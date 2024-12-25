https://crimea.ria.ru/20241225/kak-uborku-mazuta-v-chernom-more-i-na-beregu-sdelat-effektivnee--mnenie-1142915531.html

Как уборку мазута в Черном море и на берегу сделать эффективнее – мнение

Как уборку мазута в Черном море и на берегу сделать эффективнее – мнение - РИА Новости Крым, 26.12.2024

Как уборку мазута в Черном море и на берегу сделать эффективнее – мнение

Мазут можно собирать как в море, так и на берегу уже сразу таким образом, чтобы получались топливные брикеты, готовые к использованию. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 26.12.2024

2024-12-25T21:33

2024-12-25T21:33

2024-12-26T06:53

новости

константин работягов

разлив мазута

разлив нефтепродуктов в черном море

разлив нефтепродуктов

танкер

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

керченский пролив

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Мазут можно собирать как в море, так и на берегу уже сразу таким образом, чтобы получались топливные брикеты, готовые к использованию. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил доцент кафедры общей химии Института биохимических технологий, экологии и фармации КФУ Константин Работягов.По его словам, несмотря на то, что мазут – продукт первичной переработки нефти, из которой удалили все, что необходимо для промышленности, в нем остается много полезных веществ. В частности, моторные и смазочные вещества и нафталин. Но главное в том, что мазут идеален как топливо.При этом мазут очень разнороден по своим свойствам, и единственный критерий, по которому его договорились классифицировать, – вязкость, и чем она ниже, тем мазут предпочтительнее как топливо, добавил ученый."Самые жидкие используют в качестве флотского топлива. Чуть погуще, наподобие того, что перевозили танкеры, – это топливо для электростанций и теплоэлектроцентралей. А совсем густой, который не течет вообще, – это уже мартеновский мазут", – рассказал Работягов.Однако, когда мазут попадает в окружающую среду, в частности в воду, то получается обратная зависимость, говорит эксперт: "То есть, чем мазут гуще, тем выше его теплотворная способность, и он ценнее".Таким образом сегодня и в акватории, и на побережье Черного моря после аварии танкеров находится очень ценное топливо, резюмировал эксперт. И собирать его можно, используя уже накопленный опыт в других странах, которые часто сталкиваются с такой проблемой, считает Работягов."Например, Мексиканский залив, где такие выбросы происходят раз в несколько дней, и они уже приспособились, а кто-то на этом даже неплохо зарабатывает. Отходы сельскохозяйственного производства в виде шелухи обмолота злаковых являются замечательным наполнителем: присыпали злаками – получилась субстанция, которой можно отапливать, например, в сельской местности. Опилки тоже помогают собрать мазут, но только с поверхности суши", – поделился Работягов.Более современный способ сбора мазута при его разливе в море и выбросе на сушу использует один из ближайших соседей России – Казахстан, добавил он."История разливов нефти на Каспии уже столетняя, и там это дело поставлено. У них для сбора с поверхности земли выпускаются готовые своего рода "одеяла" или "маты". Размотали, потоптались, оно все впитало – сворачивают, и получается готовый топливный брикет. Такие "одеяла" можно и на песке разматывать. То есть опыт отработан очень большой. Вопрос централизованных закупок", – поделился мнением Работягов.Он также подчеркнул важность того что кое-где в море после ЧП установили боновые заграждения, поскольку они тоже помогут своевременно собрать мазут с поверхности воды. Правда, делать это нужно, пока нет штормов, заметил ученый.Накануне председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело из-за непринятия мер по ликвидации загрязнения побережья Кубани после утечки мазута с затонувших танкеров.15 декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Произошла утечка нефтепродуктов. В Анапе и в Керчи введен режим ЧС. Работы по устранению последствий катастрофы продолжаются. Президент РФ Владимир Путин назвал случившееся экологической бедой.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда можно купаться в Черном море после крушения танкеров с мазутом Режим ЧС введен на Кубани из-за разлива нефтепродуктов в море Танкеры "Волгонефть" работали с нарушениями и без лицензии – Минтранс Бастрыкин поручил возбудить дело из-за плохой уборки мазута в Анапе

керченский пролив

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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