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25 человек выжили после крушения самолета в Казахстане

25 человек выжили после крушения самолета в Казахстане - РИА Новости Крым, 25.12.2024

25 человек выжили после крушения самолета в Казахстане

После крушения пассажирского самолета Баку – Грозный в казахстанском аэропорту "Актау" предварительно выжили 25 человек. Об этом сообщили в МЧС Казахстана. РИА Новости Крым, 25.12.2024

2024-12-25T11:03

2024-12-25T11:03

2024-12-25T12:08

крушение самолета в казахстане

казахстан

происшествия

новости

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самолет

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. После крушения пассажирского самолета Баку – Грозный в казахстанском аэропорту "Актау" предварительно выжили 25 человек. Об этом сообщили в МЧС Казахстана.На месте происшествия задействованы 150 личного состава, 45 единиц техники. Списки пассажиров уточняются, добавили в ведомстве.Ранее, сообщалось о шести выживших.Пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines разбился в Акату на западе Казахстана утром в среду. Борт следовал из Баку в Грозный.По информации Минтранса Казахстана, на борту находились 67 человек, включая членов экипажа. По предварительной версии, причиной крушения могло стать столкновение самолета со стаей птиц.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

казахстан

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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