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Из-за ремонта насосной станции десятки улиц в Феодосии останутся без воды

Из-за ремонта насосной станции десятки улиц в Феодосии останутся без воды - РИА Новости Крым, 19.12.2024

Из-за ремонта насосной станции десятки улиц в Феодосии останутся без воды

Из-за ремонта на водоводе десятки улиц и два села в Феодосии останутся без воды до 20 декабря. Об этом сообщает пресс-служба "Воды Крыма". РИА Новости Крым, 19.12.2024

2024-12-19T10:27

2024-12-19T10:27

2024-12-19T13:13

феодосия

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отключение воды

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Из-за ремонта на водоводе десятки улиц и два села в Феодосии останутся без воды до 20 декабря. Об этом сообщает пресс-служба "Воды Крыма".Полное восстановление водоснабжения ожидается к 9 часам 20 декабря, уточнили на предприятии.Так, частичное или полное отсутствие воды в кране коснется абонентов, проживающих по следующим улицам: Чкалова, Симферопольское шоссе, Володарского, Ленина, Боевая, Украинская, Советская, Нахимова, Чехова, Старокарантинная, Большевистская, Рабочий городок, Щебетовская, Земская, Куйбышева, Назукина, Горького, Корабельная, Пономаревой, Победы, Октябрьская, Свободы, Панова, Л. Самариной, Кочмарского, Краснодарская, Десантников, Щорса, Новокарантинная, Адмиральский бульвар, Желябова, Революционная, Осоавиахима, Виноградная, Колодяжная, Шмидта, Армянская, В. Коробкова, Циолковского, Краснобаева, Красноармейская, Мичурина, Боевая, Анюнаса, А. Никитина, Габрусева, Полевая, пер. Заводские, 1-го Мая, Русская, К. Маркса, Галерейная, Еременко, Волынкина, Дорожная, Морская, Гольцмановского, Кирова, 30-й Стрелковой дивизии, Пушкина, Семашко, Белогорская, Старокрымская, Сурожская, Коктебельская.Также воды не будет в домах по переулку Беломорскому и на прилегающих к вышеуказанным адресам улицам и переулкам.Кроме того, водоснабжение будет отсутствовать в микрорайоне Челнокова, селе Солнечное и в Ближнем на улицах Отуз, Заводская, 2-я Октябрьская, Интернациональная, Луговая, Лермонтова, Космонавтов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму и новых регионах будут восполнять нехватку водыСеверо-Крымский канал могут наполнить без восстановления Каховской ГЭСВ Белогорском районе Крыма начали строить водопроводно-очистную станцию

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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