https://crimea.ria.ru/20241219/v-krymu-veteranov-spetsoperatsii-budut-reabilitirovat-tvorchestvom-1142724137.html

В Крыму ветеранов спецоперации будут реабилитировать творчеством

В Крыму ветеранов спецоперации будут реабилитировать творчеством - РИА Новости Крым, 19.12.2024

В Крыму ветеранов спецоперации будут реабилитировать творчеством

Крымские художники и ремесленники будут вовлекать в творческий процесс ветеранов спецоперации и членов их семей для реабилитации и социализации. Проект будет... РИА Новости Крым, 19.12.2024

2024-12-19T08:11

2024-12-19T08:11

2024-12-19T08:11

крым

новости крыма

ветераны сво

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Крымские художники и ремесленники будут вовлекать в творческий процесс ветеранов спецоперации и членов их семей для реабилитации и социализации. Проект будет запущен в следующем году, рассказала в пресс-центре РИА Новости Крым президент Ассоциации "Палата народных художественных промыслов и ремесел Республики Крым" Наталия Гордецкая.Также она рассказала, что мастера Палаты народных художественных промыслов и ремесел уже провели для ветеранов спецоперации и членов их семей благотворительный мастер-класс по изготовлению новогодних украшений.Пока остается открытым вопрос, где потом реализовывать готовые изделия, созданные в рамках планируемого социального проекта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Санатории для ветеранов СВО - что предлагает Соцфонд в 2025 годуЦентр помощи бойцам СВО в Керчи: каждый оставляет здесь частичку себяБыстрые и меткие: в Саках заработала фиджитал-площадка для маломобильных

крым

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, ветераны сво, общество, фонд "защитники отечества"