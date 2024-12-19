https://crimea.ria.ru/20241219/v-krymu-moshenniki-predlagayut-proyti-medobsledovanie-raskryta-novaya-skhema-1142709010.html

В Крыму мошенники предлагают пройти медобследование: раскрыта новая схема

В Крыму мошенники предлагают пройти медобследование: раскрыта новая схема - РИА Новости Крым, 19.12.2024

В Крыму мошенники предлагают пройти медобследование: раскрыта новая схема

Злоумышленники звонят гражданам, представляются медработниками и предлагают пройти бесплатное медицинское обследование в поликлинике по месту жительства. В... РИА Новости Крым, 19.12.2024

2024-12-19T09:11

2024-12-19T09:11

2024-12-19T09:11

крым

новости крыма

происшествия

мессенджеры

здоровье

мвд по республике крым

мошенничество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111425/77/1114257751_0:0:3314:1864_1920x0_80_0_0_f5f92e634b4648f8a7159083ab7f6b40.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Злоумышленники звонят гражданам, представляются медработниками и предлагают пройти бесплатное медицинское обследование в поликлинике по месту жительства. В пресс-службе МВД по Республике Крым предупредили о новых случаях дистанционных афер в регионе.Звонки от мошенников поступают через мессенджеры Вотсап, Телеграм, во время звонка появляется логотип "сосуда Гигеи", уточнили в МВД.Получая эти сведения злоумышленники могут войти в аккаунт жертвы на Госуслугах и получить доступ к его личным данным, чтобы в последующем иметь возможность оформить микрозайм или кредит, объяснили в МВД."Если вам поступил звонок в мессенджеры с предложением пройти медобследование, положите трубку и самостоятельно свяжитесь с поликлиникой по месту жительства", – советуют правоохранители.И напоминают: нельзя переходить по неизвестным ссылкам, устанавливать непроверенные приложения и сообщать незнакомцам свои персональные данные. В случае, если это произошло, необходимо заблокировать банковскую карту, а также сменить пароль на Госуслугах и сообщить о случившемся в техподдержку портала и в полицию по телефону 102.В Симферополе пятеро крымчан получили сроки за телефонные аферы на 4,3 млн рублей. По данным Центробанка, в третьем квартале 2024 года в России отразили 16,1 млн мошеннических атак, сохранив в три раза больше сбережений россиян, чем за аналогичный период прошлого года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мошенники воруют Telegram-аккаунты россиян - новая схемаНовая схема обмана: мошенники стали представляться газовщикамиНовогодняя схема: мошенники придумали обман с "Кремлевской елкой"

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, происшествия, мессенджеры, здоровье, мвд по республике крым, мошенничество