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"По полной программе": Лавров рассказал об ответах на удары ВСУ - РИА Новости Крым, 25.12.2024
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"По полной программе": Лавров рассказал об ответах на удары ВСУ
"По полной программе": Лавров рассказал об ответах на удары ВСУ - РИА Новости Крым, 25.12.2024
"По полной программе": Лавров рассказал об ответах на удары ВСУ
Отвечать на террористические атаки киевского режима надо по принципу "семь раз отмерь, один отрежь", но "отрезать" нужно "по полной программе". Об этом заявил... РИА Новости Крым, 25.12.2024
2024-12-25T13:39
2024-12-25T13:47
сергей лавров
министерство иностранных дел рф (мид рф)
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украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Отвечать на террористические атаки киевского режима надо по принципу "семь раз отмерь, один отрежь", но "отрезать" нужно "по полной программе". Об этом заявил министр иностранных дел ФР Сергей Лавров в эфире телеканала "Россия 1".По словам Лаврова, Вооруженные силы РФ в последние месяцы проведения специальной военной операции наносит украинским вооруженным формированиям значительный ущерб.В среду четыре человека погибли при ударе ВСУ по Льгову в Курской области.21 декабря украинские боевики атаковали Казань. Пять из восьми украинских беспилотников прицельно били по жилым домам, еще три были нацелены на объекты оборонно-промышленного комплекса.20 декабря массированному обстрелу подверглась гражданская инфраструктура города Рыльск в Курской области. Погибли пять человек, пострадали 12.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине нанесены по критически важным объектам – МинобороныУдары по Украине: по всей стране гремят взрывы и полыхают пожарыУдары по Украине: взрывами выведены из строя ТЭС
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сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), новости, россия, украина, всу (вооруженные силы украины), потери всу
"По полной программе": Лавров рассказал об ответах на удары ВСУ

Киев получит ответ на террористические атаки "по полной программе" – Лавров

13:39 25.12.2024 (обновлено: 13:47 25.12.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкГлава МИД РФ С. Лавров
Глава МИД РФ С. Лавров - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Отвечать на террористические атаки киевского режима надо по принципу "семь раз отмерь, один отрежь", но "отрезать" нужно "по полной программе". Об этом заявил министр иностранных дел ФР Сергей Лавров в эфире телеканала "Россия 1".

"После бандитского удара по Казани, по Курской, Брянской, Белгородской областям необязательно сразу на утро что-то делать. Можно немножко подождать. Мы – люди терпеливые. Но иногда, знаете: семь раз отмерь, один отрежь. Иногда надо "отмерить" так, чтобы "отрезать" по полной программе", – сказал глава МИД.

По словам Лаврова, Вооруженные силы РФ в последние месяцы проведения специальной военной операции наносит украинским вооруженным формированиям значительный ущерб.
В среду четыре человека погибли при ударе ВСУ по Льгову в Курской области.
21 декабря украинские боевики атаковали Казань. Пять из восьми украинских беспилотников прицельно били по жилым домам, еще три были нацелены на объекты оборонно-промышленного комплекса.
20 декабря массированному обстрелу подверглась гражданская инфраструктура города Рыльск в Курской области. Погибли пять человек, пострадали 12.
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Сергей ЛавровМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)НовостиРоссияУкраинаВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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