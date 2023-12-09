https://crimea.ria.ru/20231209/zadacha--ostanovit-krov-kak-vyzhit-posle-raneniya-v-krasnoy-zone-1133423520.html

Задача – остановить кровь: как выжить после ранения в "красной" зоне

Задача – остановить кровь: как выжить после ранения в "красной" зоне - РИА Новости Крым, 09.12.2023

Задача – остановить кровь: как выжить после ранения в "красной" зоне

Старший инструктор по тактической медицине и боевой подготовке с позывным "Дульдурга" часто повторяет прибывшим в Перевальное бойцам: "Жить человек может без... РИА Новости Крым, 09.12.2023

2023-12-09T18:21

2023-12-09T18:21

2023-12-09T18:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости Крым. Старший инструктор по тактической медицине и боевой подготовке с позывным "Дульдурга" часто повторяет прибывшим в Перевальное бойцам: "Жить человек может без почки, без руки и без ноги. Жизнь заключается в нашей крови. Кровь – это наша энергия. Без нее мы умираем. "Обесточишь" конечность – и будешь жить. А начнешь себя жалеть, слюни пускать – умрешь".Он учит ребят, как пользоваться жгутом и кровоостанавливающим турникетом, как накладывать шины, делать перевязки и правильно колоть обезболивающие. Объясняет, почему нельзя забывать о хирургических перчатках, когда помогаешь раненому сослуживцу и зачем нужны тактические ножницы. И без устали твердит: фронт не терпит халатности к себе.9 декабря наша страна отмечает День Героев Отечества. Сегодня чествуют Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы, что является продолжением вековой традиции, существовавшей в российском государстве до 1917 года. В Российской Империи праздновали День георгиевских кавалеров. Этот день считался праздником российских воинов.Помоги себе сам"На фронте очень важна самопомощь. Во время штурма нужно выполнить поставленную командованием задачу, поэтому мы учим ребят, готовим психологически, чтобы они умели оказать себе помощь, если остались одни, и выжить", - рассказывает инструктор.В первые секунды надо остановить потерю крови. Для этого важно "включить" хладнокровие, "выключить" жалость к себе и вспомнить то, чему учили на занятиях по тактической медицине.Так, если оторвало конечность или ее часть, важно уметь сохранить то, что осталось, чтобы потом поставить протез. Важно знать, что осколки вынимать нельзя, что если ранение в правую руку, то колоть "обезбол" нужно в левую ногу, если в левую руку ранение – обезболивающее вводят в правую ногу, "чтобы крест на крест", если две ноги ранены – колоть в руку. На ногах более крупные артерии, поэтому их перевязывают в первую очередь.По его словам, в аптечке обязательно должны быть и хирургические перчатки."Все удивляются, мол, зачем? А чтобы обезопасить того, кто будет оказывать вам первую помощь. Человек лежит без сознания, в крови. Прежде чем помочь ему, нужно открыть его аптечку, достать перчатки, надеть их и только после этого начать оказывать помощь. Ведь у раненого, о котором мы ничего не знаем, могут быть разные болезни", - объясняет инструктор.Кроме того, в аптечке должны быть фарингальные трубки, шины, окклюзионный пластырь - вентилируемый или невентилируемый. Его используют при ранении в грудь. Как и армированный скотч: нашел какой-то пакет целлофановый, наложил на грудную клетку, обклеил его, оставил дырочку, это уже поможет стабилизировать давление в легких, делится "лайфхаком" медик."Каждому объясняю: все, что есть в личной аптечке – это только твое. Ничье больше. Хоть брат или сват, кум или друг. Не отдавай. Мы все ходим по краю. Когда бойцы идут на штурм, у них обязательно должны быть жгуты и турникеты – минимум четыре. На каждую из конечностей. Отдашь кому-то свой или просто не возьмешь – можешь истечь кровью", - предупреждает инструктор.И вспоминает историю. Однажды во время штурма он подполз к раненому бойцу, который лежал от него метрах в двадцати пяти. Парень растерялся и не мог себе помочь. "Дульдурга" зажгутировал его правую ногу. Но оказалось, что у парня ранены обе нижние конечности."Ищу по карманам – нет больше жгутов. Спрашиваю: "где?!". А он мне отвечает: "думал, одного достаточно". Говорю ему, мол, ладно, умирай тогда, раз одного достаточно. Это ты халатно отнесся к своей жизни, а я не обязан", - вспоминает военный.