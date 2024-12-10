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Центр помощи бойцам СВО в Керчи: каждый оставляет здесь частичку себя - РИА Новости Крым, 10.12.2024
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Центр помощи бойцам СВО в Керчи: каждый оставляет здесь частичку себя
Центр помощи бойцам СВО в Керчи: каждый оставляет здесь частичку себя - РИА Новости Крым, 10.12.2024
Центр помощи бойцам СВО в Керчи: каждый оставляет здесь частичку себя
Здание бывшей школы в микрорайоне Маяк под Керчью уже больше года превращают в Центр реабилитации для бойцов специальной военной операции. За это время его... РИА Новости Крым, 10.12.2024
2024-12-10T07:14
2024-12-10T07:14
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Здание бывшей школы в микрорайоне Маяк под Керчью уже больше года превращают в Центр реабилитации для бойцов специальной военной операции. За это время его посетили сотни людей из разных уголков нашей страны: как сами участники СВО, так и их дети, родные, знакомые, а также волонтеры, которые хотят помочь – у каждого своя личная на это причина. Все они внесли в это место возле моря частичку своей помощи, вдохнули в него жизнь. Как сегодня выглядит Центр реабилитации, какую помощь он оказывает бойцам и не только, узнала корреспондент РИА Новости Крым.Пашина беседка и Таверна Панчера"Керченский технологический техникум, приветствую вас. Вот у нас такая погодка: снег, дождь, – в общем, холодно. Работы много, а времени восстановиться мало. А что нам помогает восстановиться, это ваши шикарные спальники, за которые огромное вам спасибо. Вместе к Победе!" – записал с передовой видеообращение для Центра боец СВО Паша из Казахстана.Год назад он был здесь на реабилитации и рассказал корреспонденту РИА Новости Крым, что пошел воевать за Россию добровольцем. За плечами у него была только срочная служба, на СВО попал в артиллерию. На Бахмутском направлении получил тяжелое ранение и потерял часть ноги. Он очень хотел снова "за ленточку" и переживал, что теперь его не возьмут.Основатель Центра, директор благотворительного фонда Николай Руге подводит нас к беседке, которую строил Паша. На ней висит табличка с его именем.Недалеко от Пашиной беседки видим новый объект – мельницу. Так оригинально гости центра преобразили помещение сельского туалета. Выложили внутри плитку, поставили новую сантехнику, провели свет, установили водонапорную башню. В будущем хотят здесь еще кузницу сделать.Еще один интересный объект на территории Центра реабилитации уже в стадии завершения – Таверна Панчера с печью, мангалом, столами и деревянным навесом. Внешне все напоминает средневековый стиль.Панчер – это позывной бойца из Челябинска. Николай Руге говорит, что он поклонник викингов, поэтому и таверну в соответствующем стиле предложил построить. Он тоже здесь проходил реабилитацию и решил, что у ребят должно быть место, где можно посидеть, пообщаться.Сейчас ее достраивает волонтер Александр из Керчи. Говорит, что случайно услышал об этом Центре и решил приехать помочь.Основатель Центра Николай Руге говорит, что за год здесь побывали на реабилитации более 20 бойцов спецоперации из разных городов России.Профориентация молодежиРядом с будущей Таверной Панчера возвышаются две башни в аналогичном стиле. Николай Руге рассказывает, что это будет заезд на территорию Центра. Идея принадлежит волонтеру Петру из Подмосковья, поэтому и назвали это место Петровские ворота. Он краснодеревщик, каменщик, отделочник. И свое мастерство передает здесь молодому поколению.По словам Николая Руге, у них подписаны соглашения с Керченским технологическим техникумом и Медколледжем. Студенты приезжают сюда и получают практику. В техникуме организован пошивочный цех, которому и передал благодарность с передовой боец Паша.Молодые ребята-студенты помогают расчищать от камней зону возле Петровских ворот и признаются, что именно здесь научились сварке, заливке бетона, строительству бани и жизни в полевых условиях.В это время рядом на стадионе мальчик и девочка в форме движения "Юнармия" собираются метать муляжи гранаты на дальность и точность. Их тренер – директор Центра военно-патриотического воспитания "Сиваш" города Керчи Андрей Утенков рассказывает, что для них это место стало учебным центром, мини-полигоном, где они готовятся к соревнованиям, отрабатывают нормативы."Пусть Господь помогает"В день нашей встречи еду в Центре готовит волонтер Татьяна из Томска. Профессиональный повар с высшим образованием переехала в деревню под Керчью в год начала СВО. Кухня – одно из первых помещений, которое было оборудовано в основном здании Центра.На выходных она работает в пошивочном цехе и шьет для фронта спальники, которые с другой гуманитарной помощью передают отсюда на фронт.По стенам кухни развешены иконы. Их тоже привозят сюда люди из разных городов России.Пути реабилитацииЗа год в этом центре побывали порядка 400 взрослых и 150 детей. Николай Руге говорит, что одни из путей реабилитации бойцов СВО – это социализация, психологическая поддержка и трудотерапия.Приезжали сюда в этом году гости из Алтая, в том числе дети военнослужащих, которые сейчас находятся "за ленточкой". Они устроили концерт и оставили о себе память: построили национальную избу – аил. Она без одной стены, чтобы было видно алтайские горы, имитацию которых здесь тоже начали создавать.Благодаря таким творениям гостей Центр начинает превращаться в своего рода музей под открытым небом. И люди начинают иначе смотреть на мир, узнавать, что есть еще другая жизнь вокруг, и через это отпускать свои проблемы и боль.Впервые в этом году сюда приезжали медики – реабилитологи из Санкт-Петербурга.Погода была теплая, и все процедуры проводились на открытом воздухе. Но и в основном здании в будущем будет оборудовано помещение для медперсонала. Строится в нем и бассейн также для реабилитации бойцов.Для размещения гостей оборудуются комнаты в основном корпусе, а рядом с ним построены еще и дополнительные домики.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму разработают программы комплексного оздоровления участников СВО"Регион добрых дел": Крым победил во Всероссийском конкурсе добровольцевИграть и не думать о боли – история подвига и победы бойца СВО из Крыма
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Анна Карпенко
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керчь, волонтеры крыма, волонтеры, реабилитация, общество
Центр помощи бойцам СВО в Керчи: каждый оставляет здесь частичку себя

