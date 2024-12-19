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В Крыму ветеранов спецоперации будут реабилитировать творчеством - РИА Новости Крым, 19.12.2024
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В Крыму ветеранов спецоперации будут реабилитировать творчеством
В Крыму ветеранов спецоперации будут реабилитировать творчеством - РИА Новости Крым, 19.12.2024
В Крыму ветеранов спецоперации будут реабилитировать творчеством
Крымские художники и ремесленники будут вовлекать в творческий процесс ветеранов спецоперации и членов их семей для реабилитации и социализации. Проект будет... РИА Новости Крым, 19.12.2024
2024-12-19T08:11
2024-12-19T08:11
крым
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Крымские художники и ремесленники будут вовлекать в творческий процесс ветеранов спецоперации и членов их семей для реабилитации и социализации. Проект будет запущен в следующем году, рассказала в пресс-центре РИА Новости Крым президент Ассоциации "Палата народных художественных промыслов и ремесел Республики Крым" Наталия Гордецкая.Также она рассказала, что мастера Палаты народных художественных промыслов и ремесел уже провели для ветеранов спецоперации и членов их семей благотворительный мастер-класс по изготовлению новогодних украшений.Пока остается открытым вопрос, где потом реализовывать готовые изделия, созданные в рамках планируемого социального проекта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Санатории для ветеранов СВО - что предлагает Соцфонд в 2025 годуЦентр помощи бойцам СВО в Керчи: каждый оставляет здесь частичку себяБыстрые и меткие: в Саках заработала фиджитал-площадка для маломобильных
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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крым, новости крыма, ветераны сво, общество, фонд "защитники отечества"
В Крыму ветеранов спецоперации будут реабилитировать творчеством

В Крыму готовят соцпроект для реабилитации ветеранов СВО при помощи творчества и ремесел

08:11 19.12.2024
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваУдостоверение ветерана боевых действий
Удостоверение ветерана боевых действий
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Крымские художники и ремесленники будут вовлекать в творческий процесс ветеранов спецоперации и членов их семей для реабилитации и социализации. Проект будет запущен в следующем году, рассказала в пресс-центре РИА Новости Крым президент Ассоциации "Палата народных художественных промыслов и ремесел Республики Крым" Наталия Гордецкая.

"Социальный проект планируется на следующий год. Мы с фондом "Защитники Отечества" еще будем встречаться, но с ними уже подписано соглашение, и мы будем продумывать, каким образом вовлекать ветеранов СВО, их семьи", – сказала Гордецкая.

Также она рассказала, что мастера Палаты народных художественных промыслов и ремесел уже провели для ветеранов спецоперации и членов их семей благотворительный мастер-класс по изготовлению новогодних украшений.
Пока остается открытым вопрос, где потом реализовывать готовые изделия, созданные в рамках планируемого социального проекта.
"Но я уверена, что нас услышат, и всегда нас поддерживает Министерство промышленной политики Республики Крым. Мы найдем место в каком-то торговом центре, где будем проводить выставки-продажи изделий, которые сделали участники СВО и их семьи", – выразила уверенность Гордецкая.
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Центр помощи бойцам СВО в Керчи: каждый оставляет здесь частичку себя
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КрымНовости КрымаВетераны СВООбществоФонд "Защитники Отечества"
 
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