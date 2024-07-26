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Медпомощь участникам СВО будут оказывать в пяти медучреждениях Росгвардии - РИА Новости Крым, 26.07.2024
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Медпомощь участникам СВО будут оказывать в пяти медучреждениях Росгвардии
Медпомощь участникам СВО будут оказывать в пяти медучреждениях Росгвардии - РИА Новости Крым, 26.07.2024
Медпомощь участникам СВО будут оказывать в пяти медучреждениях Росгвардии
Медицинскую помощь участникам спецоперации будут оказывать в пяти медицинских учреждениях Росгвардии. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 26.07.2024
2024-07-26T14:29
2024-07-26T15:57
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новости сво
министерство обороны рф
андрей белоусов
росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Медицинскую помощь участникам спецоперации будут оказывать в пяти медицинских учреждениях Росгвардии. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Росгвардия выделяет часть своих мощностей в пяти ведомственных медучреждениях. Это повысит возможности медицинского обеспечения военнослужащих."Теперь военнослужащие Минобороны и Росгвардии могут пройти обследование и освидетельствование для военно-врачебной комиссии, диспансеризацию, а также получить медпомощь, лекарства и медицинские изделия как в лечебных учреждениях Росгвардии, так и в военно-медицинских организациях по месту фактического пребывания", - пояснили в ведомстве.Андрей Белоусов отметил важность и значимость данного шага, отдельно поблагодарив Виктора Золотова за содействие в решении общей задачи. Читайте также на РИА Новости Крым:"СВОи люди": самое сложное и самое главное – вернуться домойВ России совершенствуют работу военно-врачебных комиссий – ЦивилеваВ гипсе и с аппаратом Илизарова: в Крыму шьют "адаптивку" для бойцов СВО
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россия, новости, новости сво, министерство обороны рф, андрей белоусов, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
Медпомощь участникам СВО будут оказывать в пяти медучреждениях Росгвардии

Медпомощь участникам СВО будут оказывать в пяти медучреждениях Росгвардии- Минобороны

14:29 26.07.2024 (обновлено: 15:57 26.07.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Медицинскую помощь участникам спецоперации будут оказывать в пяти медицинских учреждениях Росгвардии. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Министр обороны РФ Андрей Белоусов и глава Росгвардии Виктор Золотов подписали соглашение об организации медицинского обеспечения военнослужащих и сотрудников двух ведомств в медорганизациях Федеральной службы войск национальной гвардии и военно-медицинских организациях Минобороны РФ", - говорится в сообщении.

Росгвардия выделяет часть своих мощностей в пяти ведомственных медучреждениях. Это повысит возможности медицинского обеспечения военнослужащих.
"Теперь военнослужащие Минобороны и Росгвардии могут пройти обследование и освидетельствование для военно-врачебной комиссии, диспансеризацию, а также получить медпомощь, лекарства и медицинские изделия как в лечебных учреждениях Росгвардии, так и в военно-медицинских организациях по месту фактического пребывания", - пояснили в ведомстве.
Андрей Белоусов отметил важность и значимость данного шага, отдельно поблагодарив Виктора Золотова за содействие в решении общей задачи.

"Данное решение позволит повысить эффективность и доступность оказания медицинской помощи военнослужащим – участникам спецоперации", – подытожил глава российского военного ведомства.

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РоссияНовостиНовости СВОМинистерство обороны РФАндрей БелоусовРосгвардия (Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации)
 
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