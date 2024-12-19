Число пострадавших при крушении поездов под Мурманском увеличилось до 31
В Мурманской области число пострадавших при крушении поездов увеличилось до 31 человека
07:45 19.12.2024 (обновлено: 07:54 19.12.2024)
© Северо-Западная транспортная прокуратураКрушение поезда в Мурманской области
© Северо-Западная транспортная прокуратура
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Число пострадавших при столкновении пассажирского и грузового поездов в Мурманской области выросло до 31 человека, из них 5 детей, два человека погибли, сообщает РЖД.
"По уточненной информации, в результате происшествия с поездом №11 Мурманск – Санкт-Петербург 18 декабря пострадал 31 человек, из них 5 детей. Госпитализировано 14 человек, из них 4 человека в тяжелом состоянии. Погибших – двое. К сожалению, в больнице скончался еще один пассажир", – говорится в сообщении.
Уточняется, что родственникам погибших компания выплатит по 2,2 млн рублей. В РЖД отметили, что готовы предоставить бесплатное лечение и реабилитацию пострадавшим пассажирам в своих медучреждениях.
Кроме того, пассажиры могут рассчитывать на выплаты возмещения от страховой компании, добавили в РЖД.
Ранее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщал, что число пострадавших выросло до 17 человек, в том числе трое детей. Состояние трех пострадавших оценивалось как тяжелое.
Столкновение грузового состава с двухэтажным пассажирским поездом сообщением Мурманск – Санкт-Петербург произошло в среду вечером во время прибытия состава на станцию Княжая в Мурманской области.
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