Он все-таки достал тогда свой жгут и помог раненому. Тот выжил. Потом звонил, благодарил."В армии, конечно, выдадут форму, бронежилет, автомат. Но ведь у каждого человека свои болезни – у кого-то давление, у кого-то сердце. Бывают разные ситуации. И должна быть при себе личная аптечка. Или, например, обувь. Это ведь очень индивидуально, а в армии – штампуют. Сейчас зима – нужны перчатки тактические. Ведь это все можно приобрести на "гражданке", чтобы потом здесь втридорога не покупать", - считает инструктор. И добавляет: люди должны понимать, что им взять с собой, уходя на фронт.Получил ранение в Попасной- Как вы решили стать полевым медиком?- Я кадровый офицер. И для меня это не первые боевые действия. Видел немало хирургов и терапевтов, которые, попадая в боевые условия, на передний край, теряются. И не могут оказать помощь раненым. Психологически не готовы. И я принял решение развиваться и совершенствоваться в медицинском направлении. Вообще у нас в военном училище медицина была одной из основ. Потому что самопомощь на фронте - это прежде всего. Взаимопомощь и эвакуация раненых – это уже следующий этап."Дульдурге" было десять лет, когда началась война в Чечне. И он уже тогда решил, что будет военным, будет защищать свою родину.В одном из штурмов в боях за Попасную, в мае прошлого года, он получил ранение."Я был тяжелый. Осколочное ранение левой руки, перебита нога. И я оказался один. Если бы сидел и ждал, когда меня эвакуируют, то просто бы истек кровью. Но включил голову. Подумал, что, если сейчас сам себе не наложу турникет и не зажгутируюсь, то погибну и жизнь моя была напрасной, потому что не боролся. Думал о сыне, о том, что если сейчас сам себе не помогу, то никогда больше его не увижу. Мой сын для меня и Бог, и царь, он – мое будущее. Он для меня все. Это дало мне силы выжить", - признается военный. И с улыбкой добавляет: "5 мая 2022 года в 12.45 у меня второй день рождения".Поэтому сегодня на занятиях по тактической медицине он, сжимая кулаки, объяснят бойцам, что их задача – бороться за жизнь изо всех сил.Работа в "красной" зоне"Мы, как правило, работаем в "красной" зоне. Здесь непосредственный контакт с противником. Если раненого эвакуировал, затащил в блиндаж или за угол здания – это уже "желтая" зона, и "зеленая" – это когда уже на эвакуационной машине его транспортировали в военно-полевой госпиталь, к врачам", - объясняет собеседник.Раньше у полевых медиков были сумки через шею, сейчас таких уже нет. Есть специальные рюкзаки, в которых минимум 20 жгутов-турникетов, обезболивающие препараты, перевязочные и тампонирующие материалы. Еще средства, которые заменяют кровь, переносные капельницы и мягкие компактные носилки в количестве трех-четырех штук. Весит такой рюкзак 15-20 килограммов, а еще личное оружие, патроны. Современный военный врач, оказавшись в зоне ведения боевых действий, должен не только уметь оказать помощь раненому, но и воевать. Ведь можно наткнуться на группу диверсантов или же остаться с врагом один на один."Вообще, на медиков объявляется охота. Только где-то с крестом красным появишься – сразу накроют. Ведь медики – это спасенные жизни. Что немцы в Великую Отечественную, что эти - фашисты! Не дай Бог на борту красный крест нарисовать – бить по нему будут в первую очередь. Нет у них ни совести, ни морали. Помню, как подъезжали они (боевики ВСУ – ред.) на передний край на "скорых", мы по ним не стреляли, а у них там БК были установлены", - рассказывает "Дульдурга". И, помолчав, добавляет: "но, несмотря на все сложности, у меня самая любимая и самая лучшая работа в мире. Получаю удовольствие от того, что помогаю людям, спасаю жизни. Я живу этим".Иногда он отпрашивается у командира и уезжает на недельку-другую на передний край, в "красную" зону. Встречается с теми, кого научил бороться за жизнь до последнего.Читайте также на РИА Новости Крым:Не считаю себя раненым: почему солдаты возвращаются на фронтВойна и быт: участники СВО рассказали о жизни "за ленточкой"О чем молчат солдаты: посттравматический синдром и борьба с ним

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2023

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

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