Рейтинг@Mail.ru
Париж предлагал Москве диалог по Украине в обход Киева – Лавров - РИА Новости Крым, 26.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241226/parizh-predlagal-moskve-dialog-po-ukraine-v-obkhod-kieva--lavrov-1142936804.html
Париж предлагал Москве диалог по Украине в обход Киева – Лавров
Париж предлагал Москве диалог по Украине в обход Киева – Лавров - РИА Новости Крым, 26.12.2024
Париж предлагал Москве диалог по Украине в обход Киева – Лавров
Париж по дипломатическим каналам неоднократно предлагал Москве наладить диалог по Украине без участия Киева. Об этом заявил Глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости Крым, 26.12.2024
2024-12-26T12:39
2024-12-26T12:45
сергей лавров
новости
россия
франция
переговоры
украина
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/06/1142424780_0:13:3072:1741_1920x0_80_0_0_90e80d10ff37e3adab256400cdcfd376.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Париж по дипломатическим каналам неоднократно предлагал Москве наладить диалог по Украине без участия Киева. Об этом заявил Глава МИД России Сергей Лавров.Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Москва готова слушать, но инициативы Парижа выглядят странно на фоне параллельных действий Франции, где она выступает главным инициатором направления своих так называемых "миротворческих" войск на Украину, готовит на своей территории боевые подразделения ВСУ."Такое двусмысленное поведение не вызывает стремления всерьез относится к тому, что происходит по инициативе наших французских коллег", – констатировал он.Президент России Владимир Путин неоднократно заявил, что Москва готова к переговорам на основе признания реалий, включающих в себя поправки в Конституцию РФ, в соответствии с которой Республика Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области являются неотъемлемой частью территории Российской Федерации. Кроме того, Киев должен вывести войска с территории Донбасса и Новороссии и отказаться от вступления в НАТО, а Запад – отменить санкции против России. Среди других условий: нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус для Украины и демилитаризация и денацификация Украины.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: готов встретиться с избранным президентом Трампом в любое время"Уши Макрона торчат": Алиев о причастности Франции к беспорядкам в ГрузииВведут ли Франция и Польша свои войска на Украину
россия
франция
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/06/1142424780_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f20b8088818b43b909e6f484afc57fe3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей лавров, новости, россия, франция, переговоры, украина, политика
Париж предлагал Москве диалог по Украине в обход Киева – Лавров

Франция предлагала России диалог по украинскому вопросу в обход Киева – Лавров

12:39 26.12.2024 (обновлено: 12:45 26.12.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкГлава МИД РФ Сергей Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Париж по дипломатическим каналам неоднократно предлагал Москве наладить диалог по Украине без участия Киева. Об этом заявил Глава МИД России Сергей Лавров.

"Не буду вдаваться в детали, чтобы никого не подвести, но несколько раз были по закрытым каналам обращения наших французских коллег: "Давайте мы поможем, наладим диалог по украинскому вопросу. Кстати, без всякой Украины, как бы в нарушение принципа, который Запад постоянно повторяет, о том, что "ни слова об Украине без Украины", – рассказал Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Москва готова слушать, но инициативы Парижа выглядят странно на фоне параллельных действий Франции, где она выступает главным инициатором направления своих так называемых "миротворческих" войск на Украину, готовит на своей территории боевые подразделения ВСУ.
"Такое двусмысленное поведение не вызывает стремления всерьез относится к тому, что происходит по инициативе наших французских коллег", – констатировал он.
Президент России Владимир Путин неоднократно заявил, что Москва готова к переговорам на основе признания реалий, включающих в себя поправки в Конституцию РФ, в соответствии с которой Республика Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области являются неотъемлемой частью территории Российской Федерации. Кроме того, Киев должен вывести войска с территории Донбасса и Новороссии и отказаться от вступления в НАТО, а Запад – отменить санкции против России. Среди других условий: нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус для Украины и демилитаризация и денацификация Украины.
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Путин: готов встретиться с избранным президентом Трампом в любое время
"Уши Макрона торчат": Алиев о причастности Франции к беспорядкам в Грузии
Введут ли Франция и Польша свои войска на Украину
 
Сергей ЛавровНовостиРоссияФранцияПереговорыУкраинаПолитика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:51Главные экономические достижения Крыма в 2024 году
20:31Путин рассказал об экономических итогах 2024 года
20:14Путин: Словакия готова предоставить площадку для диалога по Украине
20:11Байден предлагал Путину отсрочку на вступление Украины в НАТО
19:56Россия может применить "Орешник" снова - Путин
19:37Дети попавших в плен бойцов будут получать ежемесячные выплаты - указ
19:07В Белгородской области при атаке дрона ранен боец самообороны
18:35Сад как спасание от боли: в Крыму ветеран СВО стал фермером
18:09Более 20 улиц Симферополя на день останутся без света
17:33В зоне спецоперации погиб керчанин Андрей Бунаков
17:31Объем выдачи льготной ипотеки в РНКБ увеличился вдвое за год
17:22Снимала корабли ЧФ: в Севастополе осудили местную жительницу
17:19На Кубани ввели ЧС федерального уровня после разлива нефтепродуктов
17:14На Крымском мосту образовался затор
17:08Ограничения в аэропортах Москвы сняты
16:48Алушта простилась с погибшим героем СВО
16:32ВС РФ уничтожили в курском пограничье более 230 боевиков ВСУ
16:15В Шереметьево, Внуково и Домодедово ввели временные ограничения
16:09Крымский мост открыли для проезда машин
16:06Воздушную тревогу в Севастополе отменили
Лента новостейМолния