https://crimea.ria.ru/20241224/zolotye-peski-v-krymu-i-otvet-aksenova-zelenskomu--glavnoe-za-den-1142890877.html

"Золотые пески" в Крыму и ответ Аксенова Зеленскому – главное за день

"Золотые пески" в Крыму и ответ Аксенова Зеленскому – главное за день - РИА Новости Крым, 24.12.2024

"Золотые пески" в Крыму и ответ Аксенова Зеленскому – главное за день

На западе Крымского полуострова за два года реализуют проект "Золотые пески России". Эффективность ПВО в Крыму составляет 95-96%, сообщил глава региона Сергей... РИА Новости Крым, 24.12.2024

2024-12-24T23:16

2024-12-24T23:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. На западе Крымского полуострова за два года реализуют проект "Золотые пески России". Эффективность ПВО в Крыму составляет 95-96%, сообщил глава региона Сергей Аксенов. В Европарламенте заявили о неизменности российского статуса Крыма. Владельцы танкеров "Волгонефть" сами поднимут и утилизируют суда. Украинский диверсант получил 22 года тюрьмы и колонии за теракты в Крыму.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым."Золотые пески России" появятся в КрымуМасштабный рекреационный проект "Золотые пески России" будет построен на западе Крыма до конца 2026 года в рамках нового федерального проекта "Пять морей и озеро Байкал". Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель Комитета Госсовета Республики по курортам и туризму Роман Тихончук."19 декабря подписано распоряжение главы Республики Крым Сергея Аксенова об определении подрядчика по проектированию и строительно-монтажным работам в рамках проекта "Золотые пески России". Это масштабный проект, который будет реализован на побережье между Евпаторией и Саками, где инвестор возведет более 5 тысяч номерного фонда, где будет прекрасная набережная", – сказал Тихончук.Аксенов оценил эффективность ПВО в Крыму и ответил ЗеленскомуЭффективность системы противовоздушной обороны в Крыму составляет 95-96%, военные и правоохранители делают все возможное для обеспечения безопасности крымчан. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов."В Крыму подразделениями Минобороны и правоохранителями делается максимум, чтобы обеспечить безопасность крымчан. Стопроцентной гарантий с точки зрения ПВО дать не может никто, но скажу, что эффективность системы противовоздушной обороны в Крыму (составляет) 95-96%", – сказал Аксенов.И отметил, что Зеленский уже публично признал, что физически ВСУ не могут взять Крым вооруженным путем. "Уверен, что Зеленский так думает, потому что он понимает реалии: ни Крым, ни Донбасс ему не по зубам", – подчеркнул руководитель региона.В Европарламенте признали Крым российскимКрым всегда был российским и навсегда им останется, независимо от того, как к этому относятся в США и Евросоюзе. Об этом с трибуны Европарламента заявил болгарский политик, евродепутат, автор журнала "А-Спекто" Петр Волгин.Во время своего выступления он напомнил евродепутатам, что Крым стал российским в 1783 году при Екатерине Великой и с тех пор оставался таковым. Даже после того, как председатель Совета министров СССР Никита Хрущев в 1954 году передал этот регион Украинской ССР, большинство крымчан чувствовали себя русскими.По этой причине естественно, что после госпереворота в Киеве в 2014 году большинство жителей Крымского полуострова на референдуме отдали свои голоса за то, чтобы воссоединиться с Россией."Это азбучные истины, факты. Большинство людей, заседающих в Европарламенте, осознают, что большинство крымчан хотят быть частью РФ. Но в то же самое время они должны говорить что-то против России и российской принадлежности Крыма. Но каждая такая попытка звучит еще более абсурдно, чем предыдущая", – сказал Волгин.Танкеры со дна Керченского пролива поднимут их владельцыСобственники потерпевших крушение танкеров "Волгонефть" возьмут на себя ответственность по подъему и утилизации судов, сообщает пресс-служба Минприроды России со ссылкой на главу министерства Александра Козлова."Собственник танкера "Волгонефть-239" юридически подтвердил, что берет на себя ответственность по подъему и утилизации судна. Предложен механизм, как скачать оставшееся в танкере топливо. От второго собственника завтра ожидаем письменное подтверждение, что работа будет организована. Задача – достать мазут, не нарушая экосистемы моря", – приводит пресс-служба слова министра.Диверсант будет сидеть в тюрьмеАгент военной разведки Украины, который по заданию Киева взорвал в Крыму железнодорожное полотно и намеревался совершить еще ряд терактов в регионе, решением суда приговорен к 22 годам лишения свободы. Об этом сообщает Южный окружной военный суд.Установлено, что мужчина был завербован сотрудником главного управления разведки украинского военного ведомства в апреле 2022 года в Запорожье. Злоумышленник, пройдя курс обучения по подготовке и совершению терактов, изготовлению "кустарных" взрывных устройств, обращению с огнестрельным оружием, переехал в Крым и здесь обосновался.Весной 2023 года он по заданию украинских спецслужб изготовил самодельные взрывные устройства из изъятых из тайников компонентов и определил два подходящих объекта для совершения теракта.

https://crimea.ria.ru/20241224/kogda-mozhno-kupatsya-v-chernom-more-posle-krusheniya-tankerov-s-mazutom-1142886988.html

https://crimea.ria.ru/20241224/pochti-440-tysyach-rossiyan-podpisali-kontrakt-s-minoborony-1142885238.html

https://crimea.ria.ru/20241224/krym-poluchit-dopolnitelnye-dengi-na-razvitie-turizma-1142874934.html

https://crimea.ria.ru/20241224/tankery-volgoneft-rabotali-s-narusheniyami-i-bez-litsenzii--mintrans-1142891505.html

https://crimea.ria.ru/20241224/krym-ne-oslabit-mery-bezopasnosti-v-blizhayshie-gody--aksenov-1142874501.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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