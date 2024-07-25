https://crimea.ria.ru/20240725/svoi-lyudi-samoe-slozhnoe-i-samoe-glavnoe--vernutsya-domoy-1138938706.html

"СВОи люди": самое сложное и самое главное – вернуться домой

"СВОи люди": самое сложное и самое главное – вернуться домой - РИА Новости Крым, 25.07.2024

"СВОи люди": самое сложное и самое главное – вернуться домой

"Главное, что сохранилась! Пусть холодная. Зато своя, а не железная", - говорит Василий, разрешая коснуться своей левой голени. И убедиться, что его нога,... РИА Новости Крым, 25.07.2024

2024-07-25T20:05

2024-07-25T20:05

2024-07-25T20:05

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"Главное, что сохранилась! Пусть холодная. Зато своя, а не железная", - говорит Василий, разрешая коснуться своей левой голени. И убедиться, что его нога, несмотря на жаркую и солнечную погоду на улице, – мертвецки ледяная.Так случилось, что после ранения он 40 минут ждал эвакуации. Турникет порвался, и он пытался перетянуть раненую конечность ремнем. Потерял много крови. Когда его привезли в полевой госпиталь, сатурации в ноге почти не было. Но врач "отогрел", пусть небольшая, 43, но сатурация появилась.Свое уже третье за год ранение он получил на Запорожском направлении, недалеко от Работино. Родом 25-летний Василий К. из Волгоградской области. Он контрактник. Служит в мотострелковых войсках, называет пехоту царицей полей. И признается, что говорить о войне ему совсем не хочется, потому что самое сложно и главное в ней – вернуться домой живым."СВОи люди": истории раненых бойцов в буквах и картинахСайт РИА Новости Крым совместно с Центром социально-психологической поддержки участников боевых действий "АДЭВА" начинает новый проект "СВОи люди", в рамках которого будут опубликованы истории участников спецоперации и их портреты авторства художницы Ольги Алиевой.Все участники проекта – действующие военнослужащие, которые были ранены и оказались в симферопольских госпиталях. Художница решила запечатлеть их, а корреспонденты – рассказать их истории.- Василий, как ты оказался в зоне СВО?- После срочной службы пошел на контракт, какое-то время находился в ППД (пункт постоянной дислокации -ред.). В 2023-м уехал в командировку. Да так там и остался. Командировка эта до сих пор длится. Но надо, значит, надо.Когда артиллерия противника отрабатывает, пехотинцы "заходят, зачищают, идут в разведку, что называется". Обмундирование как у всех, согласно уставу. "Но если баул не хочешь набирать, то берешь с собой самое необходимое", говорит боец."Пехота стоит на линии боевого соприкосновения. Бывало и такое, что всего в трехстах метрах от противника. Сейчас, слава Богу, отбили, штурманули, сейчас до противника 800 метров. А то прям видишь, как стоят, ходят", - продолжает он.- Страшно.- Только дурак не боится, а там страшно всем. И все в Бога верят. Но есть задание, а это значит, надо идти и выполнять. Давать заднюю нельзя. Иначе все непонятно как может закончиться. Я заднюю никогда не давал, а все мои ранения – это "БЗ" - боевые задачи (улыбается).Общался Василий и с пленными, которых ему приходилось брать, говорит, это совсем не сложно, ведь это такие же люди, которые тоже верят в Бога. Вот только смотреть в глаза им запрещается."Там сейчас, помимо мобилизованных, наемники - поляки, французы. Они по-нашему вообще не понимают. Переводчика им подавай. А в последнем штурме мобилизованных брали, так среди них были те, кто учился и работал в Москве, у нас деньги зарабатывал. Домой приехал, чтобы семью забрать – и мобилизовали", - рассказывает военнослужащий.Василий рассказывает, что его отец тоже военный, служил в ОМОНе, он понимает, как непросто сейчас приходится сыну. Мамы нет, умерла. Она была старшим следователем по особо важным делам, работала в Следственном комитете России.Вырос он в селе, с детства помогал родителям по хозяйству, работал в поле. И коровы были, и свиньи, и птицы разной полный двор. Еще техникой увлекался. Ни от какой тяжелой работы не отлынивал."Сейчас отец уже на пенсии, почти ничего не держит. Так, куры, гуси, свинка. Теперь старшая сестра с зятем потихоньку обзаводятся хозяйством", - уточняет он.По образованию Василий К. медик, акушер-гинеколог. Работал с беременными, в женской консультации. Хотел быть хирургом, но баллов не хватило, пришлось податься в гинекологию."Иногда парни, узнав, что изучал акушерское дело, подсмеиваются. Но нам давали не только акушерские, но и хирургические знания, и реанимационные. Как остановить внутреннее кровотечение, например. Даже те, кто учится на медбрата – этого могут не знать. А я знаю", - говорит он. И с еще большей гордостью добавляет: "крайний раз, когда уходили на боевое задание, старшим в группе эвакуации по медицине был".- СВО закончится – вернешься в медицину?- Возможно. Поступлю в высшее, в ординатуру какую-нибудь. Но еще рано об этом говорить. Еще лет пять минимум буду военным…- А что самое важное на войне?- Вернуться домой. Да. Самое сложное, но и самое главное – это вернуться домой, к детям, женам. Хочу, чтобы все вернулись.За плечами Василия уже второй брак. И дети есть. Девочка от первого брака, мальчик – от второго.- Почему согласился, чтобы твой портрет нарисовали?- Не хотел вообще этого. Товарищ по палате, земеля мой, согласился, ну и я вместе с ним.- Портрет-то опубликовать можно?- Публикуйте, я там все равно на себя не похож. (Смеется).Читайте также на РИА Новости Крым:"СВОи люди": история командира штурмовиков боксера-панчераНе все есть в учебниках: в Севастополе бойцы СВО учат детей первой помощиИ под взрыв, и в окоп: в Севастополе обучили кинологов и собак для СВО

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_5b1a4c0faed0826196e7e2febfd61084.jpg.webp

герои сво, новости, армия и флот, интервью, вооруженные силы россии