https://crimea.ria.ru/20241226/vodolaznye-raboty-na-meste-krusheniya-tankerov-v-chernom-more-priostanovili-1142943318.html
Водолазные работы на месте крушения танкеров в Черном море приостановили
Водолазные работы на месте крушения танкеров в Черном море приостановили - РИА Новости Крым, 26.12.2024
Водолазные работы на месте крушения танкеров в Черном море приостановили
Минтранс России прорабатывает вопрос по откачке остатков нефтепродуктов из корпусов затонувших в Керченском проливе танкеров, а также возможность поднятия судов РИА Новости Крым, 26.12.2024
2024-12-26T15:20
2024-12-26T15:20
2024-12-26T15:22
минтранс россии
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив нефтепродуктов
разлив мазута
новости
происшествия
черное море
керченский пролив
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/1b/1133085123_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_a0d5388fde77bdd9a02d7ec958634550.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. Минтранс России прорабатывает вопрос по откачке остатков нефтепродуктов из корпусов затонувших в Керченском проливе танкеров, а также возможность поднятия судов после удаления мазута. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе ведомства.Для этого специалисты обследуют затонувшие части судов. Вчера в порт Кавказ прибыло судно Морспасслужбы с управляемым подводным аппаратом и гидрографами на борту. Затонувшую носовую часть танкера "Волгонефть-239" обнаружили эхолотом накануне. Кормовая часть находится на мели в районе мыса Панагия, вокруг нее установили 250 метров боновых ограждений для предотвращения возможное распространение нефтепродуктов.Подъем танкеров "Волгонефть" возьмут на себя их владельцыВ данный момент из-за шторма изучение дна и водолазные работы приостановлены в целях безопасности, сообщили в Минтрансе.Уточняется, что за минувшие сутки судами Морспасслужбы обследованы более 38,8 квадратных километров акватории, локализованы и очищены от мазута участки в 1,5 тысячи кв. метров. С момента аварии обследовано более 295,4 кв. км акватории, очищено 29,4 тысячи кв. метров. Кроме того, круглосуточно ведется мониторинг морской поверхности с помощью снимков со спутников, а также составляются прогнозы дальнейшего движения нефтепродуктов. Крушение танкеров и разлив нефтепродуктов в Керченском проливеТанкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение в районе Керченского пролива 15 декабря. Произошла утечка нефтепродуктов, последствия ЧП ликвидируют вторую неделю.В Краснодарском крае в среду ввели режим ЧС. Ранее режим ЧС ввели в Анапе и в Керчи.Пресс-служба МЧС России ранее сообщила, что с побережья Черного моря в Крыму и на Кубани вывезли более 35 тысяч тонн загрязненного грунта и нефтесодержащей жидкости. По информации спасателей, в Крыму обследованы 349 километров, обнаружены 20 масляных пятен. Накануне с побережья Черного моря в Крыму и на Кубани за сутки вывезли более 4 000 тонн грунта, загрязненного нефтепродуктами.Для ликвидации последствий экологической катастрофы из-за разлива мазута в Черном море потребуются дополнительные силы и средства, заявил 24 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.В четверг глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в связи с крушением танкеров и разливом мазута в Черном море будет введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин назвал экологической бедой разлив мазута с танкеров в Черном мореНовые тела дельфинов выбросило на побережье КубаниОсевший на дно Керченского пролива мазут может подняться к лету – ученый
https://crimea.ria.ru/20241226/vlasti-kubani-prosyat-pomoschi-u-federalnogo-tsentra-iz-za-razliva-mazuta-1142940653.html
черное море
керченский пролив
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/1b/1133085123_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_8d02469f16980aa4ee35ab5fd908cab4.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минтранс россии, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, разлив мазута, новости, происшествия, черное море, керченский пролив
Водолазные работы на месте крушения танкеров в Черном море приостановили
Водолазные спуски в районе крушения танкеров в Керченском проливе временно приостановили
15:20 26.12.2024 (обновлено: 15:22 26.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. Минтранс России прорабатывает вопрос по откачке остатков нефтепродуктов из корпусов затонувших в Керченском проливе танкеров, а также возможность поднятия судов после удаления мазута. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе ведомства.
Для этого специалисты обследуют затонувшие части судов. Вчера в порт Кавказ прибыло судно Морспасслужбы с управляемым подводным аппаратом и гидрографами на борту.
"Первоочередная задача специалистов — провести промеры рельефа дна, глубин и нанести на карты параметры затонувших судов. Этот сложный комплекс работ необходим, чтобы локализовать участки, опасные для навигации и подводных работ", - говорится в сообщении.
Затонувшую носовую часть танкера "Волгонефть-239" обнаружили эхолотом накануне.
Кормовая часть находится на мели в районе мыса Панагия, вокруг нее установили 250 метров боновых ограждений для предотвращения возможное распространение нефтепродуктов.
В данный момент из-за шторма изучение дна и водолазные работы приостановлены в целях безопасности, сообщили в Минтрансе.
Уточняется, что за минувшие сутки судами Морспасслужбы обследованы более 38,8 квадратных километров акватории, локализованы и очищены от мазута участки в 1,5 тысячи кв. метров. С момента аварии обследовано более 295,4 кв. км акватории, очищено 29,4 тысячи кв. метров.
Кроме того, круглосуточно ведется мониторинг морской поверхности с помощью снимков со спутников, а также составляются прогнозы дальнейшего движения нефтепродуктов.
Крушение танкеров и разлив нефтепродуктов в Керченском проливе
Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение в районе Керченского пролива 15 декабря
. Произошла утечка нефтепродуктов, последствия ЧП ликвидируют вторую неделю.
В Краснодарском крае в среду ввели режим ЧС
. Ранее режим ЧС ввели в Анапе
и в Керчи
.
Пресс-служба МЧС России ранее сообщила, что с побережья Черного моря в Крыму и на Кубани
вывезли более 35 тысяч тонн загрязненного грунта и нефтесодержащей жидкости. По информации спасателей, в Крыму обследованы 349 километров, обнаружены 20 масляных пятен. Накануне с побережья Черного моря в Крыму и на Кубани за сутки вывезли более 4 000 тонн
грунта, загрязненного нефтепродуктами.
Для ликвидации последствий
экологической катастрофы из-за разлива мазута в Черном море потребуются дополнительные силы и средства, заявил 24 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В четверг глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в связи с крушением танкеров и разливом мазута в Черном море будет введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: