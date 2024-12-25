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Рождество не по-православному: 25 декабря – праздник западных христиан - РИА Новости Крым, 25.12.2024
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Рождество не по-православному: 25 декабря – праздник западных христиан
Рождество не по-православному: 25 декабря – праздник западных христиан - РИА Новости Крым, 25.12.2024
Рождество не по-православному: 25 декабря – праздник западных христиан
25 декабря католики, лютеране и часть протестантов всего мира отмечают самый главный праздник своего "календаря веры" – Рождество Христово. Этот праздник у... РИА Новости Крым, 25.12.2024
2024-12-25T06:33
2024-12-25T06:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. 25 декабря католики, лютеране и часть протестантов всего мира отмечают самый главный праздник своего "календаря веры" – Рождество Христово. Этот праздник у католиков почитается больше, чем Новый год и даже больше, чем Пасха. Об истории, традициях и символах католического Рождества – в материале РИА Новости Крым.Рождество, отмечаемое 25 декабря, считается государственным праздником в 145 странах мира. Это важнейший христианский праздник у католиков, лютеран и протестантов стан западной Европы, Северной и Южной Америки, Австралии и ряда стран Африки.В основе праздника – библейская история рождения Девой Марией Сына Божьего Иисуса Христа – спасителя человеческих душ и вечной жизни. Согласно Евангелию, Иисус появился на свет в пещере, где пастухи с животными прятались от непогоды. Мир узнал о рождении Спасителя от ангелов, которые известили пастухов. Сцена рождения Иисуса Христа стала одним из символов Рождества и наиболее популярным сюжетом для иконописи и религиозной живописи.Интересно, что в Библии нет никаких указаний на конкретный день и месяц появления на свет Спасителя. А вот дату празднования Рождества утвердил своим указом Папа Римский Юлий I в 337 году.Адвент и СочельникКатолическому Рождеству предшествуют около четырех недель Адвента. Это период, когда католики готовятся к самому большому празднику года: верующие соблюдают пост, молятся и стараются совершать еще больше добрых поступков.По традиции, четыре предрождественских воскресенья на специальном венке зажигают по одной свече. Последнюю – с наступлением Рождества. При этом каждая неделя имеет свое название: железная, бронзовая, серебряная, а рождественская свеча носит название золотой.Накануне праздника отмечается Сочельник: "сочиво" – блюдо из вареного зерна с медом, орехами и фруктами – прототип православной кутьи.Сочельник – самый строгий день католического Рождественского поста. До появления первой звезды на небе взрослые не едят, перекус позволен только детям. После вечерней литургии на стол ставят 12 постных блюд. Трапеза начинается с обмена облатками – пластинками постного хлеба, символизирующими тело Христово.Символы праздника Рождества на ЗападеУ католического Рождества есть несколько главных символов. Это адвент-венок, сооруженный из хвойных веток. Он считается атрибутом гостеприимства и приветствия. В него вплетают красные ленты и украшают шишками, елочными игрушками и колокольчиками. Обычно венок вешают на входную дверь либо кладут на подоконник или обеденный стол.Фигурка Рождественского деда (Санта-Клауса, Пер Ноэля и других) – дедушки с белой бородой и доброй улыбкой. Поверье гласит, что в Рождественскую ночь Рождественский дед попадает в дом через трубу камина и оставляет детям подарки под елкой или прячет их в развешанные носочки.Яркие, декоративные, расписные носки или чулки обычно вешают над камином. Традиция прятать в них презенты связана с легендой из жизни Николая-Чудотворца, когда святой негласно помог семье бедного рыбака, подкинув в его дом носок, наполненный золотыми монетами. Святой Николай и считается прообразом Санты.Нарядная хвойная красавица – главный символ Рождества. Вечнозеленая ель символизирует райское дерево. Трендом современного католического Рождества можно назвать живые елки, которые продаются в больших цветочных горшках с землей. После празднования растение можно высадить около дома.Также в преддверии праздника верующие мастерят промадеры: апельсины украшают палочками корицы, звездочками тмина или гвоздикой. Так создается цитрусово-пряный аромат праздника, который наполняет дом и поддерживает волшебную атмосферу все рождественские каникулы.Рождество на Западе считается исключительно семейным праздником: по традиции 25 декабря родственники собираются в родительском доме за большим праздничным столом. В день Рождества принято подавать на стол запеченную индейку или утку и всем вместе распаковывать подарки.
https://crimea.ria.ru/20230729/kanonicheskaya-upts-prodolzhit-otmechat-rozhdestvo-7-yanvarya-1130382816.html
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, новости, культура, в мире, рождество христово, религия, новый год 2025
Рождество не по-православному: 25 декабря – праздник западных христиан

Как отмечают Рождество Христово западные христиане

06:33 25.12.2024
 
© Jonathan NACKSTRAND / AFPСанта Клаус встречает детей в своей резиденции в Лапландии
Санта Клаус встречает детей в своей резиденции в Лапландии
© Jonathan NACKSTRAND / AFP
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. 25 декабря католики, лютеране и часть протестантов всего мира отмечают самый главный праздник своего "календаря веры" – Рождество Христово. Этот праздник у католиков почитается больше, чем Новый год и даже больше, чем Пасха. Об истории, традициях и символах католического Рождества – в материале РИА Новости Крым.
Рождество, отмечаемое 25 декабря, считается государственным праздником в 145 странах мира. Это важнейший христианский праздник у католиков, лютеран и протестантов стан западной Европы, Северной и Южной Америки, Австралии и ряда стран Африки.
В основе праздника – библейская история рождения Девой Марией Сына Божьего Иисуса Христа – спасителя человеческих душ и вечной жизни. Согласно Евангелию, Иисус появился на свет в пещере, где пастухи с животными прятались от непогоды. Мир узнал о рождении Спасителя от ангелов, которые известили пастухов. Сцена рождения Иисуса Христа стала одним из символов Рождества и наиболее популярным сюжетом для иконописи и религиозной живописи.
Интересно, что в Библии нет никаких указаний на конкретный день и месяц появления на свет Спасителя. А вот дату празднования Рождества утвердил своим указом Папа Римский Юлий I в 337 году.

Адвент и Сочельник

Католическому Рождеству предшествуют около четырех недель Адвента. Это период, когда католики готовятся к самому большому празднику года: верующие соблюдают пост, молятся и стараются совершать еще больше добрых поступков.
По традиции, четыре предрождественских воскресенья на специальном венке зажигают по одной свече. Последнюю – с наступлением Рождества. При этом каждая неделя имеет свое название: железная, бронзовая, серебряная, а рождественская свеча носит название золотой.
Накануне праздника отмечается Сочельник: "сочиво" – блюдо из вареного зерна с медом, орехами и фруктами – прототип православной кутьи.
Сочельник самый строгий день католического Рождественского поста. До появления первой звезды на небе взрослые не едят, перекус позволен только детям. После вечерней литургии на стол ставят 12 постных блюд. Трапеза начинается с обмена облатками – пластинками постного хлеба, символизирующими тело Христово.

Символы праздника Рождества на Западе

У католического Рождества есть несколько главных символов. Это адвент-венок, сооруженный из хвойных веток. Он считается атрибутом гостеприимства и приветствия. В него вплетают красные ленты и украшают шишками, елочными игрушками и колокольчиками. Обычно венок вешают на входную дверь либо кладут на подоконник или обеденный стол.
Фигурка Рождественского деда (Санта-Клауса, Пер Ноэля и других) – дедушки с белой бородой и доброй улыбкой. Поверье гласит, что в Рождественскую ночь Рождественский дед попадает в дом через трубу камина и оставляет детям подарки под елкой или прячет их в развешанные носочки.
Яркие, декоративные, расписные носки или чулки обычно вешают над камином. Традиция прятать в них презенты связана с легендой из жизни Николая-Чудотворца, когда святой негласно помог семье бедного рыбака, подкинув в его дом носок, наполненный золотыми монетами. Святой Николай и считается прообразом Санты.
Нарядная хвойная красавица – главный символ Рождества. Вечнозеленая ель символизирует райское дерево. Трендом современного католического Рождества можно назвать живые елки, которые продаются в больших цветочных горшках с землей. После празднования растение можно высадить около дома.
Также в преддверии праздника верующие мастерят промадеры: апельсины украшают палочками корицы, звездочками тмина или гвоздикой. Так создается цитрусово-пряный аромат праздника, который наполняет дом и поддерживает волшебную атмосферу все рождественские каникулы.
Рождество на Западе считается исключительно семейным праздником: по традиции 25 декабря родственники собираются в родительском доме за большим праздничным столом. В день Рождества принято подавать на стол запеченную индейку или утку и всем вместе распаковывать подарки.
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