Центр реабилитации бойцов СВО под Керчью за год посетили сотни людей

07:14 10.12.2024
 
© РИА Новости КрымРеабилитационный центр для бойцов СВО на месте бывшей школы в микрорайоне Маяк под Керчью
Реабилитационный центр для бойцов СВО на месте бывшей школы в микрорайоне Маяк под Керчью - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости Крым
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Анна Карпенко
Анна Карпенко
Корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Здание бывшей школы в микрорайоне Маяк под Керчью уже больше года превращают в Центр реабилитации для бойцов специальной военной операции. За это время его посетили сотни людей из разных уголков нашей страны: как сами участники СВО, так и их дети, родные, знакомые, а также волонтеры, которые хотят помочь – у каждого своя личная на это причина. Все они внесли в это место возле моря частичку своей помощи, вдохнули в него жизнь. Как сегодня выглядит Центр реабилитации, какую помощь он оказывает бойцам и не только, узнала корреспондент РИА Новости Крым.

Пашина беседка и Таверна Панчера

"Керченский технологический техникум, приветствую вас. Вот у нас такая погодка: снег, дождь, – в общем, холодно. Работы много, а времени восстановиться мало. А что нам помогает восстановиться, это ваши шикарные спальники, за которые огромное вам спасибо. Вместе к Победе!" – записал с передовой видеообращение для Центра боец СВО Паша из Казахстана.
Год назад он был здесь на реабилитации и рассказал корреспонденту РИА Новости Крым, что пошел воевать за Россию добровольцем. За плечами у него была только срочная служба, на СВО попал в артиллерию. На Бахмутском направлении получил тяжелое ранение и потерял часть ноги. Он очень хотел снова "за ленточку" и переживал, что теперь его не возьмут.
Основатель Центра, директор благотворительного фонда Николай Руге подводит нас к беседке, которую строил Паша. На ней висит табличка с его именем.
© РИА Новости Крым

Беседка Паши из Казахстана, бойца СВО, проходившего здесь реабилитацию после ранения и снова вернувшегося "за ленточку"

Беседка Паши из Казахстана, бойца СВО, проходившего здесь реабилитацию после ранения и снова вернувшегося за ленточку
1 из 2

Беседка Паши из Казахстана, бойца СВО, проходившего здесь реабилитацию после ранения и снова вернувшегося "за ленточку"

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Основатель центра, директор благотворительного фонда Николай Руге в беседке Паши, бойца СВО

Основатель центра, директор благотворительного фонда Николай Руге в беседке Паши, бойца СВО
2 из 2

Основатель центра, директор благотворительного фонда Николай Руге в беседке Паши, бойца СВО

© РИА Новости Крым
1 из 2

Беседка Паши из Казахстана, бойца СВО, проходившего здесь реабилитацию после ранения и снова вернувшегося "за ленточку"

© РИА Новости Крым
2 из 2

Основатель центра, директор благотворительного фонда Николай Руге в беседке Паши, бойца СВО

© РИА Новости Крым

"Вот достроил, сейчас он на СВО. Уехал в Магадан и только оттуда ему все же удалось попасть снова на фронт. Вернуться туда с ранением сложно", – рассказывает Николай Руге.

