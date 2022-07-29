https://crimea.ria.ru/20220729/luchevymi-kompleksami-rosatoma-budut-lechit-onkologiyu-1124000275.html
Лучевыми комплексами "Росатома" будут лечить онкологию
Лучевыми комплексами "Росатома" будут лечить онкологию - РИА Новости Крым, 29.07.2022
Лучевыми комплексами "Росатома" будут лечить онкологию
Комплексы лучевой терапии от "Росатома" будут применять для оказания онкологической помощи в России. Об этом сообщили в пресс-службе "Русатом Хэлскеа". РИА Новости Крым, 29.07.2022
2022-07-29T20:02
2022-07-29T20:02
2022-07-29T20:02
общество
здоровье
здравоохранение в россии
наука и технологии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл — РИА Новости Крым. Комплексы лучевой терапии от "Росатома" будут применять для оказания онкологической помощи в России. Об этом сообщили в пресс-службе "Русатом Хэлскеа". "АО "Русатом Хэлскеа" (дивизион, аккумулирующий экспертизу Госкорпорации "Росатом" в области здравоохранения) получило регистрационное удостоверение Росздравнадзора на комплекс лучевой терапии на базе ускорителя электронов "Оникс", — говорится в сообщении.Уточняется, что комплекс поможет повысить доступность высокотехнологичной онкологической помощи в России для людей с онкологическими заболеваниями.Там напомнили, что в 2020-2021 годах за счет реализации целевых программ было установлено еще порядка 90 линейных ускорителей, в том числе вместо устаревшего и демонтированного оборудования.Комплекс лучевой терапии "Оникс" создан на базе компактного медицинского линейного ускорителя с пучком тормозного излучения номинальной энергией 6 МэВ – в большинстве случаев такой энергии достаточно для проведения лучевой терапии, к тому же это снижает требования к защите помещений и персонала от радиации.Первые поставки комплекса лучевой терапии на базе ускорителя электронов "Оникс" в лечебные учреждения запланированы на 2023 год.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, крымчане чаще других россиян страдают от онкологических заболеваний и вопреки распространенному мнению имеют низкий показатель содержания в организме витамина D.
https://crimea.ria.ru/20220622/onkolog-razveyal-mif-ob-izbytke-vitamina-d-u-krymchan-1123624576.html
https://crimea.ria.ru/20220606/uchenye-otkryli-bezvrednoe-sredstvo-dlya-borby-s-rakom-1123455035.html
https://crimea.ria.ru/20220525/vaktsinu-ot-raka-razrabotali-uchenye-fmba-1123339318.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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общество, здоровье, здравоохранение в россии, наука и технологии
Лучевыми комплексами "Росатома" будут лечить онкологию
Комплексы лучевой терапии от "Росатома" будут применять для лечения рака в России
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл — РИА Новости Крым. Комплексы лучевой терапии от "Росатома" будут применять для оказания онкологической помощи в России. Об этом сообщили в пресс-службе "Русатом Хэлскеа".
"АО "Русатом Хэлскеа" (дивизион, аккумулирующий экспертизу Госкорпорации "Росатом" в области здравоохранения) получило регистрационное удостоверение Росздравнадзора на комплекс лучевой терапии на базе ускорителя электронов "Оникс", — говорится в сообщении.
Уточняется, что комплекс поможет повысить доступность высокотехнологичной онкологической помощи в России для людей с онкологическими заболеваниями.
"Потребность в линейных ускорителях все еще находится на высоком уровне и составляет не менее 200 аппаратов", — уточнили в госкорпорации.
Там напомнили, что в 2020-2021 годах за счет реализации целевых программ было установлено еще порядка 90 линейных ускорителей, в том числе вместо устаревшего и демонтированного оборудования.
Комплекс лучевой терапии "Оникс" создан на базе компактного медицинского линейного ускорителя с пучком тормозного излучения номинальной энергией 6 МэВ – в большинстве случаев такой энергии достаточно для проведения лучевой терапии, к тому же это снижает требования к защите помещений и персонала от радиации.
Первые поставки комплекса лучевой терапии на базе ускорителя электронов "Оникс" в лечебные учреждения запланированы на 2023 год.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, крымчане чаще других россиян страдают
от онкологических заболеваний и вопреки распространенному мнению имеют низкий показатель содержания в организме витамина D.