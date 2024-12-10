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Центр помощи бойцам СВО в Керчи: каждый оставляет здесь частичку себя

Центр помощи бойцам СВО в Керчи: каждый оставляет здесь частичку себя - РИА Новости Крым, 10.12.2024

Центр помощи бойцам СВО в Керчи: каждый оставляет здесь частичку себя

Здание бывшей школы в микрорайоне Маяк под Керчью уже больше года превращают в Центр реабилитации для бойцов специальной военной операции. За это время его... РИА Новости Крым, 10.12.2024

2024-12-10T07:14

2024-12-10T07:14

2024-12-10T07:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Здание бывшей школы в микрорайоне Маяк под Керчью уже больше года превращают в Центр реабилитации для бойцов специальной военной операции. За это время его посетили сотни людей из разных уголков нашей страны: как сами участники СВО, так и их дети, родные, знакомые, а также волонтеры, которые хотят помочь – у каждого своя личная на это причина. Все они внесли в это место возле моря частичку своей помощи, вдохнули в него жизнь. Как сегодня выглядит Центр реабилитации, какую помощь он оказывает бойцам и не только, узнала корреспондент РИА Новости Крым.Пашина беседка и Таверна Панчера"Керченский технологический техникум, приветствую вас. Вот у нас такая погодка: снег, дождь, – в общем, холодно. Работы много, а времени восстановиться мало. А что нам помогает восстановиться, это ваши шикарные спальники, за которые огромное вам спасибо. Вместе к Победе!" – записал с передовой видеообращение для Центра боец СВО Паша из Казахстана.Год назад он был здесь на реабилитации и рассказал корреспонденту РИА Новости Крым, что пошел воевать за Россию добровольцем. За плечами у него была только срочная служба, на СВО попал в артиллерию. На Бахмутском направлении получил тяжелое ранение и потерял часть ноги. Он очень хотел снова "за ленточку" и переживал, что теперь его не возьмут.Основатель Центра, директор благотворительного фонда Николай Руге подводит нас к беседке, которую строил Паша. На ней висит табличка с его именем.Недалеко от Пашиной беседки видим новый объект – мельницу. Так оригинально гости центра преобразили помещение сельского туалета. Выложили внутри плитку, поставили новую сантехнику, провели свет, установили водонапорную башню. В будущем хотят здесь еще кузницу сделать.Еще один интересный объект на территории Центра реабилитации уже в стадии завершения – Таверна Панчера с печью, мангалом, столами и деревянным навесом. Внешне все напоминает средневековый стиль.Панчер – это позывной бойца из Челябинска. Николай Руге говорит, что он поклонник викингов, поэтому и таверну в соответствующем стиле предложил построить. Он тоже здесь проходил реабилитацию и решил, что у ребят должно быть место, где можно посидеть, пообщаться.Сейчас ее достраивает волонтер Александр из Керчи. Говорит, что случайно услышал об этом Центре и решил приехать помочь.Основатель Центра Николай Руге говорит, что за год здесь побывали на реабилитации более 20 бойцов спецоперации из разных городов России.Профориентация молодежиРядом с будущей Таверной Панчера возвышаются две башни в аналогичном стиле. Николай Руге рассказывает, что это будет заезд на территорию Центра. Идея принадлежит волонтеру Петру из Подмосковья, поэтому и назвали это место Петровские ворота. Он краснодеревщик, каменщик, отделочник. И свое мастерство передает здесь молодому поколению.По словам Николая Руге, у них подписаны соглашения с Керченским технологическим техникумом и Медколледжем. Студенты приезжают сюда и получают практику. В техникуме организован пошивочный цех, которому и передал благодарность с передовой боец Паша.Молодые ребята-студенты помогают расчищать от камней зону возле Петровских ворот и признаются, что именно здесь научились сварке, заливке бетона, строительству бани и жизни в полевых условиях.В это время рядом на стадионе мальчик и девочка в форме движения "Юнармия" собираются метать муляжи гранаты на дальность и точность. Их тренер – директор Центра военно-патриотического воспитания "Сиваш" города Керчи Андрей Утенков рассказывает, что для них это место стало учебным центром, мини-полигоном, где они готовятся к соревнованиям, отрабатывают нормативы."Пусть Господь помогает"В день нашей встречи еду в Центре готовит волонтер Татьяна из Томска. Профессиональный повар с высшим образованием переехала в деревню под Керчью в год начала СВО. Кухня – одно из первых помещений, которое было оборудовано в основном здании Центра.На выходных она работает в пошивочном цехе и шьет для фронта спальники, которые с другой гуманитарной помощью передают отсюда на фронт.По стенам кухни развешены иконы. Их тоже привозят сюда люди из разных городов России.Пути реабилитацииЗа год в этом центре побывали порядка 400 взрослых и 150 детей. Николай Руге говорит, что одни из путей реабилитации бойцов СВО – это социализация, психологическая поддержка и трудотерапия.Приезжали сюда в этом году гости из Алтая, в том числе дети военнослужащих, которые сейчас находятся "за ленточкой". Они устроили концерт и оставили о себе память: построили национальную избу – аил. Она без одной стены, чтобы было видно алтайские горы, имитацию которых здесь тоже начали создавать.Благодаря таким творениям гостей Центр начинает превращаться в своего рода музей под открытым небом. И люди начинают иначе смотреть на мир, узнавать, что есть еще другая жизнь вокруг, и через это отпускать свои проблемы и боль.Впервые в этом году сюда приезжали медики – реабилитологи из Санкт-Петербурга.Погода была теплая, и все процедуры проводились на открытом воздухе. Но и в основном здании в будущем будет оборудовано помещение для медперсонала. Строится в нем и бассейн также для реабилитации бойцов.Для размещения гостей оборудуются комнаты в основном корпусе, а рядом с ним построены еще и дополнительные домики.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму разработают программы комплексного оздоровления участников СВО"Регион добрых дел": Крым победил во Всероссийском конкурсе добровольцевИграть и не думать о боли – история подвига и победы бойца СВО из Крыма

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Анна Карпенко https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130717879_154:56:724:626_100x100_80_0_0_773be813c20c8449d1bbd4749d8c7610.jpg

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Анна Карпенко https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130717879_154:56:724:626_100x100_80_0_0_773be813c20c8449d1bbd4749d8c7610.jpg

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