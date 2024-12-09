https://crimea.ria.ru/20241209/bystrye-i-metkie-v-sakakh-zarabotala-fidzhital-ploschadka-dlya-malomobilnykh-1142496427.html

Быстрые и меткие: в Саках заработала фиджитал-площадка для маломобильных

Быстрые и меткие: в Саках заработала фиджитал-площадка для маломобильных - РИА Новости Крым, 09.12.2024

Быстрые и меткие: в Саках заработала фиджитал-площадка для маломобильных

В 2005 году Георгию Рашояну пришлось оставить спорт, походы и активные виды отдыха. Едва ему исполнилось 18 лет, он неудачно нырнул и получил серьезную травму... РИА Новости Крым, 09.12.2024

2024-12-09T20:47

2024-12-09T20:47

2024-12-09T20:54

эксклюзивы риа новости крым

фиджитал

новости крыма

крым

федерация фиджитал-спорта республики крым

саки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/09/1142495950_0:168:1280:888_1920x0_80_0_0_4338d1c0a0a4b67294fd137a3b8bff98.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости Крым. В 2005 году Георгию Рашояну пришлось оставить спорт, походы и активные виды отдыха. Едва ему исполнилось 18 лет, он неудачно нырнул и получил серьезную травму шейного отдела позвоночника, из-за чего ноги отказали, а руки – ослабли. Из Белгородской области он переехал в Крым и обосновался в Саках, где, как говорит, очень хорошая реабилитация и можно найти новых друзей, понимание и поддержку. Теперь Георгий – фиджитал-спортсмен. Он уверенно играет в дартс, ловко манипулируя джойстиком, и всякого обучит игре в теннис, пусть и виртуальный. Зато эмоции – самые реальные, признается он.В Саках заработала площадка "Фиджитал-игры" для маломобильных граждан. На базе общественной организации инвалидов "Товарищ" учат игре в теннис и дартс. Также можно освоить виртуальную стрельбу из лука и бокс.Пока Георгий оттачивает свои виртуальные навыки игры в дартс, Евгений Еникас ловко метает в мишень реальные дротики, говорит, это у него получается лучше, чем компьютерные игры. Отдохнул 15 минут и вернулся к работе – Евгений работает здесь же, в мастерской по ремонту колясок при городском обществе инвалидов "Товарищ".А вот его коллеге Игорю Лебедеву, тоже мастеру по ремонту колясок, по душе больше теннис и стрельба из лука. Размах руки такой, что не подходи – может зашибить в азарте. Очки виртуальной реальности помогают забыть о маломобильности и получить реальные навыки, эмоции и победы.Бюджет проекта составил 800 тысяч рублей, все необходимое оборудование уже закуплено, уточняет собеседник.Фиджитал-спортсмены тренируются пять раз в неделю, приходят как днем, так и вечером, после работы. Из 213 человек, которые состоят в организации, фиджитал-спортом увлекаются порядка сорока. Играют в теннис и дартс как виртуально, так и реально, совершенствуя навыки.Также в проекте прописано два выездных мероприятия, ближе к февралю "товарищи" поедут в санатории Сак и Евпатории, чтобы рассказать пациентам, находящимся на лечении и реабилитации, как можно развиваться в направлении фиджитал-спорта. Кроме того, в планах провести фестиваль по фиджитал-играм.По его словам, общественная организация не планирует ограничиваться такими дисциплинами как "теннис" и "дартс". Уже рассматривается возможность организовать игры в баскетбол и гонки на колясках.Руководитель признается, что и сам заядлый фиджитал-спортсмен: "В субботу здесь играл до пяти часов вечера. Более того, еще и команду свою создаю по игре в дартс и теннис".Ранее олимпийский чемпион Пекина-2008 Артур Айвазян рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму", что у зародившихся в России фиджитал-игр большое будущее в спорте высоких достижений на международном уровне. По мнению Айвазяна, сегодня появившийся в России фиджитал-спорт развивается в виде эксперимента, но, учитывая тренды, он быстро найдет поклонников по всему миру.Президент России Владимир Путин, выступая на церемонии открытия мультиспортивного турнира "Игры будущего" в Казани в феврале 2024 года, назвал их даром мировой спортивной семье.Фиджитал – новый вид спорта, зародившийся в России. В январе 2023-го Минспорта РФ внесло его в перечень видов спорта. В 2024-м открылись первые "Игры будущего", позволившие оценить широту и перспективность нового явления.Название направления произошло от двух английских слов: physical и digital, то есть "физический" и "цифровой". Это своеобразное двоеборье: участники соревнуются в видеоигре и ее реальном аналоге. Например, один футбольный тайм спортсмены играют в виртуальной игре, а второй – на поле. Набранные перед монитором и на реальной спортивной площадке очки суммируются, на основании чего определяется победитель.Первый фиджитал-центр на территории Крымского полуострова появился в Севастополе в декабре 2023 года. В том же году была создана Федерация фиджитал-спорта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Конкурентов у россиян в фиджитал спорте сегодня нет-президент федерацииВ Крыму появятся фиджитал-спортплощадкиЗародившийся в России фиджитал-спорт способен завоевать мир

крым

саки

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

фиджитал, новости крыма, крым, федерация фиджитал-спорта республики крым, саки