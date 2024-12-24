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Новые тела дельфинов выбросило на побережье Кубани - РИА Новости Крым, 24.12.2024
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Новые тела дельфинов выбросило на побережье Кубани
Новые тела дельфинов выбросило на побережье Кубани - РИА Новости Крым, 24.12.2024
Новые тела дельфинов выбросило на побережье Кубани
19 дельфинов-азовок погибли в акватории Черного моря на территории Краснодарского края после крушения танкеров "Волгонефть". Об этом сообщает центр спасения... РИА Новости Крым, 24.12.2024
2024-12-24T10:36
2024-12-24T10:36
разлив нефтепродуктов в черном море
черное море
дельфины
происшествия
экология
разлив нефтепродуктов
разлив мазута
краснодарский край
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. 19 дельфинов-азовок погибли в акватории Черного моря на территории Краснодарского края после крушения танкеров "Волгонефть". Об этом сообщает центр спасения дельфинов "Дельфа".По данным центра, утром 24 декабря в Новороссийске обнаружены четыре погибшие азовки, в Алексино и на Волочаевском пляже - по три, на Суджукской косе - одна. Еще одна азовка с фрагментами мазута на теле найдена волонтерами в Анапе, на территории станицы Благовещенской. В Веселовке зафиксирована гибель белобочки, причиной гибели не является мазут. Также погибшая азовка обнаружена в Джугбе."Очень важно в такой чрезвычайной ситуации проводить официальные государственные исследования и вскрытия для подтверждения причин гибели, подсчета ущерба морской экосистеме", - отмечается в сводке центра.Накануне на побережье Черного моря в Краснодарском крае обнаружили еще десять погибших дельфинов без следов нефтепродуктов на телах, сообщила директор Научно-экологического центра спасения дельфинов "Дельфа" Татьяна Белей.Роспотребнадзор ранее во вторник отчитался о соответствии нормам отобранных проб морской и питьевой воды, а также атмосферного воздуха в Анапе и Темрюкском районе после крушения нефтетанкеров "Волгонефть".15 декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Произошла утечка нефтепродуктов. В Анапе и в Керчи введен режим ЧС. Работы по устранению последствий катастрофы продолжаются.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дельфины могут пострадать от разлива мазута в Керченском проливеПутин назвал экологической бедой разлив мазута с танкеров в Черном мореВыброс мазута в Керчи – подробности от властей
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разлив нефтепродуктов в черном море, черное море, дельфины , происшествия, экология, разлив нефтепродуктов, разлив мазута, краснодарский край, новости
Новые тела дельфинов выбросило на побережье Кубани

19 дельфинов погибли в море на территории Краснодарского края - центр "Дельфа"

10:36 24.12.2024
 
© РИА Новости . Алексей Павлишак / Перейти в фотобанкШторм в Черном море
Шторм в Черном море - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости . Алексей Павлишак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. 19 дельфинов-азовок погибли в акватории Черного моря на территории Краснодарского края после крушения танкеров "Волгонефть". Об этом сообщает центр спасения дельфинов "Дельфа".
"Всего с 15 декабря - с момента ЧП - по 23 декабря зафиксировано 19 азовок, причиной гибели которых может быть разлив мазута. Все особи без следов мазута, свежие, упитанные. Наш осмотр и предварительные исследования показали отсутствие признаков истощения, заболеваний, следов прилова и травм. Наиболее вероятная причина - острая интоксикация", - сказано в сообщении.
По данным центра, утром 24 декабря в Новороссийске обнаружены четыре погибшие азовки, в Алексино и на Волочаевском пляже - по три, на Суджукской косе - одна. Еще одна азовка с фрагментами мазута на теле найдена волонтерами в Анапе, на территории станицы Благовещенской. В Веселовке зафиксирована гибель белобочки, причиной гибели не является мазут. Также погибшая азовка обнаружена в Джугбе.
"Очень важно в такой чрезвычайной ситуации проводить официальные государственные исследования и вскрытия для подтверждения причин гибели, подсчета ущерба морской экосистеме", - отмечается в сводке центра.
Накануне на побережье Черного моря в Краснодарском крае обнаружили еще десять погибших дельфинов без следов нефтепродуктов на телах, сообщила директор Научно-экологического центра спасения дельфинов "Дельфа" Татьяна Белей.
Роспотребнадзор ранее во вторник отчитался о соответствии нормам отобранных проб морской и питьевой воды, а также атмосферного воздуха в Анапе и Темрюкском районе после крушения нефтетанкеров "Волгонефть".
15 декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Произошла утечка нефтепродуктов. В Анапе и в Керчи введен режим ЧС. Работы по устранению последствий катастрофы продолжаются.
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Разлив нефтепродуктов в Черном мореЧерное мореДельфиныПроисшествияЭкологияРазлив нефтепродуктовРазлив мазутаКраснодарский крайНовости
 
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