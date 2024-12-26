Париж предлагал Москве диалог по Украине в обход Киева – Лавров
Франция предлагала России диалог по украинскому вопросу в обход Киева – Лавров
12:39 26.12.2024 (обновлено: 12:45 26.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Париж по дипломатическим каналам неоднократно предлагал Москве наладить диалог по Украине без участия Киева. Об этом заявил Глава МИД России Сергей Лавров.
"Не буду вдаваться в детали, чтобы никого не подвести, но несколько раз были по закрытым каналам обращения наших французских коллег: "Давайте мы поможем, наладим диалог по украинскому вопросу. Кстати, без всякой Украины, как бы в нарушение принципа, который Запад постоянно повторяет, о том, что "ни слова об Украине без Украины", – рассказал Лавров.
Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Москва готова слушать, но инициативы Парижа выглядят странно на фоне параллельных действий Франции, где она выступает главным инициатором направления своих так называемых "миротворческих" войск на Украину, готовит на своей территории боевые подразделения ВСУ.
"Такое двусмысленное поведение не вызывает стремления всерьез относится к тому, что происходит по инициативе наших французских коллег", – констатировал он.
Президент России Владимир Путин неоднократно заявил, что Москва готова к переговорам на основе признания реалий, включающих в себя поправки в Конституцию РФ, в соответствии с которой Республика Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области являются неотъемлемой частью территории Российской Федерации. Кроме того, Киев должен вывести войска с территории Донбасса и Новороссии и отказаться от вступления в НАТО, а Запад – отменить санкции против России. Среди других условий: нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус для Украины и демилитаризация и денацификация Украины.
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: