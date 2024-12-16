https://crimea.ria.ru/20241216/pyatero-krymchan-osuzhdeny-za-telefonnye-afery-na-4-milliona-rubley-1142654919.html

Пятеро крымчан осуждены за телефонные аферы на 4 миллиона рублей

Пятеро крымчан осуждены за телефонные аферы на 4 миллиона рублей - РИА Новости Крым, 16.12.2024

Пятеро крымчан осуждены за телефонные аферы на 4 миллиона рублей

В Симферополе пятеро крымчан получили сроки за телефонные аферы на 4,3 млн рублей. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, приговор вынесен Центральным... РИА Новости Крым, 16.12.2024

2024-12-16T20:07

2024-12-16T20:07

2024-12-16T20:07

новости крыма

симферополь

происшествия

телефон

мошенничество

суд

приговор

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. В Симферополе пятеро крымчан получили сроки за телефонные аферы на 4,3 млн рублей. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, приговор вынесен Центральным районным судом Симферополя.По данным надзорного ведомства, подсудимые в составе организованной группы использовали подменные телефонные номера, звонили потерпевшим, представлялись адвокатами, сотрудниками банковских учреждений, органов государственной властиВ результате у шести потерпевших было похищено более 4,3 млн рублей. Злоумышленников задержали сотрудники органов внутренних дел. Суд приговорил двух подсудимых к 3,5 и 4,5 годам исправительной колонии общего режима. Еще трое подсудимых получили три, 2,5 и два года лишения свободы условно с испытательными сроками на аналогичные периоды.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Телефонные мошенники взялись за автовладельцевФинансировали ВСУ: в России раскрыта сеть мошеннических колл-центровВ Севастополе задержан квартирный мошенник за аферы на 25 миллионов

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, симферополь, происшествия, телефон, мошенничество, суд, приговор