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25 человек выжили после крушения самолета в Казахстане - РИА Новости Крым, 25.12.2024
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25 человек выжили после крушения самолета в Казахстане
25 человек выжили после крушения самолета в Казахстане - РИА Новости Крым, 25.12.2024
25 человек выжили после крушения самолета в Казахстане
После крушения пассажирского самолета Баку – Грозный в казахстанском аэропорту "Актау" предварительно выжили 25 человек. Об этом сообщили в МЧС Казахстана. РИА Новости Крым, 25.12.2024
2024-12-25T11:03
2024-12-25T12:08
крушение самолета в казахстане
казахстан
происшествия
новости
авиакатастрофа
самолет
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. После крушения пассажирского самолета Баку – Грозный в казахстанском аэропорту "Актау" предварительно выжили 25 человек. Об этом сообщили в МЧС Казахстана.На месте происшествия задействованы 150 личного состава, 45 единиц техники. Списки пассажиров уточняются, добавили в ведомстве.Ранее, сообщалось о шести выживших.Пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines разбился в Акату на западе Казахстана утром в среду. Борт следовал из Баку в Грозный.По информации Минтранса Казахстана, на борту находились 67 человек, включая членов экипажа. По предварительной версии, причиной крушения могло стать столкновение самолета со стаей птиц.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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4.7
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крушение самолета в казахстане, казахстан, происшествия, новости , авиакатастрофа, самолет
25 человек выжили после крушения самолета в Казахстане

После крушения самолета в Казахстане в больницу доставили 22 человека – МЧС

11:03 25.12.2024 (обновлено: 12:08 25.12.2024)
 
© tengrinews.kzМесто крушения самолета в Казахстане
Место крушения самолета в Казахстане
© tengrinews.kz
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. После крушения пассажирского самолета Баку – Грозный в казахстанском аэропорту "Актау" предварительно выжили 25 человек. Об этом сообщили в МЧС Казахстана.

"По пострадавшим информация уточняется. Предварительно имеются 25 выживших, из них 22 человека доставлены в больницу", – говорится в сообщении.

На месте происшествия задействованы 150 личного состава, 45 единиц техники. Списки пассажиров уточняются, добавили в ведомстве.
Ранее, сообщалось о шести выживших.
Пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines разбился в Акату на западе Казахстана утром в среду. Борт следовал из Баку в Грозный.
По информации Минтранса Казахстана, на борту находились 67 человек, включая членов экипажа. По предварительной версии, причиной крушения могло стать столкновение самолета со стаей птиц.
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Крушение самолета в КазахстанеКазахстанПроисшествияНовостиАвиакатастрофаСамолет
 
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