Недалеко от Пашиной беседки видим новый объект – мельницу. Так оригинально гости центра преобразили помещение сельского туалета. Выложили внутри плитку, поставили новую сантехнику, провели свет, установили водонапорную башню. В будущем хотят здесь еще кузницу сделать.
© РИА Новости КрымМельница, построенная гостями реабилитационного центра, внутри которой водонапорная башня и санузел
Мельница, построенная гостями реабилитационного центра, внутри которой водонапорная башня и санузел - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости Крым
Мельница, построенная гостями реабилитационного центра, внутри которой водонапорная башня и санузел
Еще один интересный объект на территории Центра реабилитации уже в стадии завершения – Таверна Панчера с печью, мангалом, столами и деревянным навесом. Внешне все напоминает средневековый стиль.
Панчер – это позывной бойца из Челябинска. Николай Руге говорит, что он поклонник викингов, поэтому и таверну в соответствующем стиле предложил построить. Он тоже здесь проходил реабилитацию и решил, что у ребят должно быть место, где можно посидеть, пообщаться.
Сейчас ее достраивает волонтер Александр из Керчи. Говорит, что случайно услышал об этом Центре и решил приехать помочь.
© РИА Новости КрымВолонтер из Керчи Александр продолжает строить "Таверну Панчера", которую придумал боец СВО с позывным "Панчер" из Челябинска
Волонтер из Керчи Александр продолжает строить Таверну Панчера, которую придумал боец СВО с позывным Панчер из Челябинска - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости Крым
Волонтер из Керчи Александр продолжает строить "Таверну Панчера", которую придумал боец СВО с позывным "Панчер" из Челябинска

"СВО многих коснулась. У меня друзья, знакомые там. Кто-то погиб, кого-то ранило… Да что говорить – сами все понимаете", – Александр снова берется за лопату и продолжает работать.

Основатель Центра Николай Руге говорит, что за год здесь побывали на реабилитации более 20 бойцов спецоперации из разных городов России.

Профориентация молодежи

Рядом с будущей Таверной Панчера возвышаются две башни в аналогичном стиле. Николай Руге рассказывает, что это будет заезд на территорию Центра. Идея принадлежит волонтеру Петру из Подмосковья, поэтому и назвали это место Петровские ворота. Он краснодеревщик, каменщик, отделочник. И свое мастерство передает здесь молодому поколению.
© РИА Новости КрымВодонапорные башни для обеспечения центра водой
Водонапорные башни для обеспечения центра водой - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости Крым
Водонапорные башни для обеспечения центра водой
По словам Николая Руге, у них подписаны соглашения с Керченским технологическим техникумом и Медколледжем. Студенты приезжают сюда и получают практику. В техникуме организован пошивочный цех, которому и передал благодарность с передовой боец Паша.
Молодые ребята-студенты помогают расчищать от камней зону возле Петровских ворот и признаются, что именно здесь научились сварке, заливке бетона, строительству бани и жизни в полевых условиях.
В это время рядом на стадионе мальчик и девочка в форме движения "Юнармия" собираются метать муляжи гранаты на дальность и точность. Их тренер – директор Центра военно-патриотического воспитания "Сиваш" города Керчи Андрей Утенков рассказывает, что для них это место стало учебным центром, мини-полигоном, где они готовятся к соревнованиям, отрабатывают нормативы.

"Дети получают военно-прикладные и туристические навыки для участия в различных мероприятиях, знакомятся с азами службы в армии. Они узнают, что такое дежурство, наряды, учатся готовить, в том числе на полевой кухне, когда мы ее здесь разворачиваем", – поделился Андрей Утенков.

© РИА Новости КрымДиректор Центра военно-патриотического воспитания "Сиваш" Андрей Утенков готовит для юнармейцев учебное место по метанию гранаты на дальность
Директор Центра военно-патриотического воспитания Сиваш Андрей Утенков готовит для юнармейцев учебное место по метанию гранаты на дальность - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости Крым
Директор Центра военно-патриотического воспитания "Сиваш" Андрей Утенков готовит для юнармейцев учебное место по метанию гранаты на дальность

"Пусть Господь помогает"

В день нашей встречи еду в Центре готовит волонтер Татьяна из Томска. Профессиональный повар с высшим образованием переехала в деревню под Керчью в год начала СВО. Кухня – одно из первых помещений, которое было оборудовано в основном здании Центра.

"Пришла сюда практически сразу, когда только начали создавать Центр реабилитации. У меня друзья погибли на спецоперации. Да, наверное, и поэтому пришла сюда", – еле сдерживает слезы Татьяна.

На выходных она работает в пошивочном цехе и шьет для фронта спальники, которые с другой гуманитарной помощью передают отсюда на фронт.
© РИА Новости Крым

Кухня в реабилитационном центре, в которой размещены подаренные центру иконы из разных городов

Кухня в реабилитационном центре, в которой размещены подаренные центру иконы из разных городов
1 из 2

Кухня в реабилитационном центре, в которой размещены подаренные центру иконы из разных городов

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Основатель центра, директор благотворительного фонда Николай Руге показывает гуманитарную помощь для бойцов СВО, в том числе спальники, в которых не холодно в -20

Основатель центра, директор благотворительного фонда Николай Руге показывает гуманитарную помощь для бойцов СВО, в том числе спальники, в которых не холодно в -20
2 из 2

Основатель центра, директор благотворительного фонда Николай Руге показывает гуманитарную помощь для бойцов СВО, в том числе спальники, в которых не холодно в -20

© РИА Новости Крым
1 из 2

Кухня в реабилитационном центре, в которой размещены подаренные центру иконы из разных городов

© РИА Новости Крым
2 из 2

Основатель центра, директор благотворительного фонда Николай Руге показывает гуманитарную помощь для бойцов СВО, в том числе спальники, в которых не холодно в -20

© РИА Новости Крым
По стенам кухни развешены иконы. Их тоже привозят сюда люди из разных городов России.

"Одну икону передали с Украины, аж через Ставрополь со словами "Пусть Господь помогает". А три иконы из бисера сделала жительница Керчи – она приходит сюда со своим внуком", – поделился Николай Руге.

Пути реабилитации

За год в этом центре побывали порядка 400 взрослых и 150 детей. Николай Руге говорит, что одни из путей реабилитации бойцов СВО – это социализация, психологическая поддержка и трудотерапия.
Приезжали сюда в этом году гости из Алтая, в том числе дети военнослужащих, которые сейчас находятся "за ленточкой". Они устроили концерт и оставили о себе память: построили национальную избу – аил. Она без одной стены, чтобы было видно алтайские горы, имитацию которых здесь тоже начали создавать.
© РИА Новости Крым

Аил (национальная изба) от гостей – родственников и друзей бойцов СВО с Алтая

Аил (национальная изба) от гостей – родственников и друзей бойцов СВО с Алтая
1 из 2

Аил (национальная изба) от гостей – родственников и друзей бойцов СВО с Алтая

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Аил (национальная изба) от гостей – родственников и друзей бойцов СВО с Алтая

Аил (национальная изба) от гостей – родственников и друзей бойцов СВО с Алтая
2 из 2

Аил (национальная изба) от гостей – родственников и друзей бойцов СВО с Алтая

© РИА Новости Крым
1 из 2

Аил (национальная изба) от гостей – родственников и друзей бойцов СВО с Алтая

© РИА Новости Крым
2 из 2

Аил (национальная изба) от гостей – родственников и друзей бойцов СВО с Алтая

© РИА Новости Крым
Благодаря таким творениям гостей Центр начинает превращаться в своего рода музей под открытым небом. И люди начинают иначе смотреть на мир, узнавать, что есть еще другая жизнь вокруг, и через это отпускать свои проблемы и боль.
Впервые в этом году сюда приезжали медики – реабилитологи из Санкт-Петербурга.

"Они специализируются как раз на тяжелых ранениях, минно-взрывных травмах, эмоциональных стрессах. Среди них были в том числе остеопаты, массажисты, специалисты по иглоукалыванию", – рассказал Николай Руге.

Погода была теплая, и все процедуры проводились на открытом воздухе. Но и в основном здании в будущем будет оборудовано помещение для медперсонала. Строится в нем и бассейн также для реабилитации бойцов.
Для размещения гостей оборудуются комнаты в основном корпусе, а рядом с ним построены еще и дополнительные домики.
© РИА Новости Крым

Деревянные домики для гостей центра, построенные рядом с основным корпусом

Деревянные домики для гостей центра, построенные рядом с основным корпусом
1 из 2

Деревянные домики для гостей центра, построенные рядом с основным корпусом

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Строительство бассейна в реабилитационном центре

Строительство бассейна в реабилитационном центре
2 из 2

Строительство бассейна в реабилитационном центре

© РИА Новости Крым
1 из 2

Деревянные домики для гостей центра, построенные рядом с основным корпусом

© РИА Новости Крым
2 из 2

Строительство бассейна в реабилитационном центре

© РИА Новости Крым

"Приехать может каждый желающий. Здесь вы научитесь чему-то новому, познакомитесь с людьми из разных регионов. Люди приезжают оставить через труд частичку себя для тех, кто приедет сюда в будущем", – подытожил основатель Центра реабилитации бойцов СВО в Керчи Николай Руге.

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