https://crimea.ria.ru/20220914/glavnyy-onkolog-nazval-usloviya-proryva-v-borbe-s-rakom-v-rossii-1124504158.html

Главный онколог назвал условия прорыва в борьбе с раком в России

Главный онколог назвал условия прорыва в борьбе с раком в России - РИА Новости Крым, 14.09.2022

Главный онколог назвал условия прорыва в борьбе с раком в России

Для эффективной борьбы с онкологическими заболеваниями в России необходимо наращивать производство отечественной медицинской техники и препаратов. Такое мнение... РИА Новости Крым, 14.09.2022

2022-09-14T17:49

2022-09-14T17:49

2022-09-14T17:49

здравоохранение в россии

здоровье

российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Для эффективной борьбы с онкологическими заболеваниями в России необходимо наращивать производство отечественной медицинской техники и препаратов. Такое мнение выразил главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ, президент Ассоциации онкологов России Андрей Каприн на пресс-конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня".По словам Каприна, медицина не является коммерческой самоокупаемой отраслью, поэтому всегда нуждается в государственной поддержке, в том числе по производству и обслуживанию техники – аппаратов магнитно-резонансной томографии, компьютерной томографии и линейных ускорителей для облучения злокачественных новообразований.Каприн отметил, что в России уже ведется разработка радиофармпрепаратов по государственному заказу. Клинические испытания показали хорошие результаты у больных, чьи заболевания считались не излечимыми. Также создано три образца аппаратов для терапии онкологии – линейный ускоритель "Оникс", нейронный генератор и протонная установка Балакина.Крымские ученые нашли способ лечения побочного эффекта онкотерапии >>"По трем тяжелым машинам мы уже выходим в прорыв, но чтобы его закрепить, необходимо мощное производство. Здесь нужна помощь государства, инвесторы, наверное, сюда не пойдут – это очень длинные деньги, нужны субсидии государства", – подвел итог президент Ассоциации онкологов России.Ранее сообщалось, что для оказания онкологической помощи в России будут применять комплексы лучевой терапии от "Росатома".

https://crimea.ria.ru/20210328/V-Krymu-onkologiyu-stali-chasche-vyyavlyat-u-detey--vrach-1119405582.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здравоохранение в россии, здоровье, российская федерация (россия, рф)