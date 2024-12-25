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Шесть человек выжили при падении самолета в Казахстане – СМИ - РИА Новости Крым, 25.12.2024
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Шесть человек выжили при падении самолета в Казахстане – СМИ
Шесть человек выжили при падении самолета в Казахстане – СМИ - РИА Новости Крым, 25.12.2024
Шесть человек выжили при падении самолета в Казахстане – СМИ
При крушении пассажирского самолета Баку – Грозный в Актау выжили шесть человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения Казахстана Акмарал... РИА Новости Крым, 25.12.2024
2024-12-25T10:29
2024-12-25T14:10
казахстан
крушение самолета в казахстане
новости
авиакатастрофа
самолет
грозный
баку
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. При крушении пассажирского самолета Баку – Грозный в Актау выжили шесть человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарову.Пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines разбился в Актау на западе Казахстана. Борт следовал из Баку в Грозный.В то же время, как пишет Sputnik Казахстан, в Мангистаускую областную больницу доставлено 14 пострадавших, все в тяжелом состоянии.По информации Минтранса Казахстана, на борту находились 67 человек, включая членов экипажа.Сотрудники МЧС полностью ликвидировали пожар на месте катастрофы. По предварительной версии, причиной крушения могло стать столкновение самолета со стаей птиц.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.
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казахстан, крушение самолета в казахстане, новости, авиакатастрофа, самолет, грозный, баку
Шесть человек выжили при падении самолета в Казахстане – СМИ

При падении пассажирского самолета в Казахстане выжили шесть человек – РИА Новости

10:29 25.12.2024 (обновлено: 14:10 25.12.2024)
 
© ДЧСМесто крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау
© ДЧС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. При крушении пассажирского самолета Баку – Грозный в Актау выжили шесть человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарову.
Пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines разбился в Актау на западе Казахстана. Борт следовал из Баку в Грозный.
"Туда вылетел самолет. 14 бригад скорой помощи выехали. Пока известно о шести выживших, они в крайне тяжелом состоянии", – цитирует министра агентство.
В то же время, как пишет Sputnik Казахстан, в Мангистаускую областную больницу доставлено 14 пострадавших, все в тяжелом состоянии.
По информации Минтранса Казахстана, на борту находились 67 человек, включая членов экипажа.
Сотрудники МЧС полностью ликвидировали пожар на месте катастрофы. По предварительной версии, причиной крушения могло стать столкновение самолета со стаей птиц.
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КазахстанКрушение самолета в КазахстанеНовостиАвиакатастрофаСамолетГрозныйБаку
 
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