https://crimea.ria.ru/20241224/armiya-rossii-razgromila-aerodromy-i-sklady-boepripasov-vsu-1142878637.html

Армия России разгромила аэродромы и склады боеприпасов ВСУ

Армия России разгромила аэродромы и склады боеприпасов ВСУ - РИА Новости Крым, 24.12.2024

Армия России разгромила аэродромы и склады боеприпасов ВСУ

Российские войска поразили военные аэродромы и склады боеприпасов ВСУ, а также живую силу противника в 146 районах. Об этом сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 24.12.2024

2024-12-24T13:40

2024-12-24T13:40

2024-12-24T13:40

россия

украина

новости сво

потери всу

министерство обороны рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/15/1131563517_0:132:1280:852_1920x0_80_0_0_c8168ef5272cc656dcb95dca05689b98.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Российские войска поразили военные аэродромы и склады боеприпасов ВСУ, а также живую силу противника в 146 районах. Об этом сообщает Минобороны России.Кроме того, поражены скопления живой силы и военной техники противника в 146 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре американских реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 65 вражеских беспилотников самолетного типа.Серия взрывов прогремела в Киеве и ряде областей Украины утром во вторник, повреждения получили объекты инфраструктуры. Назначенный Киевом глава Запорожской областной администрации Иван Федоров сообщил, что в течение суток в регионе прозвучали 200 взрывов. В Киеве утром во вторник воздушная тревога объявлялась дважды. Аналогичный сигнал звучал и в Николаевской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Потери ВСУ за сутки: еще 1,5 тысячи боевиков разбиты на всех фронтах ВС РФ освободили еще два населенных пункта в Харьковской области и ДНРГорят "Леопарды" и "Крабы": ВСУ за сутки потеряли еще более 1500 боевиков

россия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, украина, новости сво, потери всу , министерство обороны рф