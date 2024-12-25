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Инфляция в Крыму ускорилась: что подорожало сильнее всего
Инфляция в Крыму ускорилась: что подорожало сильнее всего - РИА Новости Крым, 25.12.2024
Инфляция в Крыму ускорилась: что подорожало сильнее всего
Годовая инфляция в Крыму в ноябре ускорилась до 8,8% после 8% в октябре, в регионе выросли цены на бензин, медикаменты, а также на услуги сотовой связи. Об этом РИА Новости Крым, 25.12.2024
2024-12-25T15:44
2024-12-25T15:44
2024-12-25T15:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Годовая инфляция в Крыму в ноябре ускорилась до 8,8% после 8% в октябре, в регионе выросли цены на бензин, медикаменты, а также на услуги сотовой связи. Об этом РИА Новости Крым сообщила руководитель направления экономического отдела Отделения Банка России по республике Елена Денисенко.По словам специалиста, основными причинами ускорения инфляции в Крыму стали уменьшение предложения на отдельных продовольственных и непродовольственных рынках, а также увеличение расходов производителей и поставщиков товаров и услуг.В частности, в ноябре ускорился годовой рост цен на яблоки, картофель, лук, свеклу и морковь.Мясо птицы в годовом выражении дешевело, но не так заметно, как в октябре. К этому привел рост затрат птицефабрик на импортные кормовые добавки, запчасти для оборудования, логистику и оплату труда, уточнила представитель ЦБ.Также в ноябре ускорился годовой рост цен на готовые блюда в кафе и ресторанах из-за увеличения расходов на закупку продуктов, коммунальные услуги и оплату труда работников.Кроме того, в Крыму продолжило дорожать моторное топливо, что обусловлено снижением предложения бензина на внутреннем рынке из-за сокращения объемов производства нефтепродуктов в стране.У операторов мобильной связи, которые также повысили стоимость своих услуг для абонентов, выросли расходы на закупку нового оборудования.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин объяснил причину роста цен в РоссииЦены на проезд в Крыму могут повыситьНынешний уровень инфляции является тревожным сигналом – Путин
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Инфляция в Крыму ускорилась: что подорожало сильнее всего
В Крыму в ноябре выросли цены на лекарства и бензин – Центробанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым.
Годовая инфляция в Крыму в ноябре ускорилась до 8,8% после 8% в октябре, в регионе выросли цены на бензин, медикаменты, а также на услуги сотовой связи. Об этом РИА Новости Крым
сообщила руководитель направления экономического отдела Отделения Банка России по республике Елена Денисенко.
По словам специалиста, основными причинами ускорения инфляции в Крыму стали уменьшение предложения на отдельных продовольственных и непродовольственных рынках, а также увеличение расходов производителей и поставщиков товаров и услуг.
В частности, в ноябре ускорился годовой рост цен на яблоки, картофель, лук, свеклу и морковь.
"Причин несколько: из-за летней засухи крымские аграрии собрали меньше фруктов и овощей, чем в прошлом году, поэтому их предложение в регионе снизилось. Одновременно производители и поставщики перекладывали в цены выросшие затраты на выращивание и хранение продукции, а также на логистику и оплату труда персонала", - пояснила Денисенко.
Мясо птицы в годовом выражении дешевело, но не так заметно, как в октябре. К этому привел рост затрат птицефабрик на импортные кормовые добавки, запчасти для оборудования, логистику и оплату труда, уточнила представитель ЦБ.
Также в ноябре ускорился годовой рост цен на готовые блюда в кафе и ресторанах из-за увеличения расходов на закупку продуктов, коммунальные услуги и оплату труда работников.
Кроме того, в Крыму продолжило дорожать моторное топливо, что обусловлено снижением предложения бензина на внутреннем рынке из-за сокращения объемов производства нефтепродуктов в стране.
"Сильнее, чем месяцем ранее, в годовом выражении выросли цены на медикаменты, моющие и чистящие средства, парфюмерно-косметическую продукцию, одежду и обувь. Причина такой динамики также связана с ростом издержек поставщиков и производителей, в том числе на логистику и оплату труда, которые они переносили в отпускные цены товаров в ноябре текущего года", - добавила Денисенко
У операторов мобильной связи, которые также повысили стоимость своих услуг для абонентов, выросли расходы на закупку нового оборудования.
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