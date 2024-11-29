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Все об отдыхе и зимних развлечениях: в Москве стартовали Дни Крыма - РИА Новости Крым, 29.11.2024
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Все об отдыхе и зимних развлечениях: в Москве стартовали Дни Крыма
Все об отдыхе и зимних развлечениях: в Москве стартовали Дни Крыма - РИА Новости Крым, 29.11.2024
Все об отдыхе и зимних развлечениях: в Москве стартовали Дни Крыма
В парке "Зарядье" стартуют "Дни Республики Крым в Москве", в рамках которых будут презентованы возможности отдыха в регионе зимой. Об этом сообщает пресс-служба РИА Новости Крым, 29.11.2024
2024-11-29T10:20
2024-11-29T10:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. В парке "Зарядье" стартуют "Дни Республики Крым в Москве", в рамках которых будут презентованы возможности отдыха в регионе зимой. Об этом сообщает пресс-служба Минкурортов и туризма региона.Москвичи и гости столицы смогут подробнее узнать о туристическом потенциале полуострова, об экскурсиях зимой и культурно-развлекательной программе, подготовленной в рамках спецпроекта "Новый год в Крыму как дома!".Ежедневно, с 10:00 до 20:00 часов, сотрудники профильного ведомства, представители муниципалитетов и турбизнеса будут организовывать для туристов интерактивную программу с мастер-классами, иммерсионными презентациями и дегустациями. Все желающие смогут нарисовать открытку вином, собрать чай из крымских трав, поучаствовать в улиточных бегах и попытаться выиграть путевку в Крым.Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщал, что Крым с начала года посетили более 5,5 миллиона туристов, при этом спрос на отдых в регионе в зимние праздники вырос вдвое.Как рассказали РИА Новости Крым в пресс-службе железнодорожного перевозчика "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ).На предстоящие новогодние каникулы в Крым пустят 12 поездов. На сегодняшний день уже забронированы 72% мест. По информации министра курортов и туризма республики Сергея Ганзия, туристы стали чаще бронировать места отдыха и оздоровления в Крыму в период новогодних праздников. По состоянию на ноябрь спрос на новогодние праздники в республике увеличился более чем в два раза.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Давай поедем в Крым": как популяризируют отдых в республикеВ Крым за здоровьем: как увеличить загрузку санаториев в межсезоньеСколько стоит оздоровление в санаториях Крыма и что предлагают туристам
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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Все об отдыхе и зимних развлечениях: в Москве стартовали Дни Крыма

В парке "Зарядье" стартовали Дни Республики Крым

10:20 29.11.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПразднование Рождества Христова в Симферополе
Празднование Рождества Христова в Симферополе - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. В парке "Зарядье" стартуют "Дни Республики Крым в Москве", в рамках которых будут презентованы возможности отдыха в регионе зимой. Об этом сообщает пресс-служба Минкурортов и туризма региона.
"С 29 ноября по 1 декабря в информационном павильоне парка "Зарядье" пройдут "Дни Республики Крым в Москве". Министерство курортов и туризма Крыма презентует возможности зимнего отдыха в Крыму", - говорится в официальном Telegram-канале ведомства.
Москвичи и гости столицы смогут подробнее узнать о туристическом потенциале полуострова, об экскурсиях зимой и культурно-развлекательной программе, подготовленной в рамках спецпроекта "Новый год в Крыму как дома!".
Ежедневно, с 10:00 до 20:00 часов, сотрудники профильного ведомства, представители муниципалитетов и турбизнеса будут организовывать для туристов интерактивную программу с мастер-классами, иммерсионными презентациями и дегустациями. Все желающие смогут нарисовать открытку вином, собрать чай из крымских трав, поучаствовать в улиточных бегах и попытаться выиграть путевку в Крым.
Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщал, что Крым с начала года посетили более 5,5 миллиона туристов, при этом спрос на отдых в регионе в зимние праздники вырос вдвое.
Как рассказали РИА Новости Крым в пресс-службе железнодорожного перевозчика "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ).На предстоящие новогодние каникулы в Крым пустят 12 поездов. На сегодняшний день уже забронированы 72% мест. По информации министра курортов и туризма республики Сергея Ганзия, туристы стали чаще бронировать места отдыха и оздоровления в Крыму в период новогодних праздников. По состоянию на ноябрь спрос на новогодние праздники в республике увеличился более чем в два раза.
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Заголовок открываемого материала
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