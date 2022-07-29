https://crimea.ria.ru/20220729/luchevymi-kompleksami-rosatoma-budut-lechit-onkologiyu-1124000275.html

Лучевыми комплексами "Росатома" будут лечить онкологию

Лучевыми комплексами "Росатома" будут лечить онкологию - РИА Новости Крым, 29.07.2022

Лучевыми комплексами "Росатома" будут лечить онкологию

Комплексы лучевой терапии от "Росатома" будут применять для оказания онкологической помощи в России. Об этом сообщили в пресс-службе "Русатом Хэлскеа". РИА Новости Крым, 29.07.2022

2022-07-29T20:02

2022-07-29T20:02

2022-07-29T20:02

общество

здоровье

здравоохранение в россии

наука и технологии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл — РИА Новости Крым. Комплексы лучевой терапии от "Росатома" будут применять для оказания онкологической помощи в России. Об этом сообщили в пресс-службе "Русатом Хэлскеа". "АО "Русатом Хэлскеа" (дивизион, аккумулирующий экспертизу Госкорпорации "Росатом" в области здравоохранения) получило регистрационное удостоверение Росздравнадзора на комплекс лучевой терапии на базе ускорителя электронов "Оникс", — говорится в сообщении.Уточняется, что комплекс поможет повысить доступность высокотехнологичной онкологической помощи в России для людей с онкологическими заболеваниями.Там напомнили, что в 2020-2021 годах за счет реализации целевых программ было установлено еще порядка 90 линейных ускорителей, в том числе вместо устаревшего и демонтированного оборудования.Комплекс лучевой терапии "Оникс" создан на базе компактного медицинского линейного ускорителя с пучком тормозного излучения номинальной энергией 6 МэВ – в большинстве случаев такой энергии достаточно для проведения лучевой терапии, к тому же это снижает требования к защите помещений и персонала от радиации.Первые поставки комплекса лучевой терапии на базе ускорителя электронов "Оникс" в лечебные учреждения запланированы на 2023 год.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, крымчане чаще других россиян страдают от онкологических заболеваний и вопреки распространенному мнению имеют низкий показатель содержания в организме витамина D.

https://crimea.ria.ru/20220622/onkolog-razveyal-mif-ob-izbytke-vitamina-d-u-krymchan-1123624576.html

https://crimea.ria.ru/20220606/uchenye-otkryli-bezvrednoe-sredstvo-dlya-borby-s-rakom-1123455035.html

https://crimea.ria.ru/20220525/vaktsinu-ot-raka-razrabotali-uchenye-fmba-1123339318.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье, здравоохранение в россии, наука и технологии