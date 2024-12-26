https://crimea.ria.ru/20241226/vodolaznye-raboty-na-meste-krusheniya-tankerov-v-chernom-more-priostanovili-1142943318.html

Водолазные работы на месте крушения танкеров в Черном море приостановили

Водолазные работы на месте крушения танкеров в Черном море приостановили - РИА Новости Крым, 26.12.2024

Водолазные работы на месте крушения танкеров в Черном море приостановили

Минтранс России прорабатывает вопрос по откачке остатков нефтепродуктов из корпусов затонувших в Керченском проливе танкеров, а также возможность поднятия судов РИА Новости Крым, 26.12.2024

2024-12-26T15:20

2024-12-26T15:20

2024-12-26T15:22

минтранс россии

разлив нефтепродуктов в черном море

разлив нефтепродуктов

разлив мазута

новости

происшествия

черное море

керченский пролив

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. Минтранс России прорабатывает вопрос по откачке остатков нефтепродуктов из корпусов затонувших в Керченском проливе танкеров, а также возможность поднятия судов после удаления мазута. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе ведомства.Для этого специалисты обследуют затонувшие части судов. Вчера в порт Кавказ прибыло судно Морспасслужбы с управляемым подводным аппаратом и гидрографами на борту. Затонувшую носовую часть танкера "Волгонефть-239" обнаружили эхолотом накануне. Кормовая часть находится на мели в районе мыса Панагия, вокруг нее установили 250 метров боновых ограждений для предотвращения возможное распространение нефтепродуктов.Подъем танкеров "Волгонефть" возьмут на себя их владельцыВ данный момент из-за шторма изучение дна и водолазные работы приостановлены в целях безопасности, сообщили в Минтрансе.Уточняется, что за минувшие сутки судами Морспасслужбы обследованы более 38,8 квадратных километров акватории, локализованы и очищены от мазута участки в 1,5 тысячи кв. метров. С момента аварии обследовано более 295,4 кв. км акватории, очищено 29,4 тысячи кв. метров. Кроме того, круглосуточно ведется мониторинг морской поверхности с помощью снимков со спутников, а также составляются прогнозы дальнейшего движения нефтепродуктов. Крушение танкеров и разлив нефтепродуктов в Керченском проливеТанкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение в районе Керченского пролива 15 декабря. Произошла утечка нефтепродуктов, последствия ЧП ликвидируют вторую неделю.В Краснодарском крае в среду ввели режим ЧС. Ранее режим ЧС ввели в Анапе и в Керчи.Пресс-служба МЧС России ранее сообщила, что с побережья Черного моря в Крыму и на Кубани вывезли более 35 тысяч тонн загрязненного грунта и нефтесодержащей жидкости. По информации спасателей, в Крыму обследованы 349 километров, обнаружены 20 масляных пятен. Накануне с побережья Черного моря в Крыму и на Кубани за сутки вывезли более 4 000 тонн грунта, загрязненного нефтепродуктами.Для ликвидации последствий экологической катастрофы из-за разлива мазута в Черном море потребуются дополнительные силы и средства, заявил 24 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.В четверг глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в связи с крушением танкеров и разливом мазута в Черном море будет введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин назвал экологической бедой разлив мазута с танкеров в Черном мореНовые тела дельфинов выбросило на побережье КубаниОсевший на дно Керченского пролива мазут может подняться к лету – ученый

https://crimea.ria.ru/20241226/vlasti-kubani-prosyat-pomoschi-u-federalnogo-tsentra-iz-za-razliva-mazuta-1142940653.html

черное море

керченский пролив

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