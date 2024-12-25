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Крушение пассажирского самолета в Казахстане - все данные к этому часу - РИА Новости Крым, 25.12.2024
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Крушение пассажирского самолета в Казахстане - все данные к этому часу
Крушение пассажирского самолета в Казахстане - все данные к этому часу - РИА Новости Крым, 25.12.2024
Крушение пассажирского самолета в Казахстане - все данные к этому часу
Следком России открыл уголовное дело по факту крушения в казахстанском аэропорту "Актау" самолета Azerbaijan Airlines, следовавшего курсом Баку-Грозный... РИА Новости Крым, 25.12.2024
2024-12-25T14:15
2024-12-25T14:15
крушение самолета в казахстане
казахстан
авиакатастрофа
самолет
новости
происшествия
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек — РИА Новости Крым. Следком России открыл уголовное дело по факту крушения в казахстанском аэропорту "Актау" самолета Azerbaijan Airlines, следовавшего курсом Баку-Грозный. Минздрав Казахстана сообщает к этому часу о 29 выживших. Сейчас к месту крушения следует самолет МЧС России с медикам на борту, заявил президент России Владимир Путин.Вся актуальная информация о происшествии в Актау - в подборке РИА Новости Крым.Обстоятельства крушенияПассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines разбился в Актау на западе Казахстана утром в среду. Борт следовал из Баку в Грозный. Как сообщили в Росавиации, предварительная причина крушения – столкновение с птицами. Из-за возникшей нештатной ситуации на борту воздушного судна его командир принял решение идти на запасной аэродром — им был выбран Актау, где и произошла авиакатастрофа.Сейчас на месте крушения работают следователи, они уточняют сведения о пострадавших и устанавливают все обстоятельства, причины и условия произошедшего, сообщает пресс-служба Следкома России.Данные по пострадавшимПо информации Минтранса Казахстана, на борту находились 67 человек, включая членов экипажа. В том числе 37 граждан Азербайджана, шесть - Казахстана, три - Кыргызстана и 16 граждан России. Ранее сообщалось о 28 выживших. К этому часу Минздрав республики дает обновленную цифру.Уточняется, что 11 человек в тяжелом состоянии госпитализированы в реанимацию. В областную детскую больницу поступили двое детей 11 и 16 лет - их готовят к операции.На место крушения были отправлены 22 бригады скорой помощи и шесть бригад Центра медицины катастроф.Официальный канал пресс-службы авиакомпании "Уральские авиалинии" подтвердил, что на потерпевшем крушение рейсе J28243 Azerbaijan Airlines в числе пассажиров находится 26-летний бортпроводник копании Рамин Агаев. Предварительно он выжил, однако на связь пока не вышел.Путин выразил соболезнования в связи с трагедиейПрезидент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагедией семьям погибших."Трагедия произошла сегодня в Актау. Разбился самолет, есть погибшие, раненых много. Я от вашего имени хочу выразить соболезнования семьям погибших и всем пострадавшим. Будем надеяться на их выздоровление", - сказал российский лидер, открывая неформальную встречу глав государств - участников СНГ.Владимир Путин также сообщил, что в Актау вылетел самолет МЧС России с медиками на борту и необходимым дополнительным оборудованием.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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крушение самолета в казахстане, казахстан, авиакатастрофа, самолет, новости, происшествия, владимир путин (политик)
Крушение пассажирского самолета в Казахстане - все данные к этому часу

По факту крушения самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане Следком открыл уголовное дело

14:15 25.12.2024
 
© МЧС КазахстанаМесто крушения самолета в казахстанском аэропорту Актау
Место крушения самолета в казахстанском аэропорту Актау
© МЧС Казахстана
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек — РИА Новости Крым. Следком России открыл уголовное дело по факту крушения в казахстанском аэропорту "Актау" самолета Azerbaijan Airlines, следовавшего курсом Баку-Грозный. Минздрав Казахстана сообщает к этому часу о 29 выживших. Сейчас к месту крушения следует самолет МЧС России с медикам на борту, заявил президент России Владимир Путин.
Вся актуальная информация о происшествии в Актау - в подборке РИА Новости Крым.

Обстоятельства крушения

Пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines разбился в Актау на западе Казахстана утром в среду. Борт следовал из Баку в Грозный. Как сообщили в Росавиации, предварительная причина крушения – столкновение с птицами. Из-за возникшей нештатной ситуации на борту воздушного судна его командир принял решение идти на запасной аэродром — им был выбран Актау, где и произошла авиакатастрофа.
Сейчас на месте крушения работают следователи, они уточняют сведения о пострадавших и устанавливают все обстоятельства, причины и условия произошедшего, сообщает пресс-служба Следкома России.

"Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России по факту крушения самолета, на борту которого находились российские граждане, возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта", - сказано в сообщении пресс-службы.

Данные по пострадавшим

По информации Минтранса Казахстана, на борту находились 67 человек, включая членов экипажа. В том числе 37 граждан Азербайджана, шесть - Казахстана, три - Кыргызстана и 16 граждан России. Ранее сообщалось о 28 выживших. К этому часу Минздрав республики дает обновленную цифру.
"С места крушения пассажирского самолета близ Актау в медицинские учреждения области доставлены 29 пострадавших. Из них в Мангистаускую областную больницу доставлено 27 пострадавших", - сообщили в министерстве.
© МЧС КазахстанаМесто крушения самолета в казахстанском аэропорту Актау
Место крушения самолета в казахстанском аэропорту Актау
© МЧС Казахстана
Место крушения самолета в казахстанском аэропорту Актау
Уточняется, что 11 человек в тяжелом состоянии госпитализированы в реанимацию. В областную детскую больницу поступили двое детей 11 и 16 лет - их готовят к операции.
На место крушения были отправлены 22 бригады скорой помощи и шесть бригад Центра медицины катастроф.
Официальный канал пресс-службы авиакомпании "Уральские авиалинии" подтвердил, что на потерпевшем крушение рейсе J28243 Azerbaijan Airlines в числе пассажиров находится 26-летний бортпроводник копании Рамин Агаев. Предварительно он выжил, однако на связь пока не вышел.

Путин выразил соболезнования в связи с трагедией

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагедией семьям погибших.
"Трагедия произошла сегодня в Актау. Разбился самолет, есть погибшие, раненых много. Я от вашего имени хочу выразить соболезнования семьям погибших и всем пострадавшим. Будем надеяться на их выздоровление", - сказал российский лидер, открывая неформальную встречу глав государств - участников СНГ.
Владимир Путин также сообщил, что в Актау вылетел самолет МЧС России с медиками на борту и необходимым дополнительным оборудованием.
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Крушение самолета в КазахстанеКазахстанАвиакатастрофаСамолетНовостиПроисшествияВладимир Путин (политик)
 
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