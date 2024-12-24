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Ялта в тренде: спрос на отдых на Новый год вырос на 23%

Ялта в тренде: спрос на отдых на Новый год вырос на 23% - РИА Новости Крым, 24.12.2024

Ялта в тренде: спрос на отдых на Новый год вырос на 23%

Ялта вошла в число наиболее популярных направлений внутреннего зимнего турима у россиян, спрос на отдых в курортной столице Крыма за год вырос почти на... РИА Новости Крым, 24.12.2024

2024-12-24T18:31

2024-12-24T18:31

2024-12-24T18:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Ялта вошла в число наиболее популярных направлений внутреннего зимнего турима у россиян, спрос на отдых в курортной столице Крыма за год вырос почти на четверть. Об этом сообщает Минэкономразвития России.По данным министерства, на предстоящих новогодних каникулах россияне отдают предпочтение внутренним направлениям. Особой популярностью в этом году пользуются Юг и Северный Кавказ. Среди регионов Юга и Северного Кавказа самый большой рост наблюдается в Минеральных Водах – на 26 процентов относительно прошлого года и в Ялте – на 23 процента. Далее следуют Махачкала, Пятигорск и Краснодар, Владикавказ и Геленджик.При этом туристы предпочитают семейный отдых с детьми и ориентируются при выборе отелей на качество сервиса, праздничную программа и разнообразие туристических услуг.В целом в топ-10 направлений по числу бронирований на предстоящие праздники у российских туристов входят Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Екатеринбург, Ярославль, Краснодар и горнолыжный курорт "Красная Поляна".Около 300 средств размещения, в том числе более 70 санаторно-курортных комплексов, будут принимать гостей в Крыму в период новогодних праздников 2025 года. Традиционно в республику в новогодние и рождественские праздники прибывает порядка 200 тысяч человек, сообщал ранее министр курортов и туризма РК Сергей Ганзий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым вошел в топ туристических направлений по бронированию квартирКрым получит дополнительные деньги на развитие туризмаОтмена поездки и возврат денег за билеты и бронь в отеле: что нужно знать

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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