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Как в Крыму и новых регионах будут восполнять нехватку воды
Как в Крыму и новых регионах будут восполнять нехватку воды - РИА Новости Крым, 02.12.2024
Как в Крыму и новых регионах будут восполнять нехватку воды
Задачу восполнения нехватки водных ресурсов в Крыму и новых регионах России будут решать в рамках нового нацпроекта "Экологическое благополучие". Об этом... РИА Новости Крым, 02.12.2024
2024-12-02T22:30
2024-12-02T22:30
2024-12-02T22:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Задачу восполнения нехватки водных ресурсов в Крыму и новых регионах России будут решать в рамках нового нацпроекта "Экологическое благополучие". Об этом сообщил в медиацентре МИА "Россия сегодня" руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов.По его словам, в рамках нового нацпроекта перед агентством стоят ряд важных задач. В том числе масштабируются прежние направления деятельности, как сохранение низовьев Волги и Дона, расчистка малых рек и озер, охрана водохранилищ, уборка от древесного хлама.В обновленном нацпроекте планируется участие не менее 84 регионов.Обеспечение водой новых регионовФедеральное агентство водных ресурсов участвует в совместной работе с Минстроем России, Минприроды по определению водного баланса новых регионов.Сейчас, по его словам, стоит задача определить текущую и перспективную потребности, определить источники, из которых она могла бы закрываться, и определить меры, необходимые для того, чтобы обеспечить водными ресурсами устойчивое развитие новых регионов.Важное направление – охрана водных объектов. Эти территории всегда были антропогенно нагружены, поскольку являются промышленно-развитыми регионами. При этом промышленность там специфическая: металлургическая, угольная. Естественно, она оказывает определенное воздействие и на природу, и на водные объекты в частности.Также он сообщил, что в части водообеспечения новых регионов по поручению председателя правительства агентство уже приступило к реконструкции Елизаветинского водохранилища Луганской Народной Республики. По его словам, это важный объект, который обеспечивает водоснабжением не менее 100 тысяч человек.Ранее глава РК Сергей Аксенов в ходе встречи с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Патрушевым сообщил, что на Южном берегу Крыма создадут два новых водохранилища для обеспечения водой Ялты и Алушты. Стоимость объектов составит 22 миллиарда рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какое водохранилище стратегически важно для КрымаКлючевой прогноз для Крыма - надолго ли хватит запасов водыНовые потери в водохранилищах Крыма: сколько осталось по итогам сентября
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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вода в крыму, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства росссии (минстрой рф), минприроды рф, новости, новости крыма, крым, водоснабжение, водохранилища крыма
Как в Крыму и новых регионах будут восполнять нехватку воды
В Крыму планируют построить водохранилища для восполнения запасов воды
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Задачу восполнения нехватки водных ресурсов в Крыму и новых регионах России будут решать в рамках нового нацпроекта "Экологическое благополучие". Об этом сообщил в медиацентре МИА "Россия сегодня" руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов.
"В соответствии с указом президента о национальных целях развития экологическое благополучие теперь выведено в отдельную цель как до 2030 года, так и с перспективой развития до 2036 года. В этой связи под руководством вице-премьера Дмитрия Патрушева завершается работа по формированию нового нацпроекта "Экологическое благополучие", – сообщил Дмитрий Кириллов.
По его словам, в рамках нового нацпроекта перед агентством стоят ряд важных задач. В том числе масштабируются прежние направления деятельности, как сохранение низовьев Волги и Дона, расчистка малых рек и озер, охрана водохранилищ, уборка от древесного хлама.
В обновленном нацпроекте планируется участие не менее 84 регионов.
"Туда войдет и новое направление деятельности – водообеспечение и ликвидация водных дефицитов. В частности, планируется начать строительство ряда водохранилищ в вододефицитных регионах, таких как Курская область, Республика Крым, Дагестан и ряд других", – уточнил Кириллов.
Обеспечение водой новых регионов
Федеральное агентство водных ресурсов участвует в совместной работе с Минстроем России, Минприроды по определению водного баланса новых регионов.
"В силу определенных обстоятельств они сегодня испытывают определенный дефицит в качественных водных ресурсах. Это примерно та работа, которую мы в свое время проводили и по Республике Крым и Крымскому полуострову в целом", – отметил руководитель агентства.
Сейчас, по его словам, стоит задача определить текущую и перспективную потребности, определить источники, из которых она могла бы закрываться, и определить меры, необходимые для того, чтобы обеспечить водными ресурсами устойчивое развитие новых регионов.
Важное направление – охрана водных объектов. Эти территории всегда были антропогенно нагружены, поскольку являются промышленно-развитыми регионами. При этом промышленность там специфическая: металлургическая, угольная. Естественно, она оказывает определенное воздействие и на природу, и на водные объекты в частности.
"Поэтому важно принимать меры по сохранению и расчистке, восстановлению соответствующих рек. Эта работа уже идет и будет продолжена. Ведется и ремонт гидротехнических сооружений. Планируем отремонтировать не менее 12. По семи из них в этом году уже ведется подготовка проектной документации", – сказал Кириллов.
Также он сообщил, что в части водообеспечения новых регионов по поручению председателя правительства агентство уже приступило к реконструкции Елизаветинского водохранилища Луганской Народной Республики. По его словам, это важный объект, который обеспечивает водоснабжением не менее 100 тысяч человек.
Ранее глава РК Сергей Аксенов в ходе встречи с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Патрушевым сообщил, что на Южном берегу Крыма создадут два новых водохранилища
для обеспечения водой Ялты и Алушты. Стоимость объектов составит 22 миллиарда рублей.
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