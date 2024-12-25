https://crimea.ria.ru/20241225/udary-po-ukraine-po-vsey-strane-gremyat-vzryvy-i-polykhayut-pozhary-1142896188.html

Удары по Украине: по всей стране гремят взрывы и полыхают пожары

Удары по Украине: по всей стране гремят взрывы и полыхают пожары - РИА Новости Крым, 25.12.2024

Удары по Украине: по всей стране гремят взрывы и полыхают пожары

В Харькове, Днепропетровске, Кременчуге и других городах Украины гремят мощные взрывы, по всей стране объявлена воздушная тревога. Об этом сообщают украинские... РИА Новости Крым, 25.12.2024

2024-12-25T08:01

2024-12-25T08:01

2024-12-25T08:34

украина

новости

харьков

днепропетровск

кременчуг

пожар

взрыв

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. В Харькове, Днепропетровске, Кременчуге и других городах Украины гремят мощные взрывы, по всей стране объявлена воздушная тревога. Об этом сообщают украинские СМИ, мониторинговые паблики, а также местные власти.В частности, сообщается, что в Харькове зафиксировано от семи до десяти ударов. По словам главы местной областной военной администрации Олега Синегубова, в результате прилетов возникло несколько пожаров.Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об ударах ракет и пожаре в Киевском районе города, а также о прилетах в Салтовском районе.Также поступают данные о серии взрывов в Днепропетровске и области, в том числе в Кривом Роге, а также в Кременчуге (Полтавская область) и Кировоградской области.Компания "Укрэнерго" объявила о превентивных отключениях электричества по стране.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ждет Украина после атаки на Казань, произошедшей 21 декабря. По его словам, как бы кто ни старался что-то разрушить в России, за это он столкнется с многократно большими разрушениями у себя и пожалеет еще о том, что пытается сделать в нашей стране.20 декабря мощные удары были нанесены по Киеву и другим областям Украины. Кроме того, взрывы прогремели в Киевской, Сумской и Днепропетровской областях страны. По данным Минобороны, массированный групповой удар был нанесен по пункту управления СБУ, а также киевскому конструкторскому бюро "Луч" в ответ на ракетный обстрел ВСУ предприятия "Комбинат Каменский" в Ростовской области.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года – после первой террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20241225/rozhdestvo-v-bunkerakh-v-frg-nazvali-posledstviyakh-pobedy-partii-voyny-1142895903.html

украина

харьков

днепропетровск

кременчуг

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, новости, харьков, днепропетровск, кременчуг, пожар, взрыв