https://crimea.ria.ru/20231103/v-kerchi-idet-stroitelstvo-reabilitatsionnogo-tsentra-dlya-boytsov-svo-1132554643.html

В Керчи идет строительство реабилитационного центра для бойцов СВО

В Керчи идет строительство реабилитационного центра для бойцов СВО - РИА Новости Крым, 03.11.2023

В Керчи идет строительство реабилитационного центра для бойцов СВО

Реабилитационный центр для бойцов СВО планируют построить в Керчи на территории бывшей школы в микрорайоне Маяк к маю следующего года. Но уже сейчас бывшие... РИА Новости Крым, 03.11.2023

2023-11-03T17:07

2023-11-03T17:07

2023-11-03T17:47

керчь

крым

общество

эксклюзивы риа новости крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/03/1132554901_0:0:3639:2048_1920x0_80_0_0_f21c843278558bf53a8a574339870639.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Реабилитационный центр для бойцов СВО планируют построить в Керчи на территории бывшей школы в микрорайоне Маяк к маю следующего года. Но уже сейчас бывшие участники боевых действий проходят здесь реабилитацию абсолютно бесплатно. Какую помощь получают бойцы, РИА Новости Крым рассказал основатель центра, директор благотворительного фонда Николай Руге."Школа останется школой"В реабилитационном центре хотят научить ребят жить самостоятельно через обучение новым профессиям. Возможно, человек стал бы слесарем, но никогда этим не занимался. А, может, он пекарь, краснодеревщик или политик. Всему этому научат здесь.Также в центре обустроят тренажерный зал с видом на море. Для колясочников оборудуют в нем специальный лифт.Во дворе уже появился фонтан в виде водопада. Это зона для релаксации, для встреч "семьи" – так здесь называют всех, кто приехал на реабилитацию, и кто помогает им в этом, кто добровольно восстанавливает заброшенное здание бывшей школы для благой цели.Фонтан сделан своими руками женщинами, которые специально приезжают сюда помочь из других городов нашей страны. Бывшая ученица школы, в здании которой строится центр, тоже пришла предложить свою помощь и теперь готовит бойцам и волонтерам еду. Волонтеры сами собрали кровати, на которых отдыхают в одном из помещений: изначально приходилось спать на полу."Не дай бог, рецидив"Николай Руге – родом из Рязани. С самого начала специальной военной операции его фонд помогает фронту. Они ездили к ребятам, которые находится на реабилитации в Москве, Санкт-Петербурге. Помогали решать их проблемы с проживанием, питанием, передвижением. Но однажды поняли, что этого недостаточно.Николай работает водителем и как-то делал в один из храмов Керчи доставку. Разговорился с батюшкой, рассказал ему о своей идее. Тот ему и посоветовал обратить внимание на заброшенное здание школы в микрорайоне Маяк. Осмотрев его, Николай пошел с предложением в администрацию города. По его словам, мэр сразу же поддержал идею, и буквально за месяц были готовы документы.В феврале 2023 года была произведена закладка камня – капсулы времени, капсулы мира. А в мае приехала первая группа волонтеров."Я просто Россию люблю"Здесь уже находятся на реабилитации бывшие участники военных действий, которые начали осваивать строительные профессии. Они пробуют, могут ли штукатурить, заливать бетон, работать с доской. Также участвуют в различных мероприятиях, в том числе с детьми из патриотических организаций.Павлу из Казахстана 44 года. Он рассказывает, что пошел добровольцем воевать за Россию. За плечами только срочная служба много лет назад. На СВО попал в артиллерию. На Бахмутском направлении получил ранение, в результате чего потерял часть ноги.В реабилитационном центре он обрел новую семью в лице тех, кто помогает, и нашел нового друга, такого же бойца, как он, Сергея из Новокузнецка.Воевал на Артемовском направлении, где был ранен в ногу осколком вражеского снаряда. Когда попал к врачам, счет шел на секунды. Ногу пришлось ампутировать, чтобы спасти жизнь.С Пашей они познакомились в центре протезирования в Санкт-Петербурге. Потом произошла встреча с Николаем Руге, и теперь оба парня в Керчи.Николай Руге рассказывает, что в ближайшее время они повезут в зону СВО два автомобиля "Нива" с прицепом: один под Антоновский мост морской пехоте, второй под Бахмут. Говорит, что штурмовикам нужны внедорожники для подвоза боеприпасов, эвакуации раненых. Также туда отправятся маскировочные сети, которых острая нехватка. А еще готовят автобус-баню. Но ждут печку, которую нужно установить в нем, и тогда смогут его закончить.Читайте также на РИА Новости КрымВ Крыму разработают программы комплексного оздоровления участников СВОИду и думаю о ходьбе: как парная ампутация изменила жизнь бойца СВОКак получить протезы участнику СВО: дорожная карта

керчь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

Анна Карпенко https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130717879_154:56:724:626_100x100_80_0_0_773be813c20c8449d1bbd4749d8c7610.jpg

Анна Карпенко https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130717879_154:56:724:626_100x100_80_0_0_773be813c20c8449d1bbd4749d8c7610.jpg

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Карпенко https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130717879_154:56:724:626_100x100_80_0_0_773be813c20c8449d1bbd4749d8c7610.jpg

керчь, крым, общество