https://crimea.ria.ru/20241219/chislo-postradavshikh-pri-krushenii-poezdov-pod-murmanskom-uvelichilos-do-31-1142741985.html

Число пострадавших при крушении поездов под Мурманском увеличилось до 31

Число пострадавших при крушении поездов под Мурманском увеличилось до 31 - РИА Новости Крым, 19.12.2024

Число пострадавших при крушении поездов под Мурманском увеличилось до 31

Число пострадавших при столкновении пассажирского и грузового поездов в Мурманской области выросло до 31 человека, из них 5 детей, два человека погибли,... РИА Новости Крым, 19.12.2024

2024-12-19T07:45

2024-12-19T07:45

2024-12-19T07:54

мурманская область

новости

происшествия

железная дорога

поезд

российские железные дороги (ржд)

дтп

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Число пострадавших при столкновении пассажирского и грузового поездов в Мурманской области выросло до 31 человека, из них 5 детей, два человека погибли, сообщает РЖД.Уточняется, что родственникам погибших компания выплатит по 2,2 млн рублей. В РЖД отметили, что готовы предоставить бесплатное лечение и реабилитацию пострадавшим пассажирам в своих медучреждениях.Кроме того, пассажиры могут рассчитывать на выплаты возмещения от страховой компании, добавили в РЖД.Ранее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщал, что число пострадавших выросло до 17 человек, в том числе трое детей. Состояние трех пострадавших оценивалось как тяжелое.Столкновение грузового состава с двухэтажным пассажирским поездом сообщением Мурманск – Санкт-Петербург произошло в среду вечером во время прибытия состава на станцию Княжая в Мурманской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

мурманская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мурманская область, новости, происшествия, железная дорога, поезд, российские железные дороги (ржд), дтп