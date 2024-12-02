https://crimea.ria.ru/20241202/kak-v-krymu-i-novykh-regionakh-budut-vospolnyat-nekhvatku-vody-1142314627.html

Как в Крыму и новых регионах будут восполнять нехватку воды

Как в Крыму и новых регионах будут восполнять нехватку воды - РИА Новости Крым, 02.12.2024

Как в Крыму и новых регионах будут восполнять нехватку воды

Задачу восполнения нехватки водных ресурсов в Крыму и новых регионах России будут решать в рамках нового нацпроекта "Экологическое благополучие". Об этом... РИА Новости Крым, 02.12.2024

2024-12-02T22:30

2024-12-02T22:30

2024-12-02T22:30

вода в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Задачу восполнения нехватки водных ресурсов в Крыму и новых регионах России будут решать в рамках нового нацпроекта "Экологическое благополучие". Об этом сообщил в медиацентре МИА "Россия сегодня" руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов.По его словам, в рамках нового нацпроекта перед агентством стоят ряд важных задач. В том числе масштабируются прежние направления деятельности, как сохранение низовьев Волги и Дона, расчистка малых рек и озер, охрана водохранилищ, уборка от древесного хлама.В обновленном нацпроекте планируется участие не менее 84 регионов.Обеспечение водой новых регионовФедеральное агентство водных ресурсов участвует в совместной работе с Минстроем России, Минприроды по определению водного баланса новых регионов.Сейчас, по его словам, стоит задача определить текущую и перспективную потребности, определить источники, из которых она могла бы закрываться, и определить меры, необходимые для того, чтобы обеспечить водными ресурсами устойчивое развитие новых регионов.Важное направление – охрана водных объектов. Эти территории всегда были антропогенно нагружены, поскольку являются промышленно-развитыми регионами. При этом промышленность там специфическая: металлургическая, угольная. Естественно, она оказывает определенное воздействие и на природу, и на водные объекты в частности.Также он сообщил, что в части водообеспечения новых регионов по поручению председателя правительства агентство уже приступило к реконструкции Елизаветинского водохранилища Луганской Народной Республики. По его словам, это важный объект, который обеспечивает водоснабжением не менее 100 тысяч человек.Ранее глава РК Сергей Аксенов в ходе встречи с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Патрушевым сообщил, что на Южном берегу Крыма создадут два новых водохранилища для обеспечения водой Ялты и Алушты. Стоимость объектов составит 22 миллиарда рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какое водохранилище стратегически важно для КрымаКлючевой прогноз для Крыма - надолго ли хватит запасов водыНовые потери в водохранилищах Крыма: сколько осталось по итогам сентября

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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