49 14.09.2022
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМедицинский работник смотрит снимки пациента помещенного в модернизированный аппарат "Гамма-нож" в центре радиохирургии НИИ СП имени Н. В. Склифосовского в Москве. Эта радиотерапевтическая нейрохирургическая система используется при лечении доброкачественных и злокачественных опухолей и сосудистых мальформаций в полости черепа
Медицинский работник смотрит снимки пациента помещенного в модернизированный аппарат Гамма-нож в центре радиохирургии НИИ СП имени Н. В. Склифосовского в Москве. Эта радиотерапевтическая нейрохирургическая система используется при лечении доброкачественных и злокачественных опухолей и сосудистых мальформаций в полости черепа - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости . Павел Бедняков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Для эффективной борьбы с онкологическими заболеваниями в России необходимо наращивать производство отечественной медицинской техники и препаратов. Такое мнение выразил главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ, президент Ассоциации онкологов России Андрей Каприн на пресс-конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
По словам Каприна, медицина не является коммерческой самоокупаемой отраслью, поэтому всегда нуждается в государственной поддержке, в том числе по производству и обслуживанию техники – аппаратов магнитно-резонансной томографии, компьютерной томографии и линейных ускорителей для облучения злокачественных новообразований.
"Техника должна производиться в нашей стране. Мы понимаем, что от технического обслуживания до усиления и эволюции любой модели – это нужно делать у себя, чтобы модели развивались, и мы были конкурентоспособны", – сказал он.
Каприн отметил, что в России уже ведется разработка радиофармпрепаратов по государственному заказу. Клинические испытания показали хорошие результаты у больных, чьи заболевания считались не излечимыми. Также создано три образца аппаратов для терапии онкологии – линейный ускоритель "Оникс", нейронный генератор и протонная установка Балакина.
Крымские ученые нашли способ лечения побочного эффекта онкотерапии >>
"По трем тяжелым машинам мы уже выходим в прорыв, но чтобы его закрепить, необходимо мощное производство. Здесь нужна помощь государства, инвесторы, наверное, сюда не пойдут – это очень длинные деньги, нужны субсидии государства", – подвел итог президент Ассоциации онкологов России.
Ранее сообщалось, что для оказания онкологической помощи в России будут применять комплексы лучевой терапии от "Росатома".
Больница
28 марта 2021, 08:47
В Крыму онкологию стали чаще выявлять у детей – врач15 лет назад лейкоз у маленьких детей почти не выявляли, сейчас же рак находят даже у годовалых и двухлетних малышей.
 
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