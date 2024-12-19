https://crimea.ria.ru/20241219/osevshiy-na-dno-kerchenskogo-proliva-mazut-mozhet-podnyatsya-k-letu--uchenyy-1142715404.html

Осевший на дно Керченского пролива мазут может подняться к лету – ученый

Осевший на дно Керченского пролива мазут может подняться к лету – ученый - РИА Новости Крым, 19.12.2024

Осевший на дно Керченского пролива мазут может подняться к лету – ученый

При прогреве воды часть осевшего на дне моря мазута из поврежденных в Керченском проливе танкеров начнет плавиться и всплывать на поверхность, после чего его... РИА Новости Крым, 19.12.2024

2024-12-19T06:37

2024-12-19T06:37

2024-12-19T06:37

радио "спутник в крыму"

разлив нефтепродуктов в черном море

разлив нефтепродуктов

разлив мазута

черное море

крым

кубань

мнения

сергей станичный

экология

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. При прогреве воды часть осевшего на дне моря мазута из поврежденных в Керченском проливе танкеров начнет плавиться и всплывать на поверхность, после чего его может прибить течением к пляжам Черноморского побережья Кубани и, возможно, Крыма. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал завотделом дистанционных методов исследования Морского гидрофизического института РАН Сергей Станичный.По его мнению, тяжелые фракции загустевшего в холодной морской воде мазута при прогреве моря весной снова могут появятся на поверхности в виде густых пятен.Аналогичная ситуация наблюдалась после ЧП с танкером в ноябре 2007 года, отметил он."Тогда убрали загрязненный корабль, но песок, дно там было настолько загрязнено, что при прогреве воды на следующий год мы опять видели эти загрязнения", – добавил специалист.Станичный также не исключил, что мазут, попавший в Черное море после ЧП с танкерами в Керченском проливе, придонные течения могут принести в Азовское море. А следовательно, загрязнение пляжей возможно не только на Черноморском побережье Кубани, но и Крыма.В свою очередь, научный сотрудник ИнБЮМ, завотделом экологии бентоса Алексей Петров предположил, что после ЧП с танкерами пляжный сезон на Черноморском побережье не будет сорван благодаря микроорганизмам и штормам.Крушение танкеров в Керченском проливеВ воскресенье, 15 декабря, в южной части Керченского пролива потерпели бедствие танкеры с грузом мазута "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". У первого произошел разлом корпуса у мыса Такиль, второй сел на мель в районе мыса Панагия.16 декабря вице-премьер Виталий Савельев, возглавивший рабочую группу по ликвидации последствий аварии, сообщил, что в результате крушения танкеров в море вылился мазут, который дрейфует к побережью на участке от мыса Панагия до косы Тузла. В связи с этим в четырех населенных пунктах на Кубани введен режим повышенной готовности.17 декабря губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об обнаружении пятен мазута на побережье. В тот же день к их ликвидации приступили спасатели. В оперштабе во второй половине дня объявили о введении режима ЧС еще в пяти населенных пунктах Кубани.За сутки специалисты обследовали более 29 км береговой линии. Разлив нефтепродуктов выявлен от поселка Веселовка до пляжа в районе устья реки Можепсин под Анапой, уточнили в ведомстве. В Анапе на Бугазской косе установлены ограничивающие боны.18 декабря министерство ГО и ЧС Краснодарского края сообщило о новых выбросах мазута на берег в Анапе и Темрюкском районе.11 ноября 2007 года во время шторма в Азовском и Черном морях произошли беспрецедентные ЧП. В течение суток в акватории затонули четыре судна, шесть сели на мель, а два танкера получили повреждения. Из разломившегося тогда танкера "Волгонефть-139" в море вылилось около 2 тысяч тонн мазута. При этом на затонувших сухогрузах оставалось около 7 тысяч тонн серы.В Керченском проливе после этого ученые фиксировали 50-кратное превышение предельно допустимой концентрации нефтепродуктов в воде, а также массовую гибель рыбы и птиц. Спустя год после кораблекрушений в Крыму сообщали, что очистить акваторию и побережье полностью от нефтепродуктов не удалось. Общий ущерб от аварии Минприроды тогда оценило почти в 6,5 миллиардов рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мазут после ЧП в Керченском проливе может достичь заповедной зоны КрымаУченые из Крыма оценили ситуацию в Черном море после разлива мазутаНовые выбросы мазута зафиксированы в Анапе и Темрюкском районе

https://crimea.ria.ru/20241217/kakaya-promyslovaya-ryba-mozhet-postradat-iz-za-chp-v-kerchenskom-prolive-1142689884.html

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разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, разлив мазута, черное море, крым, кубань, мнения, сергей станичный, экология