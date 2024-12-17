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Российские военные освободили населенный пункт Анновка в ДНР - РИА Новости Крым, 17.12.2024
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Российские военные освободили населенный пункт Анновка в ДНР
Российские военные освободили населенный пункт Анновка в ДНР - РИА Новости Крым, 17.12.2024
Российские военные освободили населенный пункт Анновка в ДНР
Российские войска освободили населенный пункт Анновка в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 17.12.2024
2024-12-17T12:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости Крым. Российские войска освободили населенный пункт Анновка в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны. Также поражены формирования трех механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Донецкой Народной Республики.Накануне президент России Владимир Путин в ходе коллегии Минобороны заявил, что Вооруженные силы РФ в этом году освободили 189 населенных пунктов, российские войска прочно владеют стратегической инициативой в зоне специльной военной операции. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские бойцы освободили Веселый Гай в ДНРШтатная численность российской армии достигла 1,5 млн военнослужащихРоссийские военные освободили Елизаветовку в ДНР
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россия, новости, новости сво, донецкая народная республика (днр), министерство обороны рф
Российские военные освободили населенный пункт Анновка в ДНР

Вооруженные силы России освободили Анновку в ДНР - Минобороны

12:36 17.12.2024 (обновлено: 12:44 17.12.2024)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкНовые освобожденные территории в ДНР
Новые освобожденные территории в ДНР - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости Крым. Российские войска освободили населенный пункт Анновка в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны.
"В результате решительных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Анновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
Также поражены формирования трех механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Донецкой Народной Республики.
Накануне президент России Владимир Путин в ходе коллегии Минобороны заявил, что Вооруженные силы РФ в этом году освободили 189 населенных пунктов, российские войска прочно владеют стратегической инициативой в зоне специльной военной операции.
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РоссияНовостиНовости СВОДонецкая Народная Республика (ДНР)Министерство обороны РФ
 
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