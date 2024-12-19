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В Крыму мошенники предлагают пройти медобследование: раскрыта новая схема - РИА Новости Крым, 19.12.2024
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В Крыму мошенники предлагают пройти медобследование: раскрыта новая схема
В Крыму мошенники предлагают пройти медобследование: раскрыта новая схема - РИА Новости Крым, 19.12.2024
В Крыму мошенники предлагают пройти медобследование: раскрыта новая схема
Злоумышленники звонят гражданам, представляются медработниками и предлагают пройти бесплатное медицинское обследование в поликлинике по месту жительства. В... РИА Новости Крым, 19.12.2024
2024-12-19T09:11
2024-12-19T09:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Злоумышленники звонят гражданам, представляются медработниками и предлагают пройти бесплатное медицинское обследование в поликлинике по месту жительства. В пресс-службе МВД по Республике Крым предупредили о новых случаях дистанционных афер в регионе.Звонки от мошенников поступают через мессенджеры Вотсап, Телеграм, во время звонка появляется логотип "сосуда Гигеи", уточнили в МВД.Получая эти сведения злоумышленники могут войти в аккаунт жертвы на Госуслугах и получить доступ к его личным данным, чтобы в последующем иметь возможность оформить микрозайм или кредит, объяснили в МВД."Если вам поступил звонок в мессенджеры с предложением пройти медобследование, положите трубку и самостоятельно свяжитесь с поликлиникой по месту жительства", – советуют правоохранители.И напоминают: нельзя переходить по неизвестным ссылкам, устанавливать непроверенные приложения и сообщать незнакомцам свои персональные данные. В случае, если это произошло, необходимо заблокировать банковскую карту, а также сменить пароль на Госуслугах и сообщить о случившемся в техподдержку портала и в полицию по телефону 102.В Симферополе пятеро крымчан получили сроки за телефонные аферы на 4,3 млн рублей. По данным Центробанка, в третьем квартале 2024 года в России отразили 16,1 млн мошеннических атак, сохранив в три раза больше сбережений россиян, чем за аналогичный период прошлого года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мошенники воруют Telegram-аккаунты россиян - новая схемаНовая схема обмана: мошенники стали представляться газовщикамиНовогодняя схема: мошенники придумали обман с "Кремлевской елкой"
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крым, новости крыма, происшествия, мессенджеры, здоровье, мвд по республике крым, мошенничество
В Крыму мошенники предлагают пройти медобследование: раскрыта новая схема

Аферисты приглашают крымчан через мессенджеры в поликлинику на медобследование – полиция

09:11 19.12.2024
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЛоготип мессенджера Telegram на экране планшета. Архивное фото
Логотип мессенджера Telegram на экране планшета. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Злоумышленники звонят гражданам, представляются медработниками и предлагают пройти бесплатное медицинское обследование в поликлинике по месту жительства. В пресс-службе МВД по Республике Крым предупредили о новых случаях дистанционных афер в регионе.
Звонки от мошенников поступают через мессенджеры Вотсап, Телеграм, во время звонка появляется логотип "сосуда Гигеи", уточнили в МВД.

"Мошенник в телефонном режиме рекомендует пройти бесплатное медицинское обследование в поликлинике по месту жительства. Для убедительности предлагает выбрать удобные дату и время, затем для подтверждения записи на диспансеризацию просит продиктовать номер СНИЛС и код из СМС, который поступит на телефон", – говорится в сообщении.

Получая эти сведения злоумышленники могут войти в аккаунт жертвы на Госуслугах и получить доступ к его личным данным, чтобы в последующем иметь возможность оформить микрозайм или кредит, объяснили в МВД.
"Если вам поступил звонок в мессенджеры с предложением пройти медобследование, положите трубку и самостоятельно свяжитесь с поликлиникой по месту жительства", – советуют правоохранители.
И напоминают: нельзя переходить по неизвестным ссылкам, устанавливать непроверенные приложения и сообщать незнакомцам свои персональные данные. В случае, если это произошло, необходимо заблокировать банковскую карту, а также сменить пароль на Госуслугах и сообщить о случившемся в техподдержку портала и в полицию по телефону 102.
В Симферополе пятеро крымчан получили сроки за телефонные аферы на 4,3 млн рублей. По данным Центробанка, в третьем квартале 2024 года в России отразили 16,1 млн мошеннических атак, сохранив в три раза больше сбережений россиян, чем за аналогичный период прошлого года.
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