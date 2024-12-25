https://crimea.ria.ru/20241225/kak-uborku-mazuta-v-chernom-more-i-na-beregu-sdelat-effektivnee--mnenie-1142915531.html
Как уборку мазута в Черном море и на берегу сделать эффективнее – мнение
Как уборку мазута в Черном море и на берегу сделать эффективнее – мнение - РИА Новости Крым, 26.12.2024
Как уборку мазута в Черном море и на берегу сделать эффективнее – мнение
Мазут можно собирать как в море, так и на берегу уже сразу таким образом, чтобы получались топливные брикеты, готовые к использованию. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 26.12.2024
2024-12-25T21:33
2024-12-25T21:33
2024-12-26T06:53
новости
константин работягов
разлив мазута
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив нефтепродуктов
танкер
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
керченский пролив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Мазут можно собирать как в море, так и на берегу уже сразу таким образом, чтобы получались топливные брикеты, готовые к использованию. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил доцент кафедры общей химии Института биохимических технологий, экологии и фармации КФУ Константин Работягов.По его словам, несмотря на то, что мазут – продукт первичной переработки нефти, из которой удалили все, что необходимо для промышленности, в нем остается много полезных веществ. В частности, моторные и смазочные вещества и нафталин. Но главное в том, что мазут идеален как топливо.При этом мазут очень разнороден по своим свойствам, и единственный критерий, по которому его договорились классифицировать, – вязкость, и чем она ниже, тем мазут предпочтительнее как топливо, добавил ученый."Самые жидкие используют в качестве флотского топлива. Чуть погуще, наподобие того, что перевозили танкеры, – это топливо для электростанций и теплоэлектроцентралей. А совсем густой, который не течет вообще, – это уже мартеновский мазут", – рассказал Работягов.Однако, когда мазут попадает в окружающую среду, в частности в воду, то получается обратная зависимость, говорит эксперт: "То есть, чем мазут гуще, тем выше его теплотворная способность, и он ценнее".Таким образом сегодня и в акватории, и на побережье Черного моря после аварии танкеров находится очень ценное топливо, резюмировал эксперт. И собирать его можно, используя уже накопленный опыт в других странах, которые часто сталкиваются с такой проблемой, считает Работягов."Например, Мексиканский залив, где такие выбросы происходят раз в несколько дней, и они уже приспособились, а кто-то на этом даже неплохо зарабатывает. Отходы сельскохозяйственного производства в виде шелухи обмолота злаковых являются замечательным наполнителем: присыпали злаками – получилась субстанция, которой можно отапливать, например, в сельской местности. Опилки тоже помогают собрать мазут, но только с поверхности суши", – поделился Работягов.Более современный способ сбора мазута при его разливе в море и выбросе на сушу использует один из ближайших соседей России – Казахстан, добавил он."История разливов нефти на Каспии уже столетняя, и там это дело поставлено. У них для сбора с поверхности земли выпускаются готовые своего рода "одеяла" или "маты". Размотали, потоптались, оно все впитало – сворачивают, и получается готовый топливный брикет. Такие "одеяла" можно и на песке разматывать. То есть опыт отработан очень большой. Вопрос централизованных закупок", – поделился мнением Работягов.Он также подчеркнул важность того что кое-где в море после ЧП установили боновые заграждения, поскольку они тоже помогут своевременно собрать мазут с поверхности воды. Правда, делать это нужно, пока нет штормов, заметил ученый.Накануне председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело из-за непринятия мер по ликвидации загрязнения побережья Кубани после утечки мазута с затонувших танкеров.15 декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Произошла утечка нефтепродуктов. В Анапе и в Керчи введен режим ЧС. Работы по устранению последствий катастрофы продолжаются. Президент РФ Владимир Путин назвал случившееся экологической бедой.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда можно купаться в Черном море после крушения танкеров с мазутом Режим ЧС введен на Кубани из-за разлива нефтепродуктов в море Танкеры "Волгонефть" работали с нарушениями и без лицензии – Минтранс Бастрыкин поручил возбудить дело из-за плохой уборки мазута в Анапе
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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новости, константин работягов, разлив мазута, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, танкер, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, керченский пролив
Как уборку мазута в Черном море и на берегу сделать эффективнее – мнение
Уборка мазута на побережье может стать эффективной и выгодой – мнение
21:33 25.12.2024 (обновлено: 06:53 26.12.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым.
Мазут можно собирать как в море, так и на берегу уже сразу таким образом, чтобы получались топливные брикеты, готовые к использованию. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявил доцент кафедры общей химии Института биохимических технологий, экологии и фармации КФУ Константин Работягов.
По его словам, несмотря на то, что мазут – продукт первичной переработки нефти, из которой удалили все, что необходимо для промышленности, в нем остается много полезных веществ. В частности, моторные и смазочные вещества и нафталин. Но главное в том, что мазут идеален как топливо.
"Он в 4-10 раз превосходит все остальные виды топлива по теплотворной способности", – уточнил Работягов.
При этом мазут очень разнороден по своим свойствам, и единственный критерий, по которому его договорились классифицировать, – вязкость, и чем она ниже, тем мазут предпочтительнее как топливо, добавил ученый.
"Самые жидкие используют в качестве флотского топлива. Чуть погуще, наподобие того, что перевозили танкеры, – это топливо для электростанций и теплоэлектроцентралей. А совсем густой, который не течет вообще, – это уже мартеновский мазут", – рассказал Работягов.
Однако, когда мазут попадает в окружающую среду, в частности в воду, то получается обратная зависимость, говорит эксперт: "То есть, чем мазут гуще, тем выше его теплотворная способность, и он ценнее".
Таким образом сегодня и в акватории, и на побережье Черного моря после аварии танкеров находится очень ценное топливо, резюмировал эксперт. И собирать его можно, используя уже накопленный опыт в других странах, которые часто сталкиваются с такой проблемой, считает Работягов.
"Например, Мексиканский залив, где такие выбросы происходят раз в несколько дней, и они уже приспособились, а кто-то на этом даже неплохо зарабатывает. Отходы сельскохозяйственного производства в виде шелухи обмолота злаковых являются замечательным наполнителем: присыпали злаками – получилась субстанция, которой можно отапливать, например, в сельской местности. Опилки тоже помогают собрать мазут, но только с поверхности суши", – поделился Работягов.
Более современный способ сбора мазута при его разливе в море и выбросе на сушу использует один из ближайших соседей России – Казахстан, добавил он.
"История разливов нефти на Каспии уже столетняя, и там это дело поставлено. У них для сбора с поверхности земли выпускаются готовые своего рода "одеяла" или "маты". Размотали, потоптались, оно все впитало – сворачивают, и получается готовый топливный брикет. Такие "одеяла" можно и на песке разматывать. То есть опыт отработан очень большой. Вопрос централизованных закупок", – поделился мнением Работягов.
Он также подчеркнул важность того что кое-где в море после ЧП установили боновые заграждения, поскольку они тоже помогут своевременно собрать мазут с поверхности воды. Правда, делать это нужно, пока нет штормов, заметил ученый.
"Эта "клякса", которая не может разбежаться во все стороны, пока шторма нет, идеальная для сбора. Ее посыпают обычным активированным углем, и она превращается в субстанцию вроде пригоревшей корочки на хлебе, даже хрустит. И ее можно лопатой собирать и складывать. Только уже не в мешки, а прямо в ящики. То есть это уже брикеты, готовые к дальнейшему употреблению", – сказал он.
Накануне председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело
из-за непринятия мер по ликвидации загрязнения побережья Кубани после утечки мазута с затонувших танкеров.
15 декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры
"Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Произошла утечка нефтепродуктов. В Анапе
и в Керчи
введен режим ЧС. Работы по устранению последствий катастрофы продолжаются. Президент РФ Владимир Путин назвал случившееся экологической бедой.
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