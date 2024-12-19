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Число пострадавших при крушении поездов под Мурманском увеличилось до 31 - РИА Новости Крым, 19.12.2024
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Число пострадавших при крушении поездов под Мурманском увеличилось до 31
Число пострадавших при крушении поездов под Мурманском увеличилось до 31 - РИА Новости Крым, 19.12.2024
Число пострадавших при крушении поездов под Мурманском увеличилось до 31
Число пострадавших при столкновении пассажирского и грузового поездов в Мурманской области выросло до 31 человека, из них 5 детей, два человека погибли,... РИА Новости Крым, 19.12.2024
2024-12-19T07:45
2024-12-19T07:54
мурманская область
новости
происшествия
железная дорога
поезд
российские железные дороги (ржд)
дтп
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Число пострадавших при столкновении пассажирского и грузового поездов в Мурманской области выросло до 31 человека, из них 5 детей, два человека погибли, сообщает РЖД.Уточняется, что родственникам погибших компания выплатит по 2,2 млн рублей. В РЖД отметили, что готовы предоставить бесплатное лечение и реабилитацию пострадавшим пассажирам в своих медучреждениях.Кроме того, пассажиры могут рассчитывать на выплаты возмещения от страховой компании, добавили в РЖД.Ранее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщал, что число пострадавших выросло до 17 человек, в том числе трое детей. Состояние трех пострадавших оценивалось как тяжелое.Столкновение грузового состава с двухэтажным пассажирским поездом сообщением Мурманск – Санкт-Петербург произошло в среду вечером во время прибытия состава на станцию Княжая в Мурманской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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мурманская область, новости, происшествия, железная дорога, поезд, российские железные дороги (ржд), дтп
Число пострадавших при крушении поездов под Мурманском увеличилось до 31

В Мурманской области число пострадавших при крушении поездов увеличилось до 31 человека

07:45 19.12.2024 (обновлено: 07:54 19.12.2024)
 
© Северо-Западная транспортная прокуратураКрушение поезда в Мурманской области
Крушение поезда в Мурманской области
© Северо-Западная транспортная прокуратура
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Число пострадавших при столкновении пассажирского и грузового поездов в Мурманской области выросло до 31 человека, из них 5 детей, два человека погибли, сообщает РЖД.
"По уточненной информации, в результате происшествия с поездом №11 Мурманск – Санкт-Петербург 18 декабря пострадал 31 человек, из них 5 детей. Госпитализировано 14 человек, из них 4 человека в тяжелом состоянии. Погибших – двое. К сожалению, в больнице скончался еще один пассажир", говорится в сообщении.
Уточняется, что родственникам погибших компания выплатит по 2,2 млн рублей. В РЖД отметили, что готовы предоставить бесплатное лечение и реабилитацию пострадавшим пассажирам в своих медучреждениях.
Кроме того, пассажиры могут рассчитывать на выплаты возмещения от страховой компании, добавили в РЖД.
Ранее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщал, что число пострадавших выросло до 17 человек, в том числе трое детей. Состояние трех пострадавших оценивалось как тяжелое.
Столкновение грузового состава с двухэтажным пассажирским поездом сообщением Мурманск – Санкт-Петербург произошло в среду вечером во время прибытия состава на станцию Княжая в Мурманской области.
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Мурманская областьНовостиПроисшествияЖелезная дорогаПоездРоссийские железные дороги (РЖД)ДТП
 
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