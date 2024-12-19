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Из-за ремонта насосной станции десятки улиц в Феодосии останутся без воды - РИА Новости Крым, 19.12.2024
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Из-за ремонта насосной станции десятки улиц в Феодосии останутся без воды
Из-за ремонта насосной станции десятки улиц в Феодосии останутся без воды - РИА Новости Крым, 19.12.2024
Из-за ремонта насосной станции десятки улиц в Феодосии останутся без воды
Из-за ремонта на водоводе десятки улиц и два села в Феодосии останутся без воды до 20 декабря. Об этом сообщает пресс-служба "Воды Крыма". РИА Новости Крым, 19.12.2024
2024-12-19T10:27
2024-12-19T13:13
феодосия
новости крыма
вода в крыму
вода крыма
водоснабжение
водопровод
отключение воды
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Из-за ремонта на водоводе десятки улиц и два села в Феодосии останутся без воды до 20 декабря. Об этом сообщает пресс-служба "Воды Крыма".Полное восстановление водоснабжения ожидается к 9 часам 20 декабря, уточнили на предприятии.Так, частичное или полное отсутствие воды в кране коснется абонентов, проживающих по следующим улицам: Чкалова, Симферопольское шоссе, Володарского, Ленина, Боевая, Украинская, Советская, Нахимова, Чехова, Старокарантинная, Большевистская, Рабочий городок, Щебетовская, Земская, Куйбышева, Назукина, Горького, Корабельная, Пономаревой, Победы, Октябрьская, Свободы, Панова, Л. Самариной, Кочмарского, Краснодарская, Десантников, Щорса, Новокарантинная, Адмиральский бульвар, Желябова, Революционная, Осоавиахима, Виноградная, Колодяжная, Шмидта, Армянская, В. Коробкова, Циолковского, Краснобаева, Красноармейская, Мичурина, Боевая, Анюнаса, А. Никитина, Габрусева, Полевая, пер. Заводские, 1-го Мая, Русская, К. Маркса, Галерейная, Еременко, Волынкина, Дорожная, Морская, Гольцмановского, Кирова, 30-й Стрелковой дивизии, Пушкина, Семашко, Белогорская, Старокрымская, Сурожская, Коктебельская.Также воды не будет в домах по переулку Беломорскому и на прилегающих к вышеуказанным адресам улицам и переулкам.Кроме того, водоснабжение будет отсутствовать в микрорайоне Челнокова, селе Солнечное и в Ближнем на улицах Отуз, Заводская, 2-я Октябрьская, Интернациональная, Луговая, Лермонтова, Космонавтов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму и новых регионах будут восполнять нехватку водыСеверо-Крымский канал могут наполнить без восстановления Каховской ГЭСВ Белогорском районе Крыма начали строить водопроводно-очистную станцию
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феодосия, новости крыма, вода в крыму, вода крыма, водоснабжение, водопровод, отключение воды
Из-за ремонта насосной станции десятки улиц в Феодосии останутся без воды

В Феодосии из-за ремонта на насосной станции десятки улиц и два села останутся без воды

10:27 19.12.2024 (обновлено: 13:13 19.12.2024)
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкВодопроводный кран
Водопроводный кран - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Из-за ремонта на водоводе десятки улиц и два села в Феодосии останутся без воды до 20 декабря. Об этом сообщает пресс-служба "Воды Крыма".

"В связи с аварийными работами на насосном оборудовании Челноковского водовода 19 декабря ориентировочно с 22:00 до 02:00 20 декабря будет снижено давление воды (частичное или полное отсутствие водоснабжения)", – сказано в сообщении.

Полное восстановление водоснабжения ожидается к 9 часам 20 декабря, уточнили на предприятии.
Так, частичное или полное отсутствие воды в кране коснется абонентов, проживающих по следующим улицам: Чкалова, Симферопольское шоссе, Володарского, Ленина, Боевая, Украинская, Советская, Нахимова, Чехова, Старокарантинная, Большевистская, Рабочий городок, Щебетовская, Земская, Куйбышева, Назукина, Горького, Корабельная, Пономаревой, Победы, Октябрьская, Свободы, Панова, Л. Самариной, Кочмарского, Краснодарская, Десантников, Щорса, Новокарантинная, Адмиральский бульвар, Желябова, Революционная, Осоавиахима, Виноградная, Колодяжная, Шмидта, Армянская, В. Коробкова, Циолковского, Краснобаева, Красноармейская, Мичурина, Боевая, Анюнаса, А. Никитина, Габрусева, Полевая, пер. Заводские, 1-го Мая, Русская, К. Маркса, Галерейная, Еременко, Волынкина, Дорожная, Морская, Гольцмановского, Кирова, 30-й Стрелковой дивизии, Пушкина, Семашко, Белогорская, Старокрымская, Сурожская, Коктебельская.
Также воды не будет в домах по переулку Беломорскому и на прилегающих к вышеуказанным адресам улицам и переулкам.
Кроме того, водоснабжение будет отсутствовать в микрорайоне Челнокова, селе Солнечное и в Ближнем на улицах Отуз, Заводская, 2-я Октябрьская, Интернациональная, Луговая, Лермонтова, Космонавтов.
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