https://crimea.ria.ru/20241225/chislo-vyzhivshikh-pri-krushenii-samoleta-v-aktau-vyroslo-do-28-1142904731.html

Выживших при крушении самолета в Актау 28 – среди них дети

Выживших при крушении самолета в Актау 28 – среди них дети - РИА Новости Крым, 25.12.2024

Выживших при крушении самолета в Актау 28 – среди них дети

28 человек выжили после крушения самолета в Актау, сообщает Минздрав Республики Казахстан. РИА Новости Крым, 25.12.2024

2024-12-25T12:04

2024-12-25T12:04

2024-12-25T14:59

крушение самолета в казахстане

казахстан

баку

грозный

самолет

новости

авиакатастрофа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. 28 человек выжили после крушения самолета в Актау, сообщает Минздрав Республики Казахстан.В МЧС Казахстана ранее сообщали о 25 выживших после крушения пассажирского самолета Баку – Грозный в казахстанском аэропорту "Актау". В их числе трое детей.По данным ведомства, на место происшествия мобилизованы 23 бригады скорой медицинской помощи, из Астаны в Актау вылетает борт санитарной авиации с бригадой специалистов в составе хирургов и травматологов.Как сообщила уполномоченный по правам ребенка в России со ссылкой на детского омбудсмена в Казахстане Динару Закиеву, среди госпитализированных двое детей.Генеральное консульство России в Уральске сформировало кризисный штаб в связи с крушением самолета и оперативно направляет сотрудников к месту крушения в Актау для обеспечения взаимодействия с местными властями, родственниками погибших и пострадавшими, сообщили в Посольстве России в Казахстане.Пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines разбился в Актау на западе Казахстана утром в среду. Борт следовал из Баку в Грозный. По информации Минтранса Казахстана, на борту находились 67 человек, включая членов экипажа. На борту самолета находились 37 граждан Азербайджана, 6 Казахстана, 3 Кыргызстана, 16 России, сообщалось ранее. Предварительная причина крушения – столкновение с птицами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пассажирский самолет разбился на западе Казахстана - что известноВ Росавиации назвали вероятную причину крушения самолета в КазахстанеГрузовой самолет упал на жилой дом в Литве – СМИ

казахстан

баку

грозный

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крушение самолета в казахстане, казахстан, баку, грозный, самолет, новости, авиакатастрофа