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Еще два населенных пункта в ДНР взяты под контроль российскими военными
Еще два населенных пункта в ДНР взяты под контроль российскими военными - РИА Новости Крым, 19.12.2024
Еще два населенных пункта в ДНР взяты под контроль российскими военными
Российские бойцы освободили еще два населенных пункта в ДНР. Об этом в четверг сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 19.12.2024
2024-12-19T11:48
2024-12-19T11:48
2024-12-19T11:51
донецкая народная республика (днр)
новости
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
россия
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Российские бойцы освободили еще два населенных пункта в ДНР. Об этом в четверг сообщает Минобороны РФ.Во вторник стало известно о взятии под контроль российскими военными Анновки в ДНР. Накануне в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенных пунктов Трудовое и Старые Терны в ДНР.Президент России Владимир Путин в ходе коллегии Минобороны заявил, что Вооруженные силы РФ в этом году освободили 189 населенных пунктов, российские войска прочно владеют стратегической инициативой в зоне специальной военной операции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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донецкая народная республика (днр), новости, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, россия, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Еще два населенных пункта в ДНР взяты под контроль российскими военными
Еще два населенных пункта в ДНР взяты под контроль российскими военными
11:48 19.12.2024 (обновлено: 11:51 19.12.2024)