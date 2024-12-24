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Армия России разгромила аэродромы и склады боеприпасов ВСУ - РИА Новости Крым, 24.12.2024
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Армия России разгромила аэродромы и склады боеприпасов ВСУ
Армия России разгромила аэродромы и склады боеприпасов ВСУ - РИА Новости Крым, 24.12.2024
Армия России разгромила аэродромы и склады боеприпасов ВСУ
Российские войска поразили военные аэродромы и склады боеприпасов ВСУ, а также живую силу противника в 146 районах. Об этом сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 24.12.2024
2024-12-24T13:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Российские войска поразили военные аэродромы и склады боеприпасов ВСУ, а также живую силу противника в 146 районах. Об этом сообщает Минобороны России.Кроме того, поражены скопления живой силы и военной техники противника в 146 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре американских реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 65 вражеских беспилотников самолетного типа.Серия взрывов прогремела в Киеве и ряде областей Украины утром во вторник, повреждения получили объекты инфраструктуры. Назначенный Киевом глава Запорожской областной администрации Иван Федоров сообщил, что в течение суток в регионе прозвучали 200 взрывов. В Киеве утром во вторник воздушная тревога объявлялась дважды. Аналогичный сигнал звучал и в Николаевской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Потери ВСУ за сутки: еще 1,5 тысячи боевиков разбиты на всех фронтах ВС РФ освободили еще два населенных пункта в Харьковской области и ДНРГорят "Леопарды" и "Крабы": ВСУ за сутки потеряли еще более 1500 боевиков
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РИА Новости Крым
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россия, украина, новости сво, потери всу , министерство обороны рф
Армия России разгромила аэродромы и склады боеприпасов ВСУ

Минобороны: армия РФ нанесла удары по военным аэродромам и складам боеприпасов противника

13:40 24.12.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Российские войска поразили военные аэродромы и склады боеприпасов ВСУ, а также живую силу противника в 146 районах. Об этом сообщает Минобороны России.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов и беспилотных летательных аппаратов", - сказано в сводке российского оборонного ведомства.

Кроме того, поражены скопления живой силы и военной техники противника в 146 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре американских реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 65 вражеских беспилотников самолетного типа.
Серия взрывов прогремела в Киеве и ряде областей Украины утром во вторник, повреждения получили объекты инфраструктуры. Назначенный Киевом глава Запорожской областной администрации Иван Федоров сообщил, что в течение суток в регионе прозвучали 200 взрывов. В Киеве утром во вторник воздушная тревога объявлялась дважды. Аналогичный сигнал звучал и в Николаевской области.
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РоссияУкраинаНовости СВОПотери ВСУМинистерство обороны РФ
 
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