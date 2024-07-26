https://crimea.ria.ru/20240726/medpomosch-uchastnikam-svo-budut-okazyvat-v-pyati-meduchrezhdeniyakh-rosgvardii-1139143170.html

Медпомощь участникам СВО будут оказывать в пяти медучреждениях Росгвардии

Медпомощь участникам СВО будут оказывать в пяти медучреждениях Росгвардии - РИА Новости Крым, 26.07.2024

Медпомощь участникам СВО будут оказывать в пяти медучреждениях Росгвардии

Медицинскую помощь участникам спецоперации будут оказывать в пяти медицинских учреждениях Росгвардии. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 26.07.2024

2024-07-26T14:29

2024-07-26T14:29

2024-07-26T15:57

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росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Медицинскую помощь участникам спецоперации будут оказывать в пяти медицинских учреждениях Росгвардии. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Росгвардия выделяет часть своих мощностей в пяти ведомственных медучреждениях. Это повысит возможности медицинского обеспечения военнослужащих."Теперь военнослужащие Минобороны и Росгвардии могут пройти обследование и освидетельствование для военно-врачебной комиссии, диспансеризацию, а также получить медпомощь, лекарства и медицинские изделия как в лечебных учреждениях Росгвардии, так и в военно-медицинских организациях по месту фактического пребывания", - пояснили в ведомстве.Андрей Белоусов отметил важность и значимость данного шага, отдельно поблагодарив Виктора Золотова за содействие в решении общей задачи. Читайте также на РИА Новости Крым:"СВОи люди": самое сложное и самое главное – вернуться домойВ России совершенствуют работу военно-врачебных комиссий – ЦивилеваВ гипсе и с аппаратом Илизарова: в Крыму шьют "адаптивку" для бойцов СВО

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