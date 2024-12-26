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Режим ЧС федерального уровня введут из-за разлива мазута в Черном море
Режим ЧС федерального уровня введут из-за разлива мазута в Черном море - РИА Новости Крым, 26.12.2024
Режим ЧС федерального уровня введут из-за разлива мазута в Черном море
В связи с крушением танкеров и разливом мазута в Черном море будет введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Об этом сообщил глава Крыма Сергей... РИА Новости Крым, 26.12.2024
2024-12-26T11:23
2024-12-26T11:23
2024-12-26T11:37
сергей аксенов
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танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. В связи с крушением танкеров и разливом мазута в Черном море будет введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Глава республики добавил, что на крымском побережье сегодня работают 30 групп по 16 человек в каждой, за эти дни собрано 130 тонн мазута. Ситуация отслеживается ежедневно, власти рассматривают различные варианты и технологии ликвидации последствий катастрофы.В частности, по словам руководителя региона, к нему обратились предприниматели из Санкт-Петербурга, у которых, по их словам, есть технология очистки морских акваторий от нефтепродуктов.Как сообщили в МЧС РФ, глава ведомства Александр Куренков прилетел в Анапу и приступил к координации аварийных работ по ликвидации последствий экологической катастрофы. Он проведет заседание Правительственной комиссии.Министр проверит как организованы и проводятся работы по ликвидации последствий крушения танкеров и произошедшего в акватории Керченского пролива разлива нефтепродуктов. Также Александр Куренков осмотрит участки проведения работ по очистке береговой линии.Чрезвычайная ситуация федерального масштаба вводится по просьбе региональных властей для упрощения принятия решений о финансировании и реализации разного рода мероприятий, необходимых для обеспечения безопасности людей. Объявление ЧС федерального уровня позволяет решать вопросы по финансированию тех мероприятий, которые крайне необходимо реализовывать оперативно за счет привлечения больших сил и средств.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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сергей аксенов, режим чс, новости, новости крыма, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, разлив нефтепродуктов в черном море, краснодарский край, крым, происшествия, керченский пролив
Режим ЧС федерального уровня введут из-за разлива мазута в Черном море
Режим ЧС федерального уровня введут из-за разлива мазута в Черном море – Аксенов
11:23 26.12.2024 (обновлено: 11:37 26.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. В связи с крушением танкеров и разливом мазута в Черном море будет введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Виталий Геннадьевич (Савельев, вице-премьер РФ – ред.) доложил президенту, президент дал команду Александру Вячеславовичу Куренкову (главе МЧС России – ред.). Мы вчера со всеми коллегами проговорили. По решению лидера будет присвоен статус федеральной ЧС. Сейчас Александр Вячеславович (Куренков) соберет комиссию и это решение будет принято. Будут выделены федеральные средства на решение этого вопроса", – сказал Аксенов в эфире телеканала "Крым 24".
Глава республики добавил, что на крымском побережье сегодня работают 30 групп по 16 человек в каждой, за эти дни собрано 130 тонн мазута. Ситуация отслеживается ежедневно, власти рассматривают различные варианты и технологии ликвидации последствий катастрофы.
В частности, по словам руководителя региона, к нему обратились предприниматели из Санкт-Петербурга, у которых, по их словам, есть технология очистки морских акваторий от нефтепродуктов.
"Договорились, пусть берут свое все оборудование, приедут и на месте покажут. Если данные способы будут эффективны, мы готовы будем потратить на это средства", – отметил Аксенов.
Как сообщили в МЧС РФ, глава ведомства Александр Куренков прилетел в Анапу и приступил к координации аварийных работ по ликвидации последствий экологической катастрофы. Он проведет заседание Правительственной комиссии.
Министр проверит как организованы и проводятся работы по ликвидации последствий крушения танкеров и произошедшего в акватории Керченского пролива разлива нефтепродуктов. Также Александр Куренков осмотрит участки проведения работ по очистке береговой линии.
Чрезвычайная ситуация федерального масштаба вводится по просьбе региональных властей для упрощения принятия решений о финансировании и реализации разного рода мероприятий, необходимых для обеспечения безопасности людей. Объявление ЧС федерального уровня позволяет решать вопросы по финансированию тех мероприятий, которые крайне необходимо реализовывать оперативно за счет привлечения больших сил и средств.
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