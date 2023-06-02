https://crimea.ria.ru/20230602/v-etom-godu-bolee-milliona-krymchan-dolzhny-proyti-profosmotr-1129154384.html
В этом году более миллиона крымчан должны пройти профосмотр
В этом году более миллиона крымчан должны пройти профосмотр - РИА Новости Крым, 02.06.2023
В этом году более миллиона крымчан должны пройти профосмотр
В 2023 году профилактические медицинские осмотры должны пройти более миллиона крымчан, и на данный момент эту процедуру проделали уже около 35% от... РИА Новости Крым, 02.06.2023
2023-06-02T19:37
2023-06-02T19:37
2023-06-02T19:37
антон лясковский
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новости крыма
диспансеризация
общество
здравоохранение в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. В 2023 году профилактические медицинские осмотры должны пройти более миллиона крымчан, и на данный момент эту процедуру проделали уже около 35% от запланированного. Такие цифры в пресс-центре РИА Новости Крым озвучил замминистра здравоохранения Республики Крым Антон Лясковский.Диспансеризация граждан проводится с целью выявления на ранних стадиях онкологических, а также различных других неинфекционных заболеваний. В профилактической работе выделяется несколько направлений: непосредственно диспансеризация, профилактические осмотры взрослого населения, углубленная диспансеризация для переболевших новой короновирусной инфекцией и профилактические осмотры детей.В этом году диспансеризацию прошло значительно больше людей, чем в прошлом. Это связано с тем, что в 2022 году были введены ограничительные мероприятия в связи с ковидом."В целом запланировано принять порядка 530 тысяч человек по диспансеризации, прошло на сегодняшний день примерно 27%. По профосмотрам это в пределах 100 тысяч, выполнение составляет где-то 24%, по углубленной диспансеризаци – 42 тысячи и где-то 30% соответственно. По профосмотрам детей предусмотрено 362 тысячи, и порядка 40% уже эти мероприятия прошли".Антон Лясковский также озвучил, что крымские медики помогали в организации профилактических осмотров детей на освобожденных территориях и будут вскоре проводить диспансеризацию взрослых. Правительство выделило на профосмотры детей с освобожденных территорий около 1,5 млрд рублей. Эти средства были предусмотрены на обслуживание 220 тысяч детей из Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей.Читайте также на РИА Новости Крым:Крах медицины и биолаборатории на Украине: эксперты оценили последствияСколько детей из Херсонской области прошли медосмотрыТакого при Украине не было: как врачи обследуют детей Херсонщины
https://crimea.ria.ru/20230525/kak-krym-spravlyaetsya-s-potokom-patsientov-s-novykh-territoriy--minzdrav-1128960973.html
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антон лясковский, минздрав крыма, крым, новости крыма, диспансеризация, общество, здравоохранение в крыму и севастополе
В этом году более миллиона крымчан должны пройти профосмотр
В Крыму более 1 млн человек должны пройти профилактический медосмотр в этом году
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. В 2023 году профилактические медицинские осмотры должны пройти более миллиона крымчан, и на данный момент эту процедуру проделали уже около 35% от запланированного. Такие цифры в пресс-центре РИА Новости Крым озвучил замминистра здравоохранения Республики Крым Антон Лясковский.
"В этом году у нас запланировано более миллиона человек на проведение профмероприятий, если быть более точным, то 1 038 тысяч человек. На сегодняшний день профилактические мероприятия прошли порядка 3%, то есть 369 тысяч взрослых и детей".
Диспансеризация граждан проводится с целью выявления на ранних стадиях онкологических, а также различных других неинфекционных заболеваний. В профилактической работе выделяется несколько направлений: непосредственно диспансеризация, профилактические осмотры взрослого населения, углубленная диспансеризация для переболевших новой короновирусной инфекцией и профилактические осмотры детей.
"Порядка 56% населения Крыма в целом должно быть охвачено профилактическими мероприятиями, это у нас такие планы. Для детей более жесткие показатели, почти все дети должны пройти ежегодные профосмотры. Нормативный показатель порядка 95,5 процентов - это все дети, за исключением тех, кто имеет какие-то отводы или противопоказания", - озвучил замминистра здравоохранения.
В этом году диспансеризацию прошло значительно больше людей, чем в прошлом. Это связано с тем, что в 2022 году были введены ограничительные мероприятия в связи с ковидом.
"В целом запланировано принять порядка 530 тысяч человек по диспансеризации, прошло на сегодняшний день примерно 27%. По профосмотрам это в пределах 100 тысяч, выполнение составляет где-то 24%, по углубленной диспансеризаци – 42 тысячи и где-то 30% соответственно. По профосмотрам детей предусмотрено 362 тысячи, и порядка 40% уже эти мероприятия прошли".
Антон Лясковский также озвучил, что крымские медики помогали
в организации профилактических осмотров детей на освобожденных территориях и будут вскоре проводить диспансеризацию взрослых
. Правительство выделило на профосмотры детей с освобожденных территорий около 1,5 млрд рублей
. Эти средства были предусмотрены на обслуживание 220 тысяч детей из Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей.
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