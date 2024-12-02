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Турпоток растет: в Крыму отдохнули более 5,8 миллиона туристов - РИА Новости Крым, 02.12.2024
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Турпоток растет: в Крыму отдохнули более 5,8 миллиона туристов
Турпоток растет: в Крыму отдохнули более 5,8 миллиона туристов - РИА Новости Крым, 02.12.2024
Турпоток растет: в Крыму отдохнули более 5,8 миллиона туристов
Более 5,8 млн туристов посетили Крым с начала этого года, большинство гостей прибыли на автотранспорте через Крымский мост. Об этом сообщил глава республики... РИА Новости Крым, 02.12.2024
2024-12-02T14:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости Крым. Более 5,8 млн туристов посетили Крым с начала этого года, большинство гостей прибыли на автотранспорте через Крымский мост. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.В ноябре гостиницы и санатории были загружены на 41%, что также выше показателей прошлого года. По оценкам туроператоров, Крым стал самым быстрорастущим направлением отдыха в России по отношению к прошлому году, проинформировал Аксенов.Как сообщалось, с 29 ноября по 1 декабря в московском парке "Зарядье" прошли Дни Республики Крым, где посетителям презентовали зимний отдых на полуострове.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму создали карту чудес и календарь мероприятий на Новый годВсе об отдыхе и зимних развлечениях: в Москве стартовали Дни КрымаПоезда в Крым на Новый год - сколько билетов осталось
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, туризм в крыму, внутренний туризм, сергей аксенов, санатории крыма
Турпоток растет: в Крыму отдохнули более 5,8 миллиона туристов

Аксенов: Крым с начала года посетили более 5,8 миллиона туристов

14:41 02.12.2024 (обновлено: 14:43 02.12.2024)
 
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Туристы в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости Крым. Более 5,8 млн туристов посетили Крым с начала этого года, большинство гостей прибыли на автотранспорте через Крымский мост. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"За январь – ноябрь 2024 года турпоток в Крым составил более 5,8 млн человек. Это на 17 % выше уровня аналогичного периода 2023 года. 64 % наших гостей прибыли на автомобилях и автобусах через Крымский мост, 25 % – по железной дороге, 11 % – через исторические регионы России", - написал он в своем ТГ-канале.
В ноябре гостиницы и санатории были загружены на 41%, что также выше показателей прошлого года. По оценкам туроператоров, Крым стал самым быстрорастущим направлением отдыха в России по отношению к прошлому году, проинформировал Аксенов.
"Особо важно, что наш регион входит в пятерку самых популярных направлений в нашей стране для санаторно-курортного отдыха. Санаторно-курортное лечение выбрали 31 % прибывших гостей. Активно идет бронирование на новогодние праздники, а также на летний сезон 2025 года", - добавил он.
Как сообщалось, с 29 ноября по 1 декабря в московском парке "Зарядье" прошли Дни Республики Крым, где посетителям презентовали зимний отдых на полуострове.
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КрымНовости КрымаТуризм в КрымуВнутренний туризмСергей АксеновСанатории Крыма
 
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