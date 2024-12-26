https://crimea.ria.ru/20241226/rezhim-chs-federalnogo-urovnya-vvedut-iz-za-razliva-mazuta-v-chernom-more-1142930934.html

Режим ЧС федерального уровня введут из-за разлива мазута в Черном море

Режим ЧС федерального уровня введут из-за разлива мазута в Черном море - РИА Новости Крым, 26.12.2024

Режим ЧС федерального уровня введут из-за разлива мазута в Черном море

В связи с крушением танкеров и разливом мазута в Черном море будет введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Об этом сообщил глава Крыма Сергей... РИА Новости Крым, 26.12.2024

2024-12-26T11:23

2024-12-26T11:23

2024-12-26T11:37

сергей аксенов

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новости крыма

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

разлив нефтепродуктов в черном море

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крым

происшествия

керченский пролив

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. В связи с крушением танкеров и разливом мазута в Черном море будет введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Глава республики добавил, что на крымском побережье сегодня работают 30 групп по 16 человек в каждой, за эти дни собрано 130 тонн мазута. Ситуация отслеживается ежедневно, власти рассматривают различные варианты и технологии ликвидации последствий катастрофы.В частности, по словам руководителя региона, к нему обратились предприниматели из Санкт-Петербурга, у которых, по их словам, есть технология очистки морских акваторий от нефтепродуктов.Как сообщили в МЧС РФ, глава ведомства Александр Куренков прилетел в Анапу и приступил к координации аварийных работ по ликвидации последствий экологической катастрофы. Он проведет заседание Правительственной комиссии.Министр проверит как организованы и проводятся работы по ликвидации последствий крушения танкеров и произошедшего в акватории Керченского пролива разлива нефтепродуктов. Также Александр Куренков осмотрит участки проведения работ по очистке береговой линии.Чрезвычайная ситуация федерального масштаба вводится по просьбе региональных властей для упрощения принятия решений о финансировании и реализации разного рода мероприятий, необходимых для обеспечения безопасности людей. Объявление ЧС федерального уровня позволяет решать вопросы по финансированию тех мероприятий, которые крайне необходимо реализовывать оперативно за счет привлечения больших сил и средств.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20241226/pochti-5-km-beregovoy-linii-ochistili-ot-mazuta-v-krymu-za-sutki-1142930438.html

краснодарский край

крым

керченский пролив

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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