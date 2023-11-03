https://crimea.ria.ru/20231103/v-kerchi-idet-stroitelstvo-reabilitatsionnogo-tsentra-dlya-boytsov-svo-1132554643.html
В Керчи идет строительство реабилитационного центра для бойцов СВО
В Керчи идет строительство реабилитационного центра для бойцов СВО - РИА Новости Крым, 03.11.2023
В Керчи идет строительство реабилитационного центра для бойцов СВО
Реабилитационный центр для бойцов СВО планируют построить в Керчи на территории бывшей школы в микрорайоне Маяк к маю следующего года. Но уже сейчас бывшие... РИА Новости Крым, 03.11.2023
2023-11-03T17:07
2023-11-03T17:07
2023-11-03T17:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Реабилитационный центр для бойцов СВО планируют построить в Керчи на территории бывшей школы в микрорайоне Маяк к маю следующего года. Но уже сейчас бывшие участники боевых действий проходят здесь реабилитацию абсолютно бесплатно. Какую помощь получают бойцы, РИА Новости Крым рассказал основатель центра, директор благотворительного фонда Николай Руге."Школа останется школой"В реабилитационном центре хотят научить ребят жить самостоятельно через обучение новым профессиям. Возможно, человек стал бы слесарем, но никогда этим не занимался. А, может, он пекарь, краснодеревщик или политик. Всему этому научат здесь.Также в центре обустроят тренажерный зал с видом на море. Для колясочников оборудуют в нем специальный лифт.Во дворе уже появился фонтан в виде водопада. Это зона для релаксации, для встреч "семьи" – так здесь называют всех, кто приехал на реабилитацию, и кто помогает им в этом, кто добровольно восстанавливает заброшенное здание бывшей школы для благой цели.Фонтан сделан своими руками женщинами, которые специально приезжают сюда помочь из других городов нашей страны. Бывшая ученица школы, в здании которой строится центр, тоже пришла предложить свою помощь и теперь готовит бойцам и волонтерам еду. Волонтеры сами собрали кровати, на которых отдыхают в одном из помещений: изначально приходилось спать на полу."Не дай бог, рецидив"Николай Руге – родом из Рязани. С самого начала специальной военной операции его фонд помогает фронту. Они ездили к ребятам, которые находится на реабилитации в Москве, Санкт-Петербурге. Помогали решать их проблемы с проживанием, питанием, передвижением. Но однажды поняли, что этого недостаточно.Николай работает водителем и как-то делал в один из храмов Керчи доставку. Разговорился с батюшкой, рассказал ему о своей идее. Тот ему и посоветовал обратить внимание на заброшенное здание школы в микрорайоне Маяк. Осмотрев его, Николай пошел с предложением в администрацию города. По его словам, мэр сразу же поддержал идею, и буквально за месяц были готовы документы.В феврале 2023 года была произведена закладка камня – капсулы времени, капсулы мира. А в мае приехала первая группа волонтеров."Я просто Россию люблю"Здесь уже находятся на реабилитации бывшие участники военных действий, которые начали осваивать строительные профессии. Они пробуют, могут ли штукатурить, заливать бетон, работать с доской. Также участвуют в различных мероприятиях, в том числе с детьми из патриотических организаций.Павлу из Казахстана 44 года. Он рассказывает, что пошел добровольцем воевать за Россию. За плечами только срочная служба много лет назад. На СВО попал в артиллерию. На Бахмутском направлении получил ранение, в результате чего потерял часть ноги.В реабилитационном центре он обрел новую семью в лице тех, кто помогает, и нашел нового друга, такого же бойца, как он, Сергея из Новокузнецка.Воевал на Артемовском направлении, где был ранен в ногу осколком вражеского снаряда. Когда попал к врачам, счет шел на секунды. Ногу пришлось ампутировать, чтобы спасти жизнь.С Пашей они познакомились в центре протезирования в Санкт-Петербурге. Потом произошла встреча с Николаем Руге, и теперь оба парня в Керчи.Николай Руге рассказывает, что в ближайшее время они повезут в зону СВО два автомобиля "Нива" с прицепом: один под Антоновский мост морской пехоте, второй под Бахмут. Говорит, что штурмовикам нужны внедорожники для подвоза боеприпасов, эвакуации раненых. Также туда отправятся маскировочные сети, которых острая нехватка. А еще готовят автобус-баню. Но ждут печку, которую нужно установить в нем, и тогда смогут его закончить.Читайте также на РИА Новости КрымВ Крыму разработают программы комплексного оздоровления участников СВОИду и думаю о ходьбе: как парная ампутация изменила жизнь бойца СВОКак получить протезы участнику СВО: дорожная карта
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Анна Карпенко
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130717879_154:56:724:626_100x100_80_0_0_773be813c20c8449d1bbd4749d8c7610.jpg
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Анна Карпенко
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130717879_154:56:724:626_100x100_80_0_0_773be813c20c8449d1bbd4749d8c7610.jpg
керчь, крым, общество
В Керчи идет строительство реабилитационного центра для бойцов СВО
Реабилитационный центр для бойцов СВО на 300 человек строят в задании старой школы Керчи
17:07 03.11.2023 (обновлено: 17:47 03.11.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Реабилитационный центр для бойцов СВО планируют построить в Керчи на территории бывшей школы в микрорайоне Маяк к маю следующего года. Но уже сейчас бывшие участники боевых действий проходят здесь реабилитацию абсолютно бесплатно. Какую помощь получают бойцы, РИА Новости Крым рассказал основатель центра, директор благотворительного фонда Николай Руге.
"Мы здесь принимаем людей со всей России. Человек должен понимать, для чего он едет сюда. Реабилитация заключается в том, чтобы человек захотел жить, что-то делать. Ты сам делаешь свою жизнь. Наша задача – подсказать, помочь. И тебя, готового жить в обществе, вернуть. Чтобы ты начал жить самостоятельно, не оглядываясь на государство. Ты и есть часть государства, часть общества", – рассказывает Николай Руге об основной идее.
"Школа останется школой"
В реабилитационном центре хотят научить ребят жить самостоятельно через обучение новым профессиям. Возможно, человек стал бы слесарем, но никогда этим не занимался. А, может, он пекарь, краснодеревщик или политик. Всему этому научат здесь.
"Школа останется школой. Это будет обучающий центр с классами. Где ребята изучают теорию специальности, а практику проходят в цехах, которые тоже будут на территории центра. Функционировать она будет с сентября по май. Одновременно планируем принимать до 300 человек", – объясняет директор фонда.
Также в центре обустроят тренажерный зал с видом на море. Для колясочников оборудуют в нем специальный лифт.
Во дворе уже появился фонтан в виде водопада. Это зона для релаксации, для встреч "семьи" – так здесь называют всех, кто приехал на реабилитацию, и кто помогает им в этом, кто добровольно восстанавливает заброшенное здание бывшей школы для благой цели.
Фонтан сделан своими руками женщинами, которые специально приезжают сюда помочь из других городов нашей страны. Бывшая ученица школы, в здании которой строится центр, тоже пришла предложить свою помощь и теперь готовит бойцам и волонтерам еду. Волонтеры сами собрали кровати, на которых отдыхают в одном из помещений: изначально приходилось спать на полу.
"Не дай бог, рецидив"
Николай Руге – родом из Рязани. С самого начала специальной военной операции его фонд помогает фронту. Они ездили к ребятам, которые находится на реабилитации в Москве, Санкт-Петербурге. Помогали решать их проблемы с проживанием, питанием, передвижением. Но однажды поняли, что этого недостаточно.
"Ребята получили увечья: кто-то не имеет руки, ноги. Они столкнулись с проблемами трудоустройства, социализации. Распадаются семьи. Ребята не находят себя в этой жизни. Не дай бог, суицид или рецидив. Мы поняли, что нужно создавать обучающий реабилитационный центр", – рассказал директор фонда.
Николай работает водителем и как-то делал в один из храмов Керчи доставку. Разговорился с батюшкой, рассказал ему о своей идее. Тот ему и посоветовал обратить внимание на заброшенное здание школы в микрорайоне Маяк. Осмотрев его, Николай пошел с предложением в администрацию города. По его словам, мэр сразу же поддержал идею, и буквально за месяц были готовы документы.
"К нам обратился благотворительный фонд. Было принято решение передать здание безвозмездно организации, которая делает доброе нужное дело сегодня, когда бойцы защищают нашу родину, нашу жизнь и получают серьезные ранения. Уже проделана большая работа. Мы понимаем, насколько сложно работать с тем, что почти не поддается восстановлению. Это дорогого стоит. Это работа в том числе и на победу", – рассказал глава администрации Керчи Святослав Брусаков.
В феврале 2023 года была произведена закладка камня – капсулы времени, капсулы мира. А в мае приехала первая группа волонтеров.
"Я просто Россию люблю"
Здесь уже находятся на реабилитации бывшие участники военных действий, которые начали осваивать строительные профессии. Они пробуют, могут ли штукатурить, заливать бетон, работать с доской. Также участвуют в различных мероприятиях, в том числе с детьми из патриотических организаций.
Павлу из Казахстана 44 года. Он рассказывает, что пошел добровольцем воевать за Россию. За плечами только срочная служба много лет назад. На СВО попал в артиллерию. На Бахмутском направлении получил ранение, в результате чего потерял часть ноги.
"Я просто Россию люблю. Надеялся, что мы придем, быстро победим. С семьей расстались – они остались в Казахстане. Назад я уже не могу вернуться. Снова пойду воевать", – поделился Павел.
В реабилитационном центре он обрел новую семью в лице тех, кто помогает, и нашел нового друга, такого же бойца, как он, Сергея из Новокузнецка.
"Президент объявил о частичной мобилизации. Дня два-три я не мог отпустить эту мысль. Предложил друзьям поддержать своих товарищей, которые уходят туда. Через пару недель мы пошли на фронт", – рассказывает свою историю 30-летний десантник Сергей, который тоже приехал участвовать в строительстве реабилитационного центра.
Воевал на Артемовском направлении, где был ранен в ногу осколком вражеского снаряда. Когда попал к врачам, счет шел на секунды. Ногу пришлось ампутировать, чтобы спасти жизнь.
С Пашей они познакомились в центре протезирования в Санкт-Петербурге. Потом произошла встреча с Николаем Руге, и теперь оба парня в Керчи.
"Я разведен, но у меня двое сыновей. И судьба связала меня с этой семьей. Они меня и мотивируют. Обратно я не смогу вернуться: с протезом опасно находиться в зоне боевых действий", – признается Сергей. Однако он все же поедет "за ленточку" с гуманитарной миссией.
Николай Руге рассказывает, что в ближайшее время они повезут в зону СВО два автомобиля "Нива" с прицепом: один под Антоновский мост морской пехоте, второй под Бахмут. Говорит, что штурмовикам нужны внедорожники для подвоза боеприпасов, эвакуации раненых. Также туда отправятся маскировочные сети, которых острая нехватка. А еще готовят автобус-баню. Но ждут печку, которую нужно установить в нем, и тогда смогут его закончить.
"У нас есть обратная связь с воинами. Они нам говорят, что им нужно. Сейчас зима: очень востребованы термокостюмы. Помочь может каждый. И с гуманитарной помощью, и с реабилитационным центром", – рассказал директор благотворительного фонда.
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