https://crimea.ria.ru/20240716/svoi-lyudi-istoriya-komandira-shturmovikov-boksera-panchera-1138913326.html

"СВОи люди": история командира штурмовиков боксера-панчера

"СВОи люди": история командира штурмовиков боксера-панчера - РИА Новости Крым, 16.07.2024

"СВОи люди": история командира штурмовиков боксера-панчера

РИА Новости Крым, 16.07.2024

2024-07-16T19:28

2024-07-16T19:28

2024-07-16T19:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева.Когда в военный госпиталь пришли девушки-волонтеры и спросили, кто хочет, чтобы написали его портрет, командир первого штурмового отделения с позывным "Панчер" не стал отказываться, как многие. А подумал, почему бы и нет? Ведь один раз живем. А то и один день. О своем портрете, написанном маслом, он говорит с улыбкой: "очень интересный опыт"."СВОи люди": истории раненых бойцов в буквах и картинахСайт РИА Новости Крым совместно с Центром социально-психологической поддержки участников боевых действий "АДЭВА" начинает новый проект "СВОи люди", в рамках которого будут опубликованы истории участников спецоперации и их портреты авторства художницы Ольги Алиевой.Все участники проекта – действующие военнослужащие, которые были ранены и оказались в симферопольских госпиталях. Крымская художница-иконописец решила запечатлеть их, а корреспонденты – рассказать их истории."Кто-то из художников занимается волонтерством, кто-то отдает свои работы на благотворительные аукционы. А я иконописец и очень люблю портреты. И все думала, как сделать так, чтобы рисовать как можно больше портретов в свое удовольствие и в то же время помогать, участвовать в важнейших для нашей страны событиях. Так возникла идея писать портреты военнослужащих, которые находятся в госпиталях", – рассказывает Ольга Алиева.Сайт РИА Новости Крым начинает рассказывать о ребятах, которые волею судьбы оказались в госпитале, их жизнях и надеждах. Каждая история будет проиллюстрирована портретом бойца. Осенью все эти работы войдут в одну художественную выставку, после которой картины, по возможности, передадут самим бойцам.Рыцарь в современных доспехах30-летний петербуржец Валерий С., командир первого штурмового отделения с позывным "Панчер", стал первым военнослужащим, пациентом госпиталя, согласившимся участвовать в проекте "СВОи люди".По специальности он техник судостроения, учился на инженера кораблестроения, но "вышку" не закончил. Контракт с Минобороны РФ подписал в октябре 2023-го.Ранение он получил на Херсонском направлении. На пост, который противник отчаянно хотел вернуть себе, прилетала "Баба Яга" (дрон ВСУ, который способен нести заряды весом до 40-50 килограммов – ред.). Осколком командиру штурмовиков ранило ногу."Ранение оказалось легким. Рана сразу запеклась, осколок ведь горячий, так он во мне и остался, уже как родненький. А в госпиталь попал из-за того, что от больших нагрузок у меня вылез варикоз, за шкирку взяли и отправили сюда на операцию", – объясняет собеседник."Панчер" признается, что самое сложное – это видеть, когда молодые парни гибнут, и нередко это происходит по глупости, из-за молодецкого задора. А самое страшное для него – потерять группу. К счастью, этого не случалось. Бог бережет.Перед боем всегда страшно. Но командир должен быть сильнее своего страха и не паниковать, ведь он ведет за собой своих подчиненных. Справиться со страхом помогает молитва "Отче наш", без нее никак, верит Валерий. Он гордится тем, что учит молодых, 20-летних бойцов, уму-разуму, передает им свой боевой опыт, который спасаем им жизни."Мой прадед был мотострелком, прошел всю Великую Отечественную войну и вернулся домой. Когда мне становится страшно, то думаю, а разве нашим дедам и прадедам было легко? Они под крики "ура" выходили под пулеметный огонь, шли в атаку", – делится командир. И, помолчав, добавляет: "сегодня против нас, как и тогда, большой союз стран, и мы в одиночку сопротивляемся им. Но мы победим. Нам иначе никак нельзя".Ребенком Валерий часто думал, что родился не в то время. Ему всегда нравились рыцари, их благородные поступки и то, что достоинство и честь для них были не пустыми словами.А еще в детстве отец тщетно пытался привить ему любовь к чтению. Он говорил сыну: "ты не пойдешь гулять, если не будешь читать", а тот ему на это отвечал: "Ну ничего, значит, не пойду". Теперь вот нахлынуло, хочется читать, изучать, понимать разнообразные темы, признается Валерий. Один из самых любимых писателей военнослужащего – Борис Васильев и его произведения: "А зори здесь тихие" и "В списках не значился".Семья Валерия очень переживает за своего героя, поддерживают его, и уже смирилась с тем, что он не мог не отправиться на фронт."Когда сегодня меня жители мирного Питера спрашивают, зачем оно тебе надо – ехать "за ленточку", рисковать жизнью? Очень удивляюсь. Ведь мы там для того, чтобы вы здесь жили спокойно и работали, чтобы какой-то паренек смог в будущем стать вторым Юрием Гагариным", – рассказывает командир.Героизм хорош, но не всегда. Если бессмысленно побежать вперед и умереть, в этом нет ничего героического, убежден военный.Российский военный не считает украинцев врагами, называет братским народом."Сейчас они нам всего лишь противники. И мы этому неразумному младшему брату решили надрать уши, дать ему по шее, чтобы он очухался и понял, что мы ему – семья", – говорит боец.– А чем противник на линии боевого соприкосновения сегодня отличается от врага?– Противник – это тот, кто, во-первых, достоин уважения, потому что они воюют не хуже, чем мы. Во-вторых, они до конца еще не осознают, что Запад долгое время промывал им мозги. Ну а третье, и самое главное: с врагом мы никогда не сможем примириться, не сможем простить его. А противника – простим, и жить с ним будем плечом к плечу. Там такие же пацаны, которые не хотят войны, которые просто приходят и сами сдаются в плен.Читайте также на РИА Новости Крым:Увольняться не собирается: боец из Крыма с ампутацией вернулся на фронтСоседи по палате: истории пациентов военного госпиталя СимферополяЗадача – остановить кровь: как выжить после ранения в "красной" зоне

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свои люди, россия, общество, вооруженные силы россии