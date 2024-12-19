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Еще два населенных пункта в ДНР взяты под контроль российскими военными

Еще два населенных пункта в ДНР взяты под контроль российскими военными - РИА Новости Крым, 19.12.2024

Еще два населенных пункта в ДНР взяты под контроль российскими военными

Российские бойцы освободили еще два населенных пункта в ДНР. Об этом в четверг сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 19.12.2024

2024-12-19T11:48

2024-12-19T11:48

2024-12-19T11:51

донецкая народная республика (днр)

новости

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

россия

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Российские бойцы освободили еще два населенных пункта в ДНР. Об этом в четверг сообщает Минобороны РФ.Во вторник стало известно о взятии под контроль российскими военными Анновки в ДНР. Накануне в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенных пунктов Трудовое и Старые Терны в ДНР.Президент России Владимир Путин в ходе коллегии Минобороны заявил, что Вооруженные силы РФ в этом году освободили 189 населенных пунктов, российские войска прочно владеют стратегической инициативой в зоне специальной военной операции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

донецкая народная республика (днр)

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), новости, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, россия, всу (вооруженные силы украины), потери всу