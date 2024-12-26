https://crimea.ria.ru/20241226/parizh-predlagal-moskve-dialog-po-ukraine-v-obkhod-kieva--lavrov-1142936804.html

Париж предлагал Москве диалог по Украине в обход Киева – Лавров

Париж предлагал Москве диалог по Украине в обход Киева – Лавров - РИА Новости Крым, 26.12.2024

Париж предлагал Москве диалог по Украине в обход Киева – Лавров

Париж по дипломатическим каналам неоднократно предлагал Москве наладить диалог по Украине без участия Киева. Об этом заявил Глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости Крым, 26.12.2024

2024-12-26T12:39

2024-12-26T12:39

2024-12-26T12:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Париж по дипломатическим каналам неоднократно предлагал Москве наладить диалог по Украине без участия Киева. Об этом заявил Глава МИД России Сергей Лавров.Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Москва готова слушать, но инициативы Парижа выглядят странно на фоне параллельных действий Франции, где она выступает главным инициатором направления своих так называемых "миротворческих" войск на Украину, готовит на своей территории боевые подразделения ВСУ."Такое двусмысленное поведение не вызывает стремления всерьез относится к тому, что происходит по инициативе наших французских коллег", – констатировал он.Президент России Владимир Путин неоднократно заявил, что Москва готова к переговорам на основе признания реалий, включающих в себя поправки в Конституцию РФ, в соответствии с которой Республика Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области являются неотъемлемой частью территории Российской Федерации. Кроме того, Киев должен вывести войска с территории Донбасса и Новороссии и отказаться от вступления в НАТО, а Запад – отменить санкции против России. Среди других условий: нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус для Украины и демилитаризация и денацификация Украины.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: готов встретиться с избранным президентом Трампом в любое время"Уши Макрона торчат": Алиев о причастности Франции к беспорядкам в ГрузииВведут ли Франция и Польша свои войска на Украину

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сергей лавров, новости, россия, франция, переговоры, украина, политика