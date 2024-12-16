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Пятеро крымчан осуждены за телефонные аферы на 4 миллиона рублей
Пятеро крымчан осуждены за телефонные аферы на 4 миллиона рублей - РИА Новости Крым, 16.12.2024
Пятеро крымчан осуждены за телефонные аферы на 4 миллиона рублей
В Симферополе пятеро крымчан получили сроки за телефонные аферы на 4,3 млн рублей. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, приговор вынесен Центральным... РИА Новости Крым, 16.12.2024
2024-12-16T20:07
2024-12-16T20:07
2024-12-16T20:07
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телефон
мошенничество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. В Симферополе пятеро крымчан получили сроки за телефонные аферы на 4,3 млн рублей. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, приговор вынесен Центральным районным судом Симферополя.По данным надзорного ведомства, подсудимые в составе организованной группы использовали подменные телефонные номера, звонили потерпевшим, представлялись адвокатами, сотрудниками банковских учреждений, органов государственной властиВ результате у шести потерпевших было похищено более 4,3 млн рублей. Злоумышленников задержали сотрудники органов внутренних дел. Суд приговорил двух подсудимых к 3,5 и 4,5 годам исправительной колонии общего режима. Еще трое подсудимых получили три, 2,5 и два года лишения свободы условно с испытательными сроками на аналогичные периоды.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Телефонные мошенники взялись за автовладельцевФинансировали ВСУ: в России раскрыта сеть мошеннических колл-центровВ Севастополе задержан квартирный мошенник за аферы на 25 миллионов
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новости крыма, симферополь, происшествия, телефон, мошенничество, суд, приговор
Пятеро крымчан осуждены за телефонные аферы на 4 миллиона рублей
В Симферополе вынесен приговор о хищении у граждан более 4 миллионов рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. В Симферополе пятеро крымчан получили сроки за телефонные аферы на 4,3 млн рублей. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, приговор вынесен Центральным районным судом Симферополя.
По данным надзорного ведомства, подсудимые в составе организованной группы использовали подменные телефонные номера, звонили потерпевшим, представлялись адвокатами, сотрудниками банковских учреждений, органов государственной власти
"Гражданам сообщали ложные сведения, что в отношении сотрудников фирмы, у которой ранее последние приобретали биологически активные добавки, возбуждено уголовное дело. Для получения компенсации им необходимо перевести денежные средства для уплаты налогов на счет, который указывали члены группы", – рассказали о схеме в надзорном ведомстве.
В результате у шести потерпевших было похищено более 4,3 млн рублей. Злоумышленников задержали сотрудники органов внутренних дел. Суд приговорил двух подсудимых к 3,5 и 4,5 годам исправительной колонии общего режима. Еще трое подсудимых получили три, 2,5 и два года лишения свободы условно с испытательными сроками на аналогичные периоды.
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