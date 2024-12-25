https://crimea.ria.ru/20241225/inflyatsiya-v-krymu-uskorilas-chto-podorozhalo-silnee-vsego-1142876540.html

Инфляция в Крыму ускорилась: что подорожало сильнее всего

Инфляция в Крыму ускорилась: что подорожало сильнее всего - РИА Новости Крым, 25.12.2024

Инфляция в Крыму ускорилась: что подорожало сильнее всего

Годовая инфляция в Крыму в ноябре ускорилась до 8,8% после 8% в октябре, в регионе выросли цены на бензин, медикаменты, а также на услуги сотовой связи. Об этом РИА Новости Крым, 25.12.2024

2024-12-25T15:44

2024-12-25T15:44

2024-12-25T15:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Годовая инфляция в Крыму в ноябре ускорилась до 8,8% после 8% в октябре, в регионе выросли цены на бензин, медикаменты, а также на услуги сотовой связи. Об этом РИА Новости Крым сообщила руководитель направления экономического отдела Отделения Банка России по республике Елена Денисенко.По словам специалиста, основными причинами ускорения инфляции в Крыму стали уменьшение предложения на отдельных продовольственных и непродовольственных рынках, а также увеличение расходов производителей и поставщиков товаров и услуг.В частности, в ноябре ускорился годовой рост цен на яблоки, картофель, лук, свеклу и морковь.Мясо птицы в годовом выражении дешевело, но не так заметно, как в октябре. К этому привел рост затрат птицефабрик на импортные кормовые добавки, запчасти для оборудования, логистику и оплату труда, уточнила представитель ЦБ.Также в ноябре ускорился годовой рост цен на готовые блюда в кафе и ресторанах из-за увеличения расходов на закупку продуктов, коммунальные услуги и оплату труда работников.Кроме того, в Крыму продолжило дорожать моторное топливо, что обусловлено снижением предложения бензина на внутреннем рынке из-за сокращения объемов производства нефтепродуктов в стране.У операторов мобильной связи, которые также повысили стоимость своих услуг для абонентов, выросли расходы на закупку нового оборудования.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин объяснил причину роста цен в РоссииЦены на проезд в Крыму могут повыситьНынешний уровень инфляции является тревожным сигналом – Путин

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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