Рейтинг@Mail.ru
Крым до конца года ждет шестимиллионного туриста - РИА Новости Крым, 24.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20241224/krym-do-kontsa-goda-zhdet-shestimillionnogo-turista-1142884480.html
Крым до конца года ждет шестимиллионного туриста
Крым до конца года ждет шестимиллионного туриста - РИА Новости Крым, 24.12.2024
Крым до конца года ждет шестимиллионного туриста
Шестимиллионного туриста ожидают встретить в Крыму до конца года на фоне большого числа бронирований зимнего отдыха в отелях республики. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 24.12.2024
2024-12-24T18:56
2024-12-24T18:56
радио "спутник в крыму"
роман тихончук
туризм в крыму
крым
новости крыма
отдых в крыму
новый год в крыму
новый год 2025
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/03/1137817868_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_297773aa90d629472a2ec195d7ac1511.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Шестимиллионного туриста ожидают встретить в Крыму до конца года на фоне большого числа бронирований зимнего отдыха в отелях республики. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель Комитета Госсовета республики по курортам и туризму Роман Тихончук.По его данным, сейчас число броней в отелях на территории республики в три раза выше, чем в предновогодний период 2023 года. При этом многие отели с развитой инфраструктурой поставили новогоднее бронирование "на стоп" уже в ноябре."Это говорит о том, что планка в 10 млн, которую мы хотим преодолеть в ближайшие годы - это реально даже без авиасообщения", – считает глава профильного комитета.По его словам, в первую очередь рост турпотока связан с лояльной ценовой политикой, которой в этом году придерживаются отельеры. Кроме того, новогодний Крым предлагает туристу большие возможности в плане экскурсий и тематических мероприятий.По состоянию на начало декабря в Крыму отдохнули 5,8 млн туристов, большинство гостей прибыли на автотранспорте через Крымский мост, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму создали карту чудес и календарь мероприятий на Новый годПоезда в Крым на Новый год - сколько билетов осталосьВ Крыму оценили доступность зимнего отдыха для туристов из регионов РФ
https://crimea.ria.ru/20241210/verte-v-chudesa-kak-sozdayut-volshebstvo-v-krymu-1142521786.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/03/1137817868_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_35bd5752f9e02b9d5e8819c71c183719.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
роман тихончук, туризм в крыму, крым, новости крыма, отдых в крыму, новый год в крыму, новый год 2025
Крым до конца года ждет шестимиллионного туриста

Турпоток в Крым в этом году вырос на 20% – комитет по туризму

18:56 24.12.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПоезд на вокзале в Симферополе
Поезд на вокзале в Симферополе - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Шестимиллионного туриста ожидают встретить в Крыму до конца года на фоне большого числа бронирований зимнего отдыха в отелях республики. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель Комитета Госсовета республики по курортам и туризму Роман Тихончук.

"Несмотря на сложности с логистикой, к концу 2024 года в Крыму отдохнет около 6 млн человек – это более 20% роста относительного прошлого года. Люди едут, людям нравится, люди возвращаются", – сказал Тихончук.

По его данным, сейчас число броней в отелях на территории республики в три раза выше, чем в предновогодний период 2023 года. При этом многие отели с развитой инфраструктурой поставили новогоднее бронирование "на стоп" уже в ноябре.
"Это говорит о том, что планка в 10 млн, которую мы хотим преодолеть в ближайшие годы - это реально даже без авиасообщения", – считает глава профильного комитета.
По его словам, в первую очередь рост турпотока связан с лояльной ценовой политикой, которой в этом году придерживаются отельеры. Кроме того, новогодний Крым предлагает туристу большие возможности в плане экскурсий и тематических мероприятий.
По состоянию на начало декабря в Крыму отдохнули 5,8 млн туристов, большинство гостей прибыли на автотранспорте через Крымский мост, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму создали карту чудес и календарь мероприятий на Новый год
Поезда в Крым на Новый год - сколько билетов осталось
В Крыму оценили доступность зимнего отдыха для туристов из регионов РФ
Новогодние украшения - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
10 декабря, 13:15Эксклюзивы РИА Новости Крым
Верьте в чудеса: как создают волшебство в Крыму
 
Радио "Спутник в Крыму"Роман ТихончукТуризм в КрымуКрымНовости КрымаОтдых в КрымуНовый год в КрымуНовый год 2025
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Местами дожди и до +15 градусов: погода в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 25 декабря
23:16"Золотые пески" в Крыму и ответ Аксенова Зеленскому – главное за день
23:02Эксперт назвал главное условие начала переговоров по Украине
22:48В Севастополе возобновили движение паромов и катеров
22:30Россия не проходной двор: ГД примет 20 законов о мигрантах в 2025 году
22:03Под слоем песка на пляже в Анапе нашли мешки с замазученным грунтом
21:52Рейд в Севастополе закрыли
21:31Россия сотрудничает с Таджикистаном как с ближайшим союзником – Путин
21:07В Евпатории благоустроят сквер на месте взорвавшегося в 2008 году дома
20:50Страшная статистика: на дорогах Крыма за год погибли 186 человек
20:32В крымских вузах оценили введение "языкового" экзамена для иностранцев
20:07Для чего в ВСУ создали подразделение "боевых историков" – мнение
19:51Танкеры "Волгонефть" работали с нарушениями и без лицензии – Минтранс
19:31Когда можно купаться в Черном море после крушения танкеров с мазутом
19:11Первый $1 миллиард за счет замороженных активов России получили в Киеве
18:56Крым до конца года ждет шестимиллионного туриста
18:31Ялта в тренде: спрос на отдых на Новый год вырос на 23%
18:08Выездной сервис ВТБ стал доступен жителям Ялты и Керчи
17:52Украинский диверсант получил 22 года тюрьмы и колонии за теракты в Крыму
Лента новостейМолния