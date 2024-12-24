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Ялта в тренде: спрос на отдых на Новый год вырос на 23% - РИА Новости Крым, 24.12.2024
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Ялта в тренде: спрос на отдых на Новый год вырос на 23%
Ялта в тренде: спрос на отдых на Новый год вырос на 23% - РИА Новости Крым, 24.12.2024
Ялта в тренде: спрос на отдых на Новый год вырос на 23%
Ялта вошла в число наиболее популярных направлений внутреннего зимнего турима у россиян, спрос на отдых в курортной столице Крыма за год вырос почти на... РИА Новости Крым, 24.12.2024
2024-12-24T18:31
2024-12-24T18:31
крым
отдых в крыму
новый год 2024
новый год в крыму
минэкономразвития россии
туризм в крыму
внутренний туризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Ялта вошла в число наиболее популярных направлений внутреннего зимнего турима у россиян, спрос на отдых в курортной столице Крыма за год вырос почти на четверть. Об этом сообщает Минэкономразвития России.По данным министерства, на предстоящих новогодних каникулах россияне отдают предпочтение внутренним направлениям. Особой популярностью в этом году пользуются Юг и Северный Кавказ. Среди регионов Юга и Северного Кавказа самый большой рост наблюдается в Минеральных Водах – на 26 процентов относительно прошлого года и в Ялте – на 23 процента. Далее следуют Махачкала, Пятигорск и Краснодар, Владикавказ и Геленджик.При этом туристы предпочитают семейный отдых с детьми и ориентируются при выборе отелей на качество сервиса, праздничную программа и разнообразие туристических услуг.В целом в топ-10 направлений по числу бронирований на предстоящие праздники у российских туристов входят Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Екатеринбург, Ярославль, Краснодар и горнолыжный курорт "Красная Поляна".Около 300 средств размещения, в том числе более 70 санаторно-курортных комплексов, будут принимать гостей в Крыму в период новогодних праздников 2025 года. Традиционно в республику в новогодние и рождественские праздники прибывает порядка 200 тысяч человек, сообщал ранее министр курортов и туризма РК Сергей Ганзий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым вошел в топ туристических направлений по бронированию квартирКрым получит дополнительные деньги на развитие туризмаОтмена поездки и возврат денег за билеты и бронь в отеле: что нужно знать
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крым, отдых в крыму, новый год 2024, новый год в крыму, минэкономразвития россии, туризм в крыму, внутренний туризм, туризм
Ялта в тренде: спрос на отдых на Новый год вырос на 23%

Спрос на новогодний отдых в Ялте за год вырос на 23% – Минэкономразвития

18:31 24.12.2024
 
© Telegram-канал администрации ЯлтыНовогодняя Ялта
Новогодняя Ялта
© Telegram-канал администрации Ялты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Ялта вошла в число наиболее популярных направлений внутреннего зимнего турима у россиян, спрос на отдых в курортной столице Крыма за год вырос почти на четверть. Об этом сообщает Минэкономразвития России.
По данным министерства, на предстоящих новогодних каникулах россияне отдают предпочтение внутренним направлениям. Особой популярностью в этом году пользуются Юг и Северный Кавказ.

"В период с 28 декабря по 12 января число бронирований по некоторым направлениям превышает прошлогодние показатели на четверть", – сообщает профильное министерство.

Среди регионов Юга и Северного Кавказа самый большой рост наблюдается в Минеральных Водах – на 26 процентов относительно прошлого года и в Ялте – на 23 процента. Далее следуют Махачкала, Пятигорск и Краснодар, Владикавказ и Геленджик.
При этом туристы предпочитают семейный отдых с детьми и ориентируются при выборе отелей на качество сервиса, праздничную программа и разнообразие туристических услуг.
В целом в топ-10 направлений по числу бронирований на предстоящие праздники у российских туристов входят Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Екатеринбург, Ярославль, Краснодар и горнолыжный курорт "Красная Поляна".
Около 300 средств размещения, в том числе более 70 санаторно-курортных комплексов, будут принимать гостей в Крыму в период новогодних праздников 2025 года. Традиционно в республику в новогодние и рождественские праздники прибывает порядка 200 тысяч человек, сообщал ранее министр курортов и туризма РК Сергей Ганзий.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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