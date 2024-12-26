https://crimea.ria.ru/20241226/novosti-spetsoperatsii-vsu-poteryali-za-sutki-esche-bolee-1500-boevikov-1142939407.html
Новости спецоперации: ВСУ потеряли за сутки еще более 1500 боевиков
Новости спецоперации: ВСУ потеряли за сутки еще более 1500 боевиков - РИА Новости Крым, 26.12.2024
Новости спецоперации: ВСУ потеряли за сутки еще более 1500 боевиков
Российские военные уничтожили еще более 1500 украинских боевиков на всех направлениях фронта, а также разбили вражескую технику и вооружения, в том числе... РИА Новости Крым, 26.12.2024
2024-12-26T13:42
2024-12-26T13:42
2024-12-26T13:42
министерство обороны рф
новости сво
новые регионы россии
харьковская область
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили еще более 1500 украинских боевиков на всех направлениях фронта, а также разбили вражескую технику и вооружения, в том числе западного производства. Об этом сообщает в четверг Минобороны России.Подразделениями группировки войск "Север" отразили контратаку, уничтожили более 30 боевиков ВСУ, два автомобиля, гаубицу Д-30, три станции радиоэлектронной борьбы.Группировка "Запад" улучшила тактическое положение, отразила пять контратак вооруженных формирований ВСУ, уничтожила до 530 врежеских солдат, бронетранспортер, девять автомобилей, орудие Д-20, три самоходных артустановки "Гвоздика", две гаубицы Д-30, британское орудие L-119, американские гаубицу М114, орудие М101 и два орудия М119. Также уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы "Захист" и "Квертус".Подразделения "Центра" улучшили положение по переднему краю, отразили 11 контратак. Противник потерял почти 500 человек, две американские боевые бронированные машины HMMWV и канадскую Senator, шесть пикапов, орудие Д-20 и гаубицу Д-30.Подразделения группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, отразили контратаку, ликвидировали до 160 боевиков, самоходную артустановку "Акация", орудие Д-20, американскую гаубицу М119, два полевых склада с боеприпасами.Бойцы "Днепра" уничтожили свыше 60 военнослужащих ВСУ, автомобиль и две станции радиоэлектронной борьбы."Южная" группировка разбила до 230 украинских солдат, автомобиль, гаубицу Д-30 ,орудие М119 и, как сообщалось, освободила населенный пункт Гигант Донецкой Народной Республики.Ударами российской авиации, беспилотников, ракетными войсками и артиллерией поражены вражеские военные аэродромы, склады боеприпасов, пункты управления БПЛА, скоплениям живой силы и военной техники противника в 143 районах. Средства ПВО сбили 11 американских реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 56 беспилотников самолетного типа.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 650 самолетов, 283 вертолета, 38595 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 19972 танка и других боевых бронированных машин, 1504 боевые машины реактивных систем залпового огня, 20010 орудий полевой артиллерии и минометов, 29509 единиц специальной военной автомобильной техники.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные освободили Новый Труд в ДонбассеВСУ потеряли еще 230 боевиков и два танка в Курской областиАрмия России разгромила аэродромы и склады боеприпасов ВСУ
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министерство обороны рф, инфографика, новости сво, новые регионы россии, харьковская область, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Новости спецоперации: ВСУ потеряли за сутки еще более 1500 боевиков
ВСУ потеряли за сутки еще более 1500 боевиков и десятки единиц вооружения
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили еще более 1500 украинских боевиков на всех направлениях фронта, а также разбили вражескую технику и вооружения, в том числе западного производства. Об этом сообщает в четверг Минобороны России.
Подразделениями группировки войск "Север" отразили контратаку, уничтожили более 30 боевиков ВСУ, два автомобиля, гаубицу Д-30, три станции радиоэлектронной борьбы.
Группировка "Запад" улучшила тактическое положение, отразила пять контратак вооруженных формирований ВСУ, уничтожила до 530 врежеских солдат, бронетранспортер, девять автомобилей, орудие Д-20, три самоходных артустановки "Гвоздика", две гаубицы Д-30, британское орудие L-119, американские гаубицу М114, орудие М101 и два орудия М119. Также уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы "Захист" и "Квертус".
Подразделения "Центра" улучшили положение по переднему краю, отразили 11 контратак. Противник потерял почти 500 человек, две американские боевые бронированные машины HMMWV и канадскую Senator, шесть пикапов, орудие Д-20 и гаубицу Д-30.
Подразделения группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, отразили контратаку, ликвидировали до 160 боевиков, самоходную артустановку "Акация", орудие Д-20, американскую гаубицу М119, два полевых склада с боеприпасами.
Бойцы "Днепра" уничтожили свыше 60 военнослужащих ВСУ, автомобиль и две станции радиоэлектронной борьбы.
"Южная" группировка
разбила до 230 украинских солдат, автомобиль, гаубицу Д-30 ,орудие М119 и, как сообщалось, освободила населенный пункт Гигант
Донецкой Народной Республики.
Ударами российской авиации, беспилотников, ракетными войсками и артиллерией поражены вражеские военные аэродромы, склады боеприпасов, пункты управления БПЛА, скоплениям живой силы и военной техники противника в 143 районах. Средства ПВО сбили 11 американских реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 56 беспилотников самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 650 самолетов, 283 вертолета, 38595 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 19972 танка и других боевых бронированных машин, 1504 боевые машины реактивных систем залпового огня, 20010 орудий полевой артиллерии и минометов, 29509 единиц специальной военной автомобильной техники.
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