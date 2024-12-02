https://crimea.ria.ru/20241202/turpotok-rastet-v-krymu-otdokhnuli-bolee-58-milliona-turistov-1142306369.html

Турпоток растет: в Крыму отдохнули более 5,8 миллиона туристов

Турпоток растет: в Крыму отдохнули более 5,8 миллиона туристов - РИА Новости Крым, 02.12.2024

Турпоток растет: в Крыму отдохнули более 5,8 миллиона туристов

Более 5,8 млн туристов посетили Крым с начала этого года, большинство гостей прибыли на автотранспорте через Крымский мост. Об этом сообщил глава республики... РИА Новости Крым, 02.12.2024

2024-12-02T14:41

2024-12-02T14:41

2024-12-02T14:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости Крым. Более 5,8 млн туристов посетили Крым с начала этого года, большинство гостей прибыли на автотранспорте через Крымский мост. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.В ноябре гостиницы и санатории были загружены на 41%, что также выше показателей прошлого года. По оценкам туроператоров, Крым стал самым быстрорастущим направлением отдыха в России по отношению к прошлому году, проинформировал Аксенов.Как сообщалось, с 29 ноября по 1 декабря в московском парке "Зарядье" прошли Дни Республики Крым, где посетителям презентовали зимний отдых на полуострове.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму создали карту чудес и календарь мероприятий на Новый годВсе об отдыхе и зимних развлечениях: в Москве стартовали Дни КрымаПоезда в Крым на Новый год - сколько билетов осталось

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, туризм в крыму, внутренний туризм, сергей аксенов, санатории крыма