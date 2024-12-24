https://crimea.ria.ru/20241224/krym-do-kontsa-goda-zhdet-shestimillionnogo-turista-1142884480.html
Крым до конца года ждет шестимиллионного туриста
Крым до конца года ждет шестимиллионного туриста - РИА Новости Крым, 24.12.2024
Крым до конца года ждет шестимиллионного туриста
Шестимиллионного туриста ожидают встретить в Крыму до конца года на фоне большого числа бронирований зимнего отдыха в отелях республики. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 24.12.2024
2024-12-24T18:56
2024-12-24T18:56
2024-12-24T18:56
радио "спутник в крыму"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Шестимиллионного туриста ожидают встретить в Крыму до конца года на фоне большого числа бронирований зимнего отдыха в отелях республики. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель Комитета Госсовета республики по курортам и туризму Роман Тихончук.По его данным, сейчас число броней в отелях на территории республики в три раза выше, чем в предновогодний период 2023 года. При этом многие отели с развитой инфраструктурой поставили новогоднее бронирование "на стоп" уже в ноябре."Это говорит о том, что планка в 10 млн, которую мы хотим преодолеть в ближайшие годы - это реально даже без авиасообщения", – считает глава профильного комитета.По его словам, в первую очередь рост турпотока связан с лояльной ценовой политикой, которой в этом году придерживаются отельеры. Кроме того, новогодний Крым предлагает туристу большие возможности в плане экскурсий и тематических мероприятий.По состоянию на начало декабря в Крыму отдохнули 5,8 млн туристов, большинство гостей прибыли на автотранспорте через Крымский мост, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму создали карту чудес и календарь мероприятий на Новый годПоезда в Крым на Новый год - сколько билетов осталосьВ Крыму оценили доступность зимнего отдыха для туристов из регионов РФ
https://crimea.ria.ru/20241210/verte-v-chudesa-kak-sozdayut-volshebstvo-v-krymu-1142521786.html
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Крым до конца года ждет шестимиллионного туриста
Турпоток в Крым в этом году вырос на 20% – комитет по